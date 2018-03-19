数千万用户数据遭泄露 欧美政界要求扎克伯格回应

新浪美股讯 北京时间19日彭博称，美国和欧洲的政府官员要求Facebook Inc．作出答复，此前有报道称，助力特朗普赢得美国总统大选的广告数据公司Cambridge Analytica未经数千万Facebook用户的同意而擅自保留其用户信息。

周末期间，要求这家社交媒体巨头承担责任的请求演变为要求其首席执行官马克·扎克伯格向议会议员作证。Facebook已经就俄罗斯宣传官员在2016年美国大选前夕利用其平台一事发表过证词，但该公司从未让扎克伯格成为政府领导人的关注焦点。这种压力也可能预示着对社交网络的监管将更加严格。

“很明显这些平台不能自我警觉，”明尼苏达州民主党参议员Amy Klobuchar周六在推特上表示。“他们说‘相信我们’。马克·扎克伯格需要向参议院司法委员会作证。”马萨诸塞州检察长Maura Healey也单独启动了调查。

Facebook周五表示，一位教授使用Facebook的登录工具让用户注册其称之为以学术目的设计的个性分析应用程序。据《纽约时报》报道，为了参加该测验，有27万人允许该应用程序通过Facebook访问自己和朋友的数据权限，数据遭曝露的人数达5000万人。依据Facebook当时的规定，此种访问权限是被允许的。之后，这位教授在将这些数据传递给Cambridge Analytica时违反了Facebook的条款。

Facebook股价在纽约盘前一度下挫3.8%。

Facebook在2015年发现了该违规行为，关闭了该教授的访问权限，并要求Cambridge Analytica保证其删除了用户数据。然而， Facebook于上周五暂停了Cambridge Analytica访问Facebook系统，并解释说公司了解到后者未删除用户信息。最初由保守派政治捐助者Robert Mercer资助的Cambridge Analytica周六否认其仍然可以访问用户数据，并表示在与Facebook洽谈解决方案。