机构：正确认识独角兽 谨防浑水摸鱼

来源：证券时报网

据证券时报官方微信报道，随着独角兽的热度不断上升，上市公司也开始主动或被动披露与独角兽的“关联”情况， 在这几天的互动平台上，又有数十家公司狠狠蹭了一把独角兽的热点。

当前独角兽一词之所以大热，与我国目前着力推动新经济企业回归国内资本市场有较大关系。这本来是为了留住下一个BATJ的大好事，但也要防止有人趁机浑水摸鱼，把好经念歪。

从一些案例可以看出，不少公司的确与一些当前认为是独角兽的公司存在股权、供应链等较密切的联系，但也有些公司仅仅是“沾边”。但在当前的风口下，如果是独角兽概念，往往能在股价上获得不错的表现，对公司自身是有利的，这就使得不少公司有意无意地往“独角兽”这一概念上靠拢。

另外，不少人建议上市公司主动往热点上靠，动机恐怕也不单纯，如果自身在相关上市公司股票上有持仓，有利益关联，提出相关建议就不太合适。

另外，对于什么样的公司是独角兽，不同的机构制作的榜单也并不一致，标准并非完全相同，对于独角兽公司的认定也没有绝对的标准答案。

开源证券近期的研究报告就指出，一些伪“独角兽”可能浑水摸鱼，投资者仍需擦亮眼睛。开源证券认为，价值发现是股票市场的功能之一。真正有潜力、有前景的优秀公司被投资者挖掘出来，自然是皆大欢喜的好事。不过，市场运行并非总是理性的，“独角兽”概念火热之际难免鱼龙混杂。

如果指望所有“四新”企业都是“独角兽”，都是未来的BATJ，那么不是投资者眼光出了问题，就是市场的价值发现功能出了问题。伪“独角兽”与真“独角兽”一同站上风口，大风起时可以同领风骚，但风停之后，伪“独角兽”难免跌落尘埃。

从二级市场的角度来看，目前市场上某些所谓的“独角兽”概念股只是沾了 “独角兽”企业的光，只是真正“独角兽”企业的上游或下游产业链的某一个环节。有的概念股虽然参股“独角兽”企业，但持股比例低，受益并不明显。这些概念股缺乏基本面支撑，如果短期内股价涨幅过大，未来难免陷入调整。

（证券时报网快讯中心）