比特币泡沫是否有规律可循？专家祭出了检验方法

汇通网讯——自2008年中本聪发行比特币以来，其价格已大幅增长，并已成为一种新兴的资产类别。到2017年底，其价格达到近2万美元的峰值，但现在却跌至8500美元左右。对于比特币泡沫是否可预测的讨论也愈演愈烈。

自2008年中本聪（Satoshi Nakamoto）发行比特币以来，其价格已大幅增长，加密货币已成为一种新兴的资产类别。到2017年底，比特币的价格达到了近2万美元的峰值，但现在却跌到了8500美元左右。比特币爆炸性的增长和波动性使得有关比特币内在价值或基本价值的争论变得愈演愈烈。

比特币在未来会涨至1000万美元/枚？

尽管许多人声称比特币是一种骗局，其价值最终将降至零，但也有人将加密货币的市值与黄金的市值进行了比较。通过将比特币与黄金进行比较，一些市场分析人士预测，比特币的价格在未来竟然将高达1000万美元/枚。鉴于比特币的疯狂走势是许多投资者都领教过的，因此很多人都想知道它下一步会如何发展。

如今关于加密货币的研究，出现了新的文献综述。通过比特币工作量证明机制可发现，拥有越多的节点，它就越有价值。梅特卡夫（Metcalfe）在20世纪80年代提出，网络的价值等于网络节点数的平方。如果按照梅特卡夫定律（Metcalfe ‘s law）的话，从市盈率、市净率以及股价与现金流比率等指标来看，都可能暗示比特币是大泡沫。

比特币是否是泡沫？测测就知道

在这里，专家开发了一种针对比特币是否是泡沫的检测方法。这一方法结合了梅特卡夫定律，将为比特币和对数周期幂律（LPPLS）模型提供一个基本值，人们用这一方法来检测比特币是否是泡沫。

比特币的基本价值

梅特卡夫定律指出，在一些情况下，网络的价值与网络用户数量成正比。为了使之可视化，从图1中能看到与斜率2的线性关系是符合梅特卡夫定律的。

（图一）

然而，如图二所示，直接将梅特卡夫定律所预测的市场上限与真正的市场上限进行比较是更有趣的。专家将蓝色和橙色虚线表示为基本支撑位，而粗糙的红色和绿色线，由图1中回归所给出的参数，在基本水平和气泡水平之间下降。

图二：根据不同的活跃用户的行为，将比特币的市值上限与预测中的上限进行比较。目前的市场情况与2014年初的市场情况相似。

众所周知的是，纵然比特币不时的创出新高，但比特币是泡沫和比特币即将崩溃的传说一直在广为流传，也使得投资者变得惶恐不安。在图三与图四中，人们可以发现，在不到6个月的时间里，比特币是泡沫的说法较以往来说增加了20倍。经研究显示，比特币泡沫的破灭都归因于基本面事件的发生。例如，在2011年时，总部位于日本的加密货币交易所Mt.Gox遭到黑客攻击，导致加密货币的价格下降了88%。在2017年年底，韩国监管机构威胁要关闭当地的加密货币交易所，这引发了比特币价格的大幅下跌。曾经有传言称，毁了比特币的将会是比特币自己。

图三：上面的三角形代表了比特币的市值。用颜色鲜艳的线条引起人们的注意、对其进行编号，并加上日期。下面的三角形显示，四个气泡的高度和长度相同，具有相同的颜色编码，并且有纯双曲幂律和LPPL模型。

有趣的是，尽管这些气泡的高度和长度都有很大的差异，但当它们达到相同的对数高度时，人们就会发现，超指数增长是显而易见的。从这个角度上来说，就像沙堆一样，一旦膨胀的比特币气泡变得足够大，比特币就会崩塌。FX678报道，换句话说，导致比特币崩溃的主要原因是比特币系统本身的不稳定性。

金融泡沫被定性为是一种不可预测的现象，因为股票对数价格常常被假定为服从随机游走。随着投机狂热的加剧，市场接近临界点，受羊群效应驱动，任何微小的扰动都可能引发比特币的崩盘。

如图4所示，在论文中证明了模型为2017年的修正提供了有用的提前警告信息，并在测试后产生了一个置信区间。

图四

综上所述，梅特克夫定律提供了基于网络特性的基本价值，利用对数周期幂率（LPPL）模型，人们能够预测比特币市场是否存在泡沫。