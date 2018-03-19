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一只区块链猫竟卖77万元 虚拟宠物背后在密谋什么？

一只区块链猫竟卖77万元 虚拟宠物背后在密谋什么？
2018年03月19日 21:57 新浪综合
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　　原标题：区块链+游戏：一只区块链猫居然卖77万元，虚拟宠物背后，都在密谋什么？

　　来源：证券时报网

　　证券时报记者 罗曼

　　提到游戏，如果你只能想到《王者荣耀》、《绝地求生》等游戏，你可能只是一个紧跟时代潮流的人，而一夜之间大火的区块链游戏从币圈开始蔓延，从第一款区块链游戏《CryptoKitties》（谜恋猫）开始，到后来小米推出自己的加密兔，百度推出的莱茨狗，还有网易推出的“星球”等，截止2018年2月底共有150款以上同类产品问世。

　　“区块链+游戏”究竟是滋生泡沫的新浴场，还是颠覆未来的新浪潮？虚拟宠物背后，各家的算盘是什么？

　　天价区块链猫，售价77万元

　　似乎只要沾上了区块链，无论什么东西，摇身一变身价立马就涨了。

　　一个真实的故事，有人在网上买了一只猫，价格77万元成交，是的，你没看错，77万元，重点是你还摸不着，只能隔着屏幕看。

　　2017年11月底一款名为《CryptoKitties》（谜恋猫）的世界首款区块链游戏火遍了全球各地，《CryptoKitties》是由Axiom Zen和以太坊智能合作开发的基于以太坊（Ethereum）区域块平台，用ETH（以太坊）进行购买，养殖和繁殖的区块链游戏。

　　从本质上来说，这只是一款电子宠物养成游戏，玩家需要用以太币交易购买虚拟猫，这些猫其实是由不同的“代码”写成，猫咪也因此被赋予了不同的DNA，价值也就各不相同。

　　这款游戏最大的特色有以下几点：

　　1、 游戏最开始有100只初代猫，之后每隔 15 分钟系统会产生一只新的初代猫；

　　2、 两只猫可以交配繁殖后代，后代的DNA越稀有，价值就越高；

　　3、 虚拟猫可以兑换成现实货币。

　　于是我们看到国外的玩家们疯狂吸猫，妄图边玩游戏边赚钱。截至目前，虚拟猫已经卖出超过18万只，总价值超过人民币1.1亿元。其中最贵的一只猫竟然以246.95个以太币的价格成交，约合人民币77万元。

　　谜恋猫的横空出世，让众多游戏厂商开始争相效仿，美国一家游戏公司联合中国的蓝港互动也推出了一款《加密狗》，这款游戏使用了基于国内自主开发的区块链底层平台Achain，交易时所用的虚拟货币为ATC币，而非主流虚拟币。

　　近日，有网友在QQ群里分享了小米推出的区块链产品“加密兔”的链接，这也是小米新推出的区块链游戏项目。

　　而关于加密兔的定义，小米在用户服务协议中表示，基于区块链技术的数字宠物，胡萝卜就是指加密兔游戏中的积分。而其玩法跟谜恋猫类似，稀有度越高的加密兔价格也会越贵，每一只加密兔都有自己的编号。

　　据证券时报·创业资本汇记者了解到，网易、360、百度都开始纷纷布局“区块链+游戏”的相关业务，百度推出了区块链宠物“莱茨狗”。网易推出了“星球”游戏。据不完全统计，截止2018年2月底共有150款以上同类产品问世。

　　纵观现有的“区块链+游戏”市场，最大的一个问题就是同质化十分严重，基本都是一些抢购、收藏、博彩类的游戏项目，而这些区块链游戏和传统游戏不一样的是，这些区块链游戏的娱乐性质并不强，但具有很强的投机属性，因为购买这些区块链宠物，通过繁殖改变DNA，一旦宠物的DNA变得更为稀有，意味着投机者会以更高的价格卖出，从而获利。

　　“很多人都以为区块链+游戏利用了新技术，这是一件值得投资的事情，但本质上其实属于投机，是游戏+区块链还是区块链+游戏，这是两个完全不一样的概念，如果是游戏+区块链可能更多的考虑到游戏属性，在保证游戏的娱乐性质下加入区块链技术，如果是区跨链+游戏，那么就是在区块链技术上研发出一款游戏，目的可能是为了发币，当然这也是一种新的商业模式，但能否成功我认为从谜恋猫诞生之后，后面所有复制的同款游戏其实很难获得大的IP，成功的几率很小。”福泉投资管理合伙人乔治向记者表示。

　　区块链+游戏背后的布局

　　面对区块链，大部分“传统”手游公司会选择先推一个项目或是相关玩法“探探路”。

　　黑桃互动今年2月5日上线的RPG手游《轩辕剑群侠录》也宣布引入区块链技术，推出“比特兽”玩法。根据官方介绍，游戏推出8888只相互独立的神兽，每只“比特兽”具有唯一性且属性奇高，并支持玩家间交易。区块链技术的注入使它们不可复制也不会丢失，是终身属于玩家的私人财产。

　　其实关于现有的“区块链+游戏”行业呈现出的加密资产游戏，很多人都持有两种观点。有些人认为这种“区块链+游戏”现有的加密资产游戏是炒作行为，存在很大的泡沫。也有人认为通过现有的加密资产游戏不断的升级后，整个“区块链+游戏”行业会爆发式增长，成为区块链领域的最佳应用。

　　当然这两种意见是仁者见仁智者见智，但不可否认的一点是就目前而言，“区块链+游戏”行业所呈现出的加密资产游戏确实不够完善，还不算完美的“区块链+游戏”落地应用。

　　因为就当前的市场来看，大部分的加密资产游戏确实有依靠击鼓传花推高资产价格，并从中收取交易佣金的成分。

　　乔治认为，区块链+游戏，如果发行的代币只能在体系内流通，就跟Q币差不多，投资价值并不大，但如果发行的代币能够直接跟主流虚拟币挂钩，成功的可能性会更大。区块链+游戏有没有前景，一个核心的问题，就是用户的体量及定位，到底是币圈还是游戏圈。

　　币圈投资者何玺认为，区块链+游戏，其实是比“ICO发币”更高明的商业做法。相比“ICO发币”需要直面各种法律条款而言，区块链游戏的拟物化做法较好的规避了现实中可能触犯的法律风险，增加了游戏性的玩法更能激发用户的“赌性”。

　　此外，区块链+游戏还是一种很好的营销手段。而百度“莱茨狗”，网易“星球”，小米“加密兔”看中的，或许正是它的营销价值。

　　比如，百度推出的莱茨狗也是如此，用户要获得莱茨狗，必须首先使用百度钱包，并且要实名认证，由于积分的获得是依靠使用百度内部应用来获得，这必将激活用户使用百度的各线产品的热情。

　　同理，如果你拥有一只加密兔，你可以通过任务获得胡萝卜或加密兔，或者使用胡萝卜兑换加密兔，通过这种玩法你可以获得积分，而这个积分只能在小米内部生态体系流通，这就必将激活用户使用小米的各线产品，从而达到对小米体系内产品的广泛推广。

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