百度外卖董事长离职 双寡头格局能否撼动

本文来自北京商报

3月16日晚，北京商报记者独家报道了百度外卖董事长（原CEO）巩振兵离职的消息，至此这家公司的原创始团队核心成员几乎全部出走。与此同时，近日百度外卖发表了一份内部邮件，对企业整体架构进行了新的调整，而在不少公司内部人员看来，调整后的结构更像是一个事业部，很可能是为其母公司饿了么进入阿里铺路。外卖市场格局正在不断发生变化，除了美团外卖与饿了么两强争霸之外，百胜中国以及即将开始运营的滴滴外卖都是这一领域的新秀，它们也将给外卖市场格局增添不小变数。

百度外卖创始团队出走

此次巩振兵的离开，在很多业内人士看来是“早晚的事”，百度外卖自被饿了么收购以来，公司原高层离职的消息便接连不断。巩振兵作为原百度外卖的CEO，虽在收购后不久就被任命为百度外卖董事长，但这一任命在外界看来就是被架空，不再掌握话语权。虽然这一说法饿了么方面表示并不认同，但据百度外卖内部人士透露，在饿了么收购百度外卖后，巩振兵便很少参与百度外卖的相关事务，在被任命为百度外卖董事长之后更是如此。据相关知情人士透露，巩振兵已经收到了一些公司的邀约，但他并未明确未来的去向。

百度外卖自去年被饿了么收购以来，便经历了高管相继出走、代理商风波以及代理商、渠道商被裁撤等多重波折，让这个本是“外卖三雄”之一的平台逐渐开始失去原有的竞争力。据北京商报记者了解，目前该公司内部结构也出现了变化。据百度外卖内部人士透露，上周百度外卖发布了内部邮件，邮件的主要内容是成立品质创新中心，由CEO魏海兼任该中心负责人。品质创新中心下设三个部门，分别是品牌部、用户策略部以及用户运营部。该内部人士告诉北京商报记者，虽然设立了三个部门，但是并未公布每个部门的负责人，看起来更像是个事业部的架构，“其实，我也并不知道百度外卖下一步究竟要如何发展”。

百度外卖自被收购以来，除经历了内部的调整动荡外，公司的用户体验也发生了十分明显的变化。此前百度外卖是以自建物流模式为主，并且定位于白领市场。但近期北京商报记者多次接到消费者反映称，百度外卖配送速度明显慢了很多，骑士服务水平相较之前也差了很多，并且有消费者明确表示已经放弃使用百度外卖。

这样的变化与百度外卖母公司饿了么或将被阿里收购有着千丝万缕的联系。2月26日，一则阿里即将收购饿了么的传闻成为今年春节后外卖行业首个重磅消息，虽然阿里及饿了么均未对此传闻做出公开回应，但在次日，饿了么投资方华联控股发布公告证实了阿里正在与饿了么就收购事宜接触的消息。而据北京商报记者了解，几天前，百度外卖高层也曾与阿里方面有过接触，这也被认为是阿里在收购饿了么之前来对百度外卖进行“摸底”。

饿了么在收购百度外卖时所说的双品牌运营，在当时被很多业内人士认为是挽留百度外卖核心团队的做法，但实现的可能性却很小，而随后发生了双方强推融合的事实，也与双品牌运营的思路相悖。业内普遍认为，这样紧凑的融合节奏，其实是在为阿里收购饿了么做准备。

新竞争对手接连出现

就在百度外卖由强转弱之时，外卖市场开始不断出现新的“后来者”，并且都有着实力不俗的“后台”，它们也将为刚形成不久的“双雄争霸”外卖市场格局带来新的变数。

3月18日，北京商报记者查询上海证券交易所公司债券信息平台发现，中信证券-滴滴第（N）期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿元，品种为资产支持证券-ABS。行业分析师认为，滴滴本轮融资或与即将上线的外卖业务相关。滴滴对上述猜测仅回应“周一见”。

上海证券交易所信息显示，此次专项计划发行人为迪润（天津）科技有限公司，根据工商资料显示，滴滴出行科技有限公司为该公司惟一股东，滴滴创始人程维为该公司CEO，注册资本为100亿元。另有消息指出，滴滴外卖将在4月1日率先在无锡上线。北京商报记者登录滴滴配送客户端，页面显示，目前，滴滴配送城市包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门九大城市。据北京商报记者了解，滴滴外卖目前已经开始高薪挖外卖配送员。

除了背靠滴滴的滴滴外卖，还有一家不容忽视的新秀便是去年收购了到家美食会的百胜中国，《北京商报》也曾在去年报道过百胜中国正在筹备成立独立的外卖公司消息，而已从百度外卖离职的公司原副总裁也被传于去年底加盟到家美食会。另外，百胜中国CEO屈翠容也曾在百胜中国发布去年四季报时表示，未来将聚焦数字化发展以及外卖业务等战略重点。这也是百胜中国第一次将外卖业务定位为战略重点。

如果说，滴滴外卖是携带着互联网基因的外卖“新选手”，那百胜中国的到家美食会则是以餐饮企业为出发点的外卖平台，两家平台虽在市场份额占比上与美团外卖及饿了么还有相当的差距，但却因为不同的出发点、不同的资源以及不同的优势搅动着市场。

外卖平台上演零和博弈

近日，国家信息中心发布了一份《中国共享经济发展年度报告（2018）》。报告显示，在生活服务领域共享创新火爆的同时，市场淘汰、企业并购的步伐也在加快。以外卖市场为例，饿了么收购百度外卖后行业格局基本确定，市场份额集中度进一步加剧。报告中提到，目前美团外卖用户数超2.5亿，占据62%的市场份额，活跃配送骑手超过50万，覆盖城市1300个。从此数据表现来看，美团外卖的市场占有率已经过半，饿了么在收购百度外卖后市场占有率不增反降。

目前餐饮企业对于外卖市场格局的变化有不同的看法。有从业者认为，未来外卖市场格局将呈现“哑铃形”，即美团外卖及饿了么占有大部分市场份额，但在“哑铃的中间”会存在各种不同投资方的小平台，这类平台主要发力于外卖细分市场，并定位于不同人群；也有不少餐企预测，外卖市场资源逐渐向更具市场优势的一方靠拢，最后形成一家独大的局面，外卖市场也将随之重归理性。

还有观点指出，外卖市场在百度外卖之后还会出现新的“第三极”，因为当下外卖平台仍需要依赖于餐饮商户，但餐饮企业的“微利”状况也将长期持续，外卖平台如果想通过提高对商家的返点盈利，则商户就会向其他平台倾斜，因此外卖市场很难出现一家独大的情况，未来外卖平台之间的竞争也仍将持续。但无论这些平台未来将会选择什么样的打法争夺市场，都需符合行业发展趋势，在改变传统餐饮行业的同时服务好平台的用户及商户。