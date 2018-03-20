滴滴获批100亿元供应链融资额度

来源：北京商报

北京商报讯（记者 魏蔚）3月19日，滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）取得上海证券交易所无异议函，获批发行额度为100亿元，首期拟发行规模3亿元。募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力。

本次ABS融资以滴滴合作伙伴汽车租赁公司向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。

据滴滴介绍，融资计划实际融资人和实际权益人均是滴滴平台上的合作伙伴租赁公司。相关融资资金也将仅用于滴滴生态中的租赁公司购置新车，对此会有专门的监管。滴滴在该项目筹备和推进、执行过程中，垫付了前期的中介费用，并投入人力等建设相关基础资产管理系统，项目发行后，作为资产服务机构，会向专项计划收取少量服务费，以覆盖前期成本。

公开信息显示，目前滴滴联接了超2100万司机和车主、4.5亿乘客、汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，每天完成超2500万订单。2017年滴滴共完成两笔融资，分别是4月28日获得的超过55亿美元融资和12月21日的40亿美元融资。业界认为，此次融资旨在提升滴滴生态链企业发展，滴滴助力出行生态各参与方拓宽融资通道、降低融资成本，与滴滴合作的租赁公司可获得便利、低成本的资金渠道。