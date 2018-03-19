美团滴滴厮杀外卖和打车业务 程维：是王兴先动手的

原标题：程维：是王兴先动手的

作者：Yorke

3月14号，有网友爆出美团外卖渠道部2017年会照片，现场公然打出口号“灭饿除滴”！

3月16号，滴滴在上交所发行ABS，募集100亿资金备战；

4月1号，滴滴外卖业务将正式上线！

一场古典互联网的战争硝烟已起，超级独角兽之间硬碰硬的厮杀已然开战。

先动手的王兴

2017年的情人节，美团在南京上线打车业务，打了滴滴个措手不及。

程维曾在采访中称，美团打车上线当天，他正与王兴吃饭，王兴对此只字未提，事后看新闻才知道此事。程维问王兴为什么搞打车，王兴回答只是“试试”。

王兴的这一试便气势汹汹。很快，美团相继获得南京和上海的网约车资质，开始为全国大面积布局打车业务做准备。12月1日，王兴在公司内部信里宣布了组织架构的调整，出行成为四大业务之一，事业部员工达到200多人。

为了吸引更多司机成为美团打车平台的车主，美团还为其推出了零抽成福利：司机成功注册成为美团打车平台的车主后，可以领取开城后三个月的“零抽成”福利，不过只限于前5万名。要知道，美团打车此前在南京对司机的抽成为8%，而滴滴的抽成是20%。

而在吸引用户方面，除了每个人都能够领取3张当地出租车起步价等值无门槛优惠券外，同时还有“打车送外卖券等活动”，乘坐10小时美团打车就有600元保底的各类满减券，之后每多乘坐一小时就能够多50元（800元封顶），甚至还主打1分钱体验。

据接近美团的人士处了解，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元，而且上不封顶。“用王兴的话说，打车，美团是一定要做成的。”

今年年初，美团打车北京站报名满20万人，本将于1月12日正式登陆北京。不过，事情却没有想象中进展顺利，北京市交通主管部门已会同有关部门就美团打车尚未办理相关许可手续约谈了美团打车相关负责人，强调其应在手续完善之后依法依规开展在北京地区的网约车经营服务。

滴滴创始人程维曾在接受《财经》记者的一个采访时，大篇幅谈了对美团打车业务的看法。在他看来，美团进入打车领域对滴滴来说只是在350个网约车平台对手里增加了一个数字，“美团肯定不是最弱的，但也未必是最强的”。

程维言语虽轻松，行动上却积极反击，滴滴停掉了与点评的合作接口。还有媒体爆出，美团打车上线第二天，南京司机就接到来自滴滴“不允许上线美团打车”的威胁，触发了美团与滴滴的正面矛盾。

进攻是最好的防守

王兴曾说，如果美团和滴滴打起来，这不是一场战役，这是“战争”。

程维也给出5个字的霸气回应：尔要战，便战。

光靠防守是赢不了战争的，去年底就有滴滴要涉足外卖业务的消息传出。如今已有消息称滴滴外卖将于4月1日在无锡正式上线。

滴滴将外卖骑手划分为“忠诚骑手”和“自由骑手”两类。其中，“忠诚骑手”月保底10000元，但要求每周在线时间大于48小时，而“自由骑手”可以随时接单，订单收入翻倍。要知道在北京这样的一线城市，现在美团招聘骑手的广告上给出的薪资待遇也不过6000元保底。

据悉，除无锡外，南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等城市也在逐渐开通滴滴外卖。但根据滴滴外卖的骑手注册页面显示，目前能够填写的服务城市只有无锡。注册成为骑手需要用户填写姓名、身份证号、紧急联系人等信息，并上传身份证和健康证照片。

有传闻称，美团方面也曾要求骑手和商家二选一——就像美团打车在南京上线时滴滴所做的一样。

近日，上海证券交易所公司债券信息平台上显示，中信证券—滴滴第【N】期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券-ABS。而此计划发行人为迪润（天津）科技有限公司，该公司唯一股东为滴滴出行科技有限公司。

至于目前资金流向，目前该融资计划处于已受理阶段，尚未拿到正式批文，资金流向也未最终确定，但很有可能是为这场“外卖”的战争准备的弹药。

超级独角兽之战

虽然滴滴的外卖业务还未正式上线，却已经让美团不得不重视了。

3月14日，一张美团外卖渠道部2017年年会现场照片让美团成为焦点。照片显示，美团外卖高管李长青，在现场提出的口号为“灭饿除滴，商渠共赢”。

随着百度的退局，如今国内外卖市场主要玩家就美团和饿了么两家独大，但显然美团将滴滴外卖放在了和饿了么同等重视的程度。

滴滴自然有被对手重视的资本。

根据滴滴出行公布的2017年数据，其在全国400多个城市拥有4.5亿用户，使用滴滴平台打车超过74.3亿次，这个数据还不包含单车及车主服务，相当于，过去一年中，全国平均每人使用滴滴打过5次车。

有媒体曾报道，经过最后一轮融资后，滴滴的估值已达到550亿美元，而随着Uber估值的缩水，滴滴已经是当之无愧的全球第一独角兽。滴滴的融资情况见下表：

当然在外卖市场，滴滴想要撼动美团的地位也并不容易。

根据国家信息中心发布《中国共享经济发展年度报告（2018）》报告显示，外卖市场中，美团外卖以62%的国内市场份额位列行业第一。目前，美团外卖用户数超 2.5亿，活跃配送骑手超过50万，覆盖城市1300个，日完成订单破1800万。

经过多轮的融资，美团的估值也超过300亿美元，融资情况见下表：

值得一提的是，从滴滴和美团的融资可已看出，腾讯都多次投资了两家企业，在去年乌镇大会的“东兴饭局”上，程维也赫然在列。

对于内耗，很多企业都远而避之，但似乎不包括腾讯。且不说腾讯内部有QQ和微信两款社交软件，就在近期，腾讯就同时投资了互为竞争对手的虎牙和斗鱼。

早在2012年，马化腾就曾提出过这样的观点：“这个产业重兵把手，很难完全从同一个路径上挑战。应该鼓励自我革命，甚至是内部的竞争。”

结语

美团成立于2010年，滴滴成立于2012年。王兴在创立美团的七年后遇上程维的滴滴，这与创业七年后“单约”马云的马化腾很像——2005年，7岁的腾讯推出了直指淘宝C2C交易平台的拍拍。

滴滴和美团或许正走在成为腾讯和阿里的路上，与AT相似的剧情也将会在MD之间上演。互联网巨头无处不在，超级独角兽的边界也会逐渐模糊，未来滴滴和美团交锋的业务也绝不会仅仅是打车和外卖。

正如王兴初做打车时，今日资本掌门人徐新给他的分析，“只有你什么都做，才能把用户的时间耗光并养成使用习惯，否则没有被满足的市场就会被别人拿走，甚至侵蚀你其他板块的业务。”