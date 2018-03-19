上海市消保委：互联网金融安全成投诉新热点

原标题：上海：互联网金融安全成投诉新热点

中新网上海3月19日电 (记者 陈静)上海市消保委19日披露，互联网金融的安全性成为投诉新热点。

该委当日透露了2018年3·15期间(3月13日—15日)该委受理投诉的情况。据统计，期间，上海市消保委受理了3056件投诉。除了互联网金融安全问题，新型租房模式、出行方式引发的投诉量也骤增。

据悉，当下，第三方支付成为互联网金融的重要组成部分。上海市消保委方面指出，随着第三方支付方式的覆盖面不断扩大，交易结构愈发复杂、隐匿的风险日益显现、投诉涉及的问题也越发难以处理。据统计，3·15期间，上海市消保委受理第三方支付投诉数量同比增长2.8倍。除了转账延迟、未到账、账户被封等问题外，消费者支付信息被盗等问题较为突出。

当前，房屋租赁需求巨大，长租公寓市场快速发展。3·15期间，上海市消保委受理房屋租赁服务投诉数量同比增长近3倍。据介绍，相比传统房屋租赁，长租公寓在房屋质量、设施、配套服务等方面尚未有标准或规范参照，大量中小型机构涌入，使租赁企业的管理和服务水平参差不齐。上海市消保委方面告诉记者，押金不退、房屋质量及设备故障是投诉的主要问题，类似企业在消费者未授权的情况下强制办理小额贷款业务、因拖欠租金引发房东清退租客等投诉有所增加。

此外，共享单车作为分时租赁的常态化出行方式，上海市消保委共计受理相关投诉近百件。押金不退问题突出，数量逾半数。上海市消保委方面指出，对于共享单车行业的沉淀资金监管是当前亟需关注和研究的重中之重。

上海市消保委方面表示，在三千多件投诉中，定制化旅游服务成为消费新趋势；以预付款模式为主的教育培训、健身等行业问题突出。

据悉，当下，传统大众化旅游产品已不能满足新时期消费者个性化的旅游需求，定制旅游服务成为个人、家庭和集体出游的新选择。“提早预定价格低”的广告宣传与实际不符、取消预订难等问题凸显。3·15期间，在上海市消保委受理的度假产品、宾馆住宿、航空票务等旅游投诉中，度假产品定制化纠纷成为投诉的焦点。

与此同时，教育培训、健身等行业预付款模式“发展快速与问题突出并存”。上海市消保委方面指出，此类投诉持续增多。(完)