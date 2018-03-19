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上市前夕 爱奇艺欲借“街舞”加分

上市前夕 爱奇艺欲借“街舞”加分
2018年03月19日 00:26 新浪综合
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　　本文来自北京商报

　　继《中国有嘻哈》后，爱奇艺打造的又一档超级网综《热血街舞团》3月17日正式开播，对于正准备上市的爱奇艺而言，《热血街舞团》的市场表现也备受关注。根据官方收视数据显示，《热血街舞团》首播40分钟播放量破亿，截至目前播放量超1.3亿次。但竞争并非没有，另一档优酷出品的街舞真人秀《这！就是街舞》已经播出4期，播放量也已破亿次，两相竞争下，谁会成为最大赢家？

　　首秀破亿

　　2017年夏天，一档嘻哈选秀节目《中国有嘻哈》让“嘻哈”热潮席卷夏日，“diss”、“你有free style吗”等节目热词在微博热搜榜居高不下。收官时，“中国有嘻哈”相关话题的讨论达2619万条，阅读量超65.6亿。

　　不到一年的时间里，由《中国有嘻哈》原班团队打造的另一档超级网综《热血街舞团》3月17日正式上线。无论是热度还是播放量，对比《中国有嘻哈》，《热血街舞团》都是有过之而无不及。官方公布的数据显示，《热血街舞团》首播40分钟播放量破亿，截至目前，首期节目播放量已经超1.3亿次。而在新浪微博上，话题“热血街舞团”的讨论达2796.2万条，阅读量31.6亿次。

　　根据爱奇艺高级副总裁陈伟介绍，有关街舞题材的策划方案在2016年12月就已经做出来了。“当时《中国有嘻哈》正在筹备中，等到快要结束的时候，嘻哈热了，很多声音问我们会不会做街舞，既然方案都有了，也就决定做了。去年8月就开始筹备项目方案、策划、选手的遴选、舞团的联络等，并在今年1月14日开始录制，但有了做《中国有嘻哈》的经验和理解，现在呈现出来的《热血街舞团》已经完全不同于2016年12月的方案。”

　　投入方面，爱奇艺甚至为节目建造了一座总空间4万平方米的“热血之城”，并邀请了陈伟霆、鹿晗等当红明星担任“热血召集人”。“节目的整个成本投入是超越《中国有嘻哈》的，热血之城的成本也很高，但具体金额多少还没有被授权公布准确的数字。”陈伟表示。据此前的公开数据，《中国有嘻哈》的投资额为2.5亿元。

　　在招商上，相比于《中国有嘻哈》开播前招商上的遇阻，截至节目开播前，《热血街舞团》已经拿到了包括vivo、百事、宝洁、华润雪花啤酒、亿滋中国炫迈、东风日产等在内的11个赞助商，总招商规模达到6.5亿元。

　　对垒优酷

　　爱奇艺并不是当前市场惟一瞄准街舞类综艺的视频网站。

　　追溯街舞国内的发展历程，从上世纪80年代电影《霹雳舞》被引进国内掀起街舞热潮，如今街舞已经活跃在各个城市。嘻哈火热的当下，作为嘻哈文化的元素之一，极具观赏力的街舞也成为视频网站布局的下一个重点。

　　腾讯视频在去年11月就公布今年将制作一款S级街舞类网综《舞者24》，幕后团队基本已经公开，由李文妤担任总导演，Brian Friedman担任总编舞，擅长Popping的Evo和擅长Breaking的Danny作为节目的总教练。

　　另一档由优酷、天猫、微博、巨匠出品，联手灿星制作的街舞选拔类真人秀《这！就是街舞》在今年2月24日起开播，节目邀请了罗志祥、易烊千玺、韩庚、黄子韬四位明星队长。为了让街舞回归街头，节目组也搭建了实景舞台，并一比一复刻了四条代表不同地域文化的街道。据公开数据显示，招商上，《这！就是街舞》播出前总招商金额近6亿元。

　　市场虽热，但已经上线节目的市场表现却反响不一。猫眼数据显示，北京卫视打造的首档街舞竞技秀节目《舞力觉醒》去年11月上线，但在视频网站的累计播放量仅1.7亿次。《这！就是街舞》已经播出四期，累计点击量近两亿次。其中，截至记者发稿前，3月17日播出的最新一期的播放量仅1619万次。

　　“街舞的观赏性强，节奏、韵律感对年轻观众有很大的吸引力，但面临的挑战在于，街舞在国内不算大众，仍然还是具有封闭性的圈子文化，如何更好地诠释这种文化，将这种文化带入大众市场，并为大众接受，对于节目组而言是不小的挑战。”天津师范大学新闻传播学院教授陈立强表示。

　　竞争加剧

　　自2月28日，爱奇艺正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，将上市地点确定为美国纳斯达克，计划募集资金15亿美元后，这家视频网站的一举一动成为市场关注的焦点。

　　《热血街舞团》首播当天，爱奇艺也更新了招股书。根据最新的招股书显示，爱奇艺申请IPO发行1.25亿股美国存托凭证，每份ADS代表7股A类普通股，发行价格区间为17-19美元/ADS，总计8.75亿股A类股份。加上承销商执行的1875万股超额配售，爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到27.3125亿美元。

　　此外，最新招股书中透露，截至今年2月28日，爱奇艺付费会员规模已经达到6010万。尽管如此，与其他视频网站一样，爱奇艺仍然未实现盈利，招股书显示，爱奇艺在2015-2017年的净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元。在盈利问题仍然难解的背景下，从业者认为，爱奇艺需要“爆款”自制节目为上市之路注入强心剂。正在热播的《热血街舞团》的市场表现对于爱奇艺的作用也不言而喻。

　　目前《热血街舞团》总招商规模已经达到6.5亿元，“虽然视频网站有更多的比传统媒体更丰富的变现方式，包括会员付费、IP衍生授权等，但综艺类节目的主要营收还是来自于广告”。陈伟表示。

　　但值得注意的是，从优酷《这！就是街舞》3亿元规模的投资来看，《热血街舞团》的成本不会低。而就当下的市场环境来看，视频网站的烧钱大战短时期内难以结束，未来竞争只会更加激烈，内容仍然是胜出的关键。在陈立强看来，“无论是视频网站自制的网络剧还是网综节目，都打开了更大的收视大门，其中，只有那些能成为‘媒介事件’的网络剧、网综更能引起年轻观众的共鸣，获得收视及商业成功”。

　　北京商报记者 卢扬 邓杏子

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