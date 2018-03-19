特朗普胜选推手？这家公司被曝非法收集Facebook数据

2017年11月9日，Cambridge Analytica的CEO尼克斯在欧洲演讲。图片来源：视觉中国

当年特朗普获得的总票数落后希拉里超过200万张，然而却凭借290张选举人票入主白宫。有一种说法称，特朗普的团队聘用数据分析公司，做了精准的广告投放，影响了那些徘徊不定的选民，拿下了决定性的关键州选举人票。2016年9月，特朗普竞选团队为数据分析公司Cambridge Analytica的服务支付了500万美元。这家公司到底给特朗普竞选助了多大的力，我们不得而知。

针对这一说法，现在似乎出现了进一步的证据。就在本周六，英国《卫报》报料称，Cambridge Analytica为了能向这些用户精准地投放政治广告，在未获得用户授权的情况下，收集了Facebook 5000万用户的个人数据。

该公司成立于2013年，曾获得特朗普的支持者、美国商人罗伯特·墨瑟（Robert Mercer）的1500万美元投资。特朗普前首席策略顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）也是这家公司的董事会成员。

据披露，这家公司非法收集的信息包括用户的地址、性别、年龄、工作经历、学历、人脉、平时参加什么样的活动、喜欢读什么样的帖子、赞（Like）过什么样的帖子。如果某个用户点赞过白宫性丑闻之类的文章，那么就可以针对他的兴趣，给他推送“希拉里不穿衣服在白宫中跑过”的帖子。他有极大几率会点开去读，并转发给别人。这样精准的广告投放，自然是很有效的。

值得一提的是，这5000万用户中，真正同意自己的Facebook数据可以被收集的仅有27万人，而且他们只是同意将数据用于“学术目的”。

据《卫报》报道，Cambridge Analytica的前员工克里斯托弗·威利（Christopher Wylie）曝光了数据收集的过程。威利表示，“我们通过Facebook获得了数百万用户的个人资料，建立模型，基于我们对他们的了解去瞄准他们。这是整个公司的运作基础。”

2014年，威利联系了剑桥大学心理学教授、俄罗斯裔美国人亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）。科根当时开发了一款名叫“这就是你的数字生活”的性格测试应用。科根的公司Global Science Research和Cambridge Analytica向约27万人付费，让他们下载那款应用，接受性格测试。

通过这款应用，Cambridge Analytica不仅从完成测试的用户那里收集信息，还获得了他们好友的资料，这涉及到了数千万用户。并且能参加科根研究的Facebook用户必须有185名好友，由此覆盖到的Facebook用户总数达到了5000万。

BBC报道称，目前Facebook和Cambridge Analytica两家公司都说他们没犯任何错。Facebook的英国政策总监西蒙·米尔纳（Simon Milner）在被问到Cambridge Analytica是否拥有Facebook数据时，对国会议员说，“他们可能有很多数据，但不会是Facebook用户数据。这些数据可能是Facebook上的人自己收集的，反正不是我们提供的。” Cambridge Analytica的首席执行官亚历山大·尼克斯（Alexander Nix）表示，“我们没有使用过Facebook数据，我们也没有Facebook数据。”

据《卫报》报道，Facebook在上周五的一份声明中称，其在2015年就已经意识到Cambridge Analytica违反了相关政策。“当我们在2015年知道了这一违规行为后，我们从Facebook上删除了它的应用程序，并要求剑桥大学的科根和他给过数据的那些人销毁所有信息，”这家社交媒体公司表示，“Cambridge Analytica，科根和威利向我们证明过，他们已经销毁了这些数据。”

然而，据《纽约时报》报道，这些数据并没有被完全删除。威利说，当Facebook发函让他删除数据时他正在旅游，在他没给任何回复的几周里，Facebook并没有采取任何措施。威利觉得这件事很令人惊讶，因为Facebook并没有亲自去检查数据是否真的被删除了，“Facebook要求我做的只是在表格上打个勾，并将其寄回。”

一家瑞士数据保护公司的创始人保罗·奥利维尔·德哈耶（Paul-Olivier Dehaye）带头对这家科技巨头展开了调查，他表示，“Facebook只是否认、否认再否认。它误导了国会议员和调查人员，并没有履行尊重法律的义务。”