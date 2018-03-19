马上评｜深圳到底需要多少共享单车？不妨让市场说了算

澎湃特约评论员 盘和林

2017年9月28日，在深圳华强北一建筑空地内，密密麻麻摆放了一万多辆各品牌共享单车。视觉中国 资料

据深圳新闻网报道，滴滴自有品牌青桔单车3月17日凌晨在深圳投放，投放地点包括福田、宝安、龙华等地区，数量达到约2万辆。然而，当天22时37分，深圳市交委发布声明称：青桔单车属违规投放。目前，滴滴出行已被多部门约谈，要求立即回收违规投放车辆。

近年来，共享单车数量呈现爆发式增长，尤其是一线城市主要区域，共享单车基本饱和，热点区域存在车辆过度投放，规模超过环境设施承载能力，是不争的事实。有鉴于此，深圳市交委此前印发的《深圳市互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案》，明确要求自2017年8月23日起，暂停深圳市共享单车新增投放，可见其良苦用心。

对共享单车进行数量投放限制并非全然没有合理性。虽说一般情况下，行政权力不应介入正常的市场关系之中，但基于公共利益或公共事务管理需要，对公共资源设置一定的准入门槛是可以接受的。

但要看到的是，行政权力设置准入门槛极易导致行政性垄断。从危害结果看，极易导致市场自身的运行规则屈从于行政干预，丧失其协调生产布局、优化资源配置、提高整体经济效益的调节功能，人为设置市场壁垒，阻碍全国统一大市场的形成，并助长行业不正之风。

以共享单车为例，由于“禁投令”对企业新增单车投放进行限制，自然而然就将一些优质共享单车平台被拒之门外——滴滴之所以违规投放2万辆单车，恐怕也不是刻意冲撞“禁投令”，而是多次申请无果之后的无奈。

按照深圳市交委的声明，3月8日该委等部门召开联席会议，决定暂不同意滴滴出行和哈罗单车新增投放计划，等于完全堵死了滴滴和哈罗进入深圳市场的路子。这就会造成之前进入深圳市场的共享单车拥有垄断地位。最终的共享单车市场，最终未必是技术、设备、经营能力的竞争，更多是一种“资格”。垄断显然不利于共享单车的优胜劣汰。

一个城市到底需要多少共享单车？这个数据显然不好计算，最好的办法，不是设置准入门槛，而是在规则明晰的条件下，通过充分的市场竞争达到动态均衡。

当然，这并不是说完全反对行政权力设置准入门槛，而是强调由于公共资源的稀缺性和垄断性，无论以什么理由设置准入门槛，都会造成了提高市场准入壁垒，并形成事实上的垄断。因此，行政权力设置准入门槛必须慎之又慎，即便出于公共利益不得已而设置准入门槛，也要建立公平、透明、合理的竞争机制。

换言之，共享单车除了“禁投令”还有没有更好的监管方式，比如要求共享单车承担维护城市秩序义务，合理设置停车区域等等，最终即使要实施准入门槛，也不能简单地限制新增投放数量。而应该公平公正地构建综合考评体系，凡是符合要求的一律准入，对不符合要求的予以限制直至出清。