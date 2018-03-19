“脸书”5000万用户数据“失

郭倩

剑桥分析公司“窃取”5000万脸书用户的信息，是这家社交媒体创建以来最大的用户数据泄露事件之一。

据新华社电 一家数据分析企业未经授权获取美国社交媒体“脸书”多达5000万用户的信息，用于设计软件，以预测并影响选民投票。

英美媒体17日报道，这家企业曾经受雇于美国总统唐纳德·特朗普的竞选团队和推动英国脱离欧洲联盟公民投票的“脱欧”阵营。

英国《观察家报》和《卫报》以及美国《纽约时报》17日报道，剑桥分析公司“窃取”5000万脸书用户的信息，是这家社交媒体创建以来最大的用户数据泄露事件之一。

数据泄露的源头，是英国剑桥大学心理学教授亚历山大·科根2014年推出的一款应用软件（App），名为“这是你的数字化生活”，向脸书用户提供个性分析测试，在脸书上的推介语是“心理学家用于做研究的App”。当时，共2.7万名脸书用户下载这一应用。

按照上述媒体的说法，借助这一应用，科根可获取这2.7万人及其所有脸书好友的居住地等信息以及他们“点赞”的内容，因而实际共获取多达5000万用户的数据。

报道说，科根把数据带到剑桥分析公司，而这家企业是英国战略交流实验室公司（SCL）的美国分支。

特朗普竞选团队否认关系

美国总统特朗普竞选期间的战略顾问和2017年8月以前的首席战略师斯蒂芬·班农曾经是剑桥分析公司董事，前白宫国家安全事务助理迈克尔·弗林2017年8月披露他曾是这家企业的顾问。

长期为美国共和党捐款并支持特朗普竞选总统的私募基金经理罗伯特·默瑟曾经向剑桥分析公司注资1500万美元。

脸书抢在上述报道见报前，16日晚在网络平台上发布情况，宣布暂时关闭剑桥分析公司、战略交流实验室公司和科根的脸书账号。脸书的说法是，2015年，得知“科根撒谎、违反平台政策、向战略交流实验室公司和剑桥分析公司移交数据”，脸书从自己的网络平台上撤下科根的应用软件；获取剑桥分析公司的书面保证，即已删除从脸书获取的全部数据。

剑桥分析公司17日发布声明，否认“做错事情”，声称得知科根违反脸书政策后删除了全部数据；“为避免嫌疑”，没有在2016年美国总统选举期间使用任何科根提供的数据。

特朗普竞选团队17日否认使用来自剑桥分析公司的数据，声称竞选所用选民数据全都来自共和党全国委员会，“其他来源的选民数据帮助我们赢得2016年选举的说法不真实”。同时，竞选团队淡化剑桥分析公司曾经发挥的作用，声称仅雇用过这家企业做电视广告，与这家企业最有经验的一些数据员有过合作。

脸书模糊焦点？

美国国会一些议员和学者批评脸书在这一事件中没有尽责保护数据，呼吁对社交媒体平台采取更多监管措施。

美国马里兰大学法学教授弗兰克·帕斯奎尔认定，脸书玩文字游戏，在回应中称数据“遭误用”，不承认数据失窃，模糊了焦点，即数据的实际用途与用户给予脸书授权的用途不符。

英国信息监管局和美国马萨诸塞州司法部长17日分别说，正在调查脸书数据使用情况。同时，鉴于剑桥分析公司曾经受雇于“脱欧”派收集数据和锁定受众，英国议会和信息监管局正在调查这家企业在“脱欧”公投前是否不当处理信息。 （郭倩）