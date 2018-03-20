海淘奶粉乱象何时终结 聚美优品等多家电商涉嫌售假

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海淘奶粉乱象何时终结

来源：北京商报

近年来，很多消费者在选购奶粉时，都将目光投向海外，通过海淘、代购的方式进行购买。他们认为，相比国内销售的奶粉，海淘奶粉不仅价格便宜，并且能够购买到一些未在中国销售但具有口碑的品牌。但是，“看不见摸不着”的跨境购买方式，也使得海淘奶粉市场乱象丛生。

品牌营销专家路胜贞认为，相对于出国采购、旅游采购，海淘奶粉成本相对低廉、方便省力，而这也促使电商平台以及代购渠道竞相加入。但是，目前海淘奶粉的粗放性也导致产品良莠不齐、水分过多，因此海淘奶粉渠道亟待规范。

低价诱饵

随着消费不断升级，购买外国品牌成为很多消费者的首选。然而，面对国内正规渠道进口奶粉的高售价，一些消费者开始将目光投向跨境电商平台以及网络代购渠道，从外国直接购买奶粉。据了解，相比国内正规渠道进口奶粉，同款奶粉的售价降低1/3甚至更多。然而，由于海淘奶粉针对国外市场，以及需要通过转运形式运至国内，虽然价格普遍较低，但也蕴藏诸多风险。

据了解，目前很多选择海淘奶粉的消费者，已经具备一定的海淘经验。通常，一些消费者会要求商家通过海外直运的方式邮寄奶粉，以防止奶粉被调换的风险。但是，对于选择海外转运的消费者，可能会遇到商家为让消费者相信奶粉从国外寄出，会将空箱子从国外寄回到国内，再将假奶粉寄给消费者的情况。也有海外小工厂或者代工厂生产假货，有的使用伪劣原料，有的使用快过期的产品换包装等，存在很大的安全隐患。根据中消协发布的2017年“双11”网购情况报告显示，聚美优品、蜜芽网、拼多多、贝贝网等电商平台均涉嫌销售假货。而近年来兴起的微商平台，更处于法律监管的真空状态。

乳业分析师宋亮认为，从渠道特征来看，跨境购产品来源、中间商及渠道流通呈现碎片化趋势，从源头到终端流通不够透明，跨境中间商掌握产品流向话语权，对其缺乏有效法律监督，因此最近两年假冒及伪劣产品在跨境渠道盛行，最不易发现的是那些假冒不伪劣产品，通过冒充大品牌一方面严重干扰企业正常生产经营秩序，另一方面有损于消费者利益。

事实上，海淘奶粉在具有造假风险的同时，海淘渠道与国内正规渠道进口的奶粉配方上的不同，则成为海淘奶粉的隐藏风险。北京商报记者调查发现，以澳洲贝拉米奶粉为例，贝拉米3段有机幼儿配方奶粉（澳洲版）在中国官网上的建议零售价为224元，而在京东全球购专营店中，该奶粉售价为185元。客服人员表示，奶粉由海外保税区发货，产品为澳洲版，但适合国内婴幼儿食用。同时，在一家淘宝网代购店铺中，贝拉米3段有机幼儿配方奶粉（澳洲版）售价则为199元。店家表示，该奶粉从澳洲发货。通过对比，北京商报记者发现，海淘渠道的贝拉米3段有机幼儿配方奶粉（澳洲版）与国内正规渠道销售的奶粉并不相同。其中，国内正规渠道销售的贝拉米3段有机幼儿配方奶粉（澳洲版），维生素B1、B2、B6等含量分别为0.21毫克、0.4毫克、0.15毫克；而海淘版本奶粉则分别为0.25毫克、0.4毫克以及0.29毫克。

业内人士表示，对于全球奶粉企业来说，即便同款奶粉，对于国外市场和国内市场，都会采取不同生产标准。世界上所有奶粉的配方都依托于国际食品法典委员会的基础配方演化而来。例如，美国市场销售奶粉的配方，是根据美国人体质和生活习惯调配出来的；而中国市场销售奶粉的配方，则会充分考虑中国国情，在法典基础上进行丰富。如果盲目购买海淘奶粉，对于婴幼儿的体质会造成一定程度上的伤害。

