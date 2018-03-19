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猎豹移动第四季度净利润1.616亿美元 同比增长8倍多

猎豹移动第四季度净利润1.616亿美元 同比增长8倍多
2018年03月19日 18:48 新浪科技
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猎豹移动第四季度净利润1.616亿美元 同比增长8倍多
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　　新浪科技讯 北京时间3月19日晚间消息，猎豹移动(NYSE:CMCM)今日公布了截至12月31日的2017财年第四季度及全年财报。第四季度，总营收为人民币13.878亿元(约合2.133亿美元)，同比增长8.9%，环比增长16.2%。归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.471亿元(约合1.609亿美元)，而上年同期为人民币5880万元，2017财年第三季度为人民币1.397亿元。基于非美国通用会计准则，归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.505亿元(约合1.616亿美元)，而上年同期为人民币1.13亿元，2017财年第三季度为人民币1.611亿元。

　　整个2017财年，总营收为人民币49.748亿元(约合7.646亿美元)，同比增长9.0%。归属猎豹移动股东的净利润为人民币13.482亿元(约合2.072亿美元)，而2016财年净亏损人民币8050万元。基于非美国通用会计准则，归属猎豹移动股东的净利润为人民币14.215亿元(约合2.185亿美元)，同比增长530%。

　　第四财季业绩摘要：

　　总营收为人民币13.878亿元(约合2.133亿美元)，同比增长8.9%，环比增长16.2%，超出了公司指导性预期的上限(人民币13.10亿元)。

　　毛利润为人民币9.264亿元(约合1.424亿美元)，同比增长14.3%，环比增长16.5%。毛利率为66.8%，而上年同期为63.6%，2017财年第三季度为66.5%。

　　运营利润为人民币2.22亿元(约合3410万美元)，而上年同期为人民币6220万元，2017财年第三季度为人民币1.323亿元。运营利润率为16.0%，而上年同期为4.9%，2017财年第三季度为11.1%。

　　归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.471亿元(约合1.609亿美元)，而上年同期为人民币5880万元，2017财年第三季度为人民币1.397亿元。

　　基于非美国通用会计准则，归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.505亿元(约合1.616亿美元)，而上年同期为人民币1.13亿元，2017财年第三季度为人民币1.611亿元。

　　每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币7.27元(约合1.12美元)，而上年同期为人民币0.41元，2017财年第三季度为人民币0.95元。

　　2017财年业绩摘要：

　　总营收为人民币49.748亿元(约合7.646亿美元)，同比增长9.0%。

　　毛利润为人民币31.947亿元(约合4.91亿美元)，同比增长5.8%。

　　运营利润为人民币4.469亿元(约合6870万美元)，而2016财年运营亏损人民币1240万元。

　　归属猎豹移动股东的净利润为人民币13.482亿元(约合2.072亿美元)，而2016财年净亏损人民币8050万元。

　　每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币9.37元(约合1.44美元)，而2016财年每股美国存托股亏损人民币0.58元。

　　运营活动产生的净现金为人民币6.211亿元(约合9550万美元)。

　　第四财季业绩分析：

　　总营收为人民币13.878亿元(约合2.133亿美元)，同比增长8.9%，环比增长16.2%。

　　工具产品及相关服务营收为人民币9.672亿元(约合1.487亿美元)，同比下滑4.2%。

　　移动娱乐业务营收为人民币3.995亿元(约合6140万美元)，同比增长50.5%。

　　按平台划分，移动业务营收为人民币12.175亿元(约合1.871亿美元)，同比增长17.8%，环比增长15.9%。

　　按地区划分，来自海外市场的营收为人民币8.438亿元(约合1.297亿美元)，同比增长1.4%，环比增长5.4%

　　营收成本和毛利润

　　营收成本为人民币4.514亿元(约合7090万美元)，同比下滑0.6%，环比增长15.4%。

　　毛利润为人民币9.264亿元(约合1.424亿美元)，同比增长14.3%，环比增长16.5%。基于非美国通用会计准则，毛利润为人民币9.254亿元(约合1.422亿美元)，同比增长14.1%，环比增长16.4%。

　　运营利润和开支

　　运营开支为人民币7.044亿元(约合1.083亿美元)，同比下滑5.9%，环比增长6.3%。基于非美国通用会计准则，运营开支为人民币7.001亿元(约合9640万美元)，同比增长0.7%，环比增长9.2%。

　　研发开支为人民币1.519亿元(约合2330万美元)，同比下滑35.5%，环比下滑13%。基于非美国通用会计准则，研发开支为人民币1.474亿元(约合2270万美元)，同比下滑30.7%，环比下滑14.2%。

　　销售及营销开支为人民币4.201亿元(约合6460万美元)，同比增长2.9%，环比增长2.7%。基于非美国通用会计准则，销售及营销开支为人民币4.231亿元(约合6500万美元)，同比增长3.7%，环比增长3.0%。

　　总务及行政开支为人民币1.151亿元(约合1770万美元)，同比下滑9.3%，环比增长29.7%。基于非美国通用会计准则，总务及行政开支为人民币1.122亿元(约合1720万美元)，同比增长16.6%，环比增长63.9%。

　　运营利润为人民币2.220亿元(约合3410万美元)，而上年同期为人民币6220万元，2017财年第三季度为人民币1.323亿元。基于非美国通用会计准则，运营利润为人民币2.254亿元(约合3460万美元)，同比增长93.7%，环比增长46.6%。

　　股权奖励开支人民币340万元(约合50万美元)，同比下滑93.8%，环比下滑84.2%。

　　投资减值人民币2.096亿元(约合3220万美元)。

　　其他收入

　　其他净收入人民币10.89亿元(约合1.674亿美元)，主要由于处理特定投资资产(Musical.ly和News Republic)所得。

　　净利润

　　归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.471亿元(约合1.609亿美元)，而上年同期为人民币5880万元，2017财年第三季度为人民币1.397亿元。

　　基于非美国通用会计准则，归属猎豹移动股东的净利润为人民币10.505亿元(约合1.616亿美元)，而上年同期为人民币1.13亿元，2017财年第三季度为人民币1.611亿元。

　　每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币7.27元(约合1.12美元)，而上年同期为人民币0.41元，2017财年第三季度为人民币0.95元。

　　基于非美国通用会计准则，每股美国存托股(ADS)摊薄收益人民币7.29元(约合1.12美元)，而上年同期为人民币0.80元，2017财年第三季度为人民币1.10元。

　　调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为人民币2.558亿元(约合3930万美元)，同比增长61.3%，环比增长36.8%。

　　截至2017年12月31日，猎豹移动拥有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资人民币38.033亿元(约合5.846亿美元)。

　　第四季度运营现金流为人民币2.675亿元(约合4110万美元)，自由现金流为人民币2.589亿元(约合3980万美元)。

　　业绩展望：

　　猎豹移动预计，2018财年第一季度营收将达到人民币11.00亿元(约合1.69亿美元)至人民币11.40亿元(约合1.75亿美元)。

　　电话会议：

　　猎豹移动管理团队将于美国东部时间3月19日早上8点(北京/香港时间3月19日晚上8点)召开电话会议，解读财报结果。收听电话会议的号码如下：国际：+1-412-902-4272；美国（免费电话）：+1-888-346-8982；中国大陆（免费电话）：4001-201-203；中国香港（免费电话）：800-905-945；会议ID：Cheetah Mobile。此外，猎豹移动网站投资者关系频道http://ir.cmcm.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)

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