B站赴美上市最高融资6亿美元

北京商报讯（记者 卢扬 实习生 饶茗柯）3月19日，B站路演PPT曝光，上市地点确定为纳斯达克证券交易所，定价日为3月27日。此前，B站更新招股书，IPO将发行规模4200万股ADS，IPO发行价10.5-12.5美元/ADS，基本融资规模为4.41亿-5.25亿美元（未计入超额配售权），最高融资6亿美元，股票代码BILI。

以ACG相关内容起步的B站，现阶段已经发展为包含视频、游戏、直播、社区等服务的综合性内容平台。专业用户创作视频占B站整体视频播放量的85.5%。

招股书显示，截至2017年四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，是2016年一季度的2.5倍；用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年的年轻人。业绩上，2015-2017年，B站营收分别为1.3亿元、5.23亿元、24.68亿元，净亏损分别为3.73亿元、9.11亿元、1.84亿元。相比于2016年，2017年B站的亏损额已经有大幅下降。

与一般视频网站主要靠广告、会员服务盈利不同，B站营收得以实现大幅度增长的主要原因是游戏收入的增长。2017年B站的游戏业务收入为20.58亿元，占总收入的83.4%，相比2016年的3.42亿元，游戏收入增长了超5倍。值得注意的是，2017年B站八成收入主要来自两款游戏：《Fate/Grand Order》和《碧蓝航线》。对此，B站在其招股书中也提到，公司从游戏中获得绝大部分收入，如果未能推陈出新或无法维系老用户，公司业务及经营业绩将受不利影响。

北京大学文化产业研究院副院长陈少峰认为，B站目前面临的最大增长瓶颈是其产品竞争力相对较弱，“依靠游戏盈利并不能长久，因为玩游戏的用户并不一定都是二次元用户，也不一定会选择B站这个平台，B站要提高自身的竞争力，就需要尝试开发属于自己的IP，争取更多的用户和付费用户”。