政策真空

事实上，国家监管层面已经注意到进口奶粉出现的问题。对此，国家出台一系列政策加强进口奶粉管理力度。但是，对于从海外直接购买奶粉的海淘方式，政策仍处于真空期。

资料显示，2018年1月1日，“史上最严奶粉新政”全面实施。按照新政的规定，自1月1日起，未取得注册的婴幼儿配方乳粉产品将不得在境内销售。截至2017年11月30日，国家食药监总局共批准106家婴幼儿配方奶粉生产企业（工厂）245个系列的719个产品配方注册。其中，在719个获批注册的配方中，国内产品配方占总数的80%，国外产品配方占20%。

同时，国家认证认可监督委员会（以下简称“国家认监委”）近日发布《国家认监委关于进口婴幼儿配方乳品境外生产企业延续注册有关事宜的公告》（以下简称《公告》），《公告》规定，进口婴幼儿配方乳品境外生产企业注册有效期为四年，到期后需要重新申请。该《公告》也被认为将进一步加强对进口奶粉的监管力度。但是，海淘渠道奶粉并不在监管之列。据了解，2014年获得认证注册的海外奶粉企业有41家，分别来自爱尔兰、奥地利、澳大利亚、波兰、丹麦、德国、法国、韩国、荷兰、西班牙、新加坡、新西兰、英国13个国家。对此，2014年底前获得注册资格的婴幼儿配方乳品境外企业，到2018年底前已经到期，这些企业需要通过所在国家（地区）主管当局提出延续注册申请的时间截至2018年底。

值得注意的是，向中国出口奶粉，单个生产企业不能提交认证注册，必须获得所在国相关部门的认证后方能向中国认监委提出认证申请。《公告》显示，已注册进口婴幼儿配方乳品境外生产企业，凡需延续注册的，应当在注册有效期届满前一年内提出申请，按要求提交本企业持续符合注册要求的相关信息及证明性文件等。

此外，已经注册进口婴幼儿配方乳品的境外生产企业，提交的延续注册申请及其相关信息、证明性文件等，CNCA将按工作程序进行审查，符合注册要求的，将在有效期届满时予以延续注册；不能持续符合注册要求的，将暂停其注册资格；逾期未提出延续注册申请的，将注销其注册资格。

不过，此次新规对进口奶粉而言，只是进一步细化了注册规定。无论是奶粉新政还是进口奶粉注册规定，都只是针对通过一般贸易形式生产销售的乳粉，并不包含通过海淘及跨境购渠道进入中国市场的奶粉。奶粉政策虽然从官方渠道上淘汰了不合规的品牌，但对于喜欢通过个人代购洋奶粉的消费者来说，海淘的产品质量依然难以监管。

完善机制

宋亮认为，当前国内奶粉安全问题已经基本得到解决，消费信心正在缓慢恢复。在相关跨境法律法规及科学有效监管体系没有成熟之前，如果跨境奶粉没有相应约束，会再次出现较严重的奶粉安全事故。

事实上，当消费者发现购买海淘奶粉出现问题时，如何维权也成为难题。如果商家不承认产品造假，消费者需要向经营者所在地相关部门进行投诉，会花费大量时间和精力成本，而如果是微商渠道，由于监管真空，维权难度更大。

其实，由于配方奶粉的特殊性，并不是所有国外奶粉均符合国内婴儿体质，这也是国家出台国外婴儿奶粉注册制规范市场的初衷之一。同时，面对目前海淘奶粉带来的高风险以及监管漏洞，乱象还并不能在短时间内消除，消费者通过正规渠道购买国外奶粉成为保护自身权利的手段。

宋亮表示，我国监管部门只能对本国市场进行规范，而海外认证的这些企业确实存在一定漏洞。现在最需要做的是把好国门，对于需要我国认证的这些企业严格执行，对于有问题的企业则应该剔除掉。保税区跨境购奶粉应纳入配方注册制统一管理，从源头上把控产品质量安全。尽快通过《电子商务法》，对大型跨境购平台商建立有效的监管制度，针对于直购模式，在充分尊重消费者个人意见基础上，建立并完善跨境产品消费者投诉平台，形成“预警机制”，一旦部分产品出现问题可以及时提醒其他消费者。

路胜贞认为，奶粉海淘处于监管的边缘地带，不经过海关检验检疫，所以不处于体系的监控之下，目前解决的办法只有一个，国家建立海淘法律，对所有进入电商或者代购的产品进行目录申请，进行备案，对产品、质地、配方及适用人群进行备案，制成识别码（类似于区块链技术），在消费者购买时就进行产品真假或者适用性进行确认，在运输过程中由货运机构扫码辨别真伪，承担货运真伪责任，或由代购平台承担产品真伪责任。

北京商报记者 钱瑜 高春艳