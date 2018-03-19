胡玮炜：如果是一帆风顺的话 我觉得是童话故事

来源：愉悦资本JoyCapital

“感知到，一座城市很多细微的变化。好比春天的时候，什么时候叶子开始变绿，什么时候开始飘柳絮，我们都知道得一清二楚。”

这是摩拜单车创始人兼总裁胡玮炜，在新华社主办的“新青年youthtalks”演讲中描写春天骑车的场景。

“我还是那个行动派，希望世界变成让我们喜欢的样子。”舞台上的胡玮炜，和平时一样的率性，穿着和在办公室一样休闲毛衣，娓娓道来她的奋斗故事，那些曾经没打败她的窘境，在她的描述中，已经如云淡风清一般。

“人生就像骑单车，想要不跌倒，就不能停下来”，这句爱因斯坦的名言，似乎完美地诠释了胡玮炜与共享单车、创业之间的关系。在她看来，为美好的改变拼尽全力，这就是新青年们回答世界的声音。

演讲实录

大家好，我是新青年胡玮炜。我在中学时候就想成为一名记者，在高考所有志愿上都填了传播学、新闻学。后来我真的成为一名记者。来到上海做的第一件事情，就是花了1200元买了一辆自行车，租了一个房间。

那个时候我没有钱，但是日子过得简单自在。后来，赚了钱、买了车，我开始每天开车上下班，不过感觉生活变得越来越忙碌，街道变得越来越拥堵，我感觉反倒没有骑自行车那个时候更幸福。

骑自行车的时候速度慢，也没有一层罩子把你和自然隔开，你就有机会感知到，一座城市很多细微的变化。好比春天的时候，什么时候叶子开始变绿，什么时候开始飘柳絮，我们都知道得一清二楚。也正是因为此前跟自行车很多的关联，让我有了后面追随我自己的直觉，去做的这样一个探索和选择。我看到了互联网行业的发展，我也看到了出行行业交通工具的进化，我希望参与其中，作为一个改变者。

几天前，我收到了一份特殊的婚礼邀请函。一位美国华盛顿的博主，发了一条帖子并@了我们。帖子里，博主与她的未婚夫骑着共享单车，笑容灿烂，以此庆祝他们的订婚。许许多多的年轻人，放弃了豪华车队，与好友们用自行车车队，举办着自己梦中的那场婚礼。不仅仅爱情在回归最本真的样子，越来越多的人，也开始在朋友圈晒跑步、晒蓝天、晒马甲线，追求生活最本质的美好。

我们对有200年历史的自行车做了改变，后来它就成为“但求随时使用，不求曾经拥有”的出行伙伴。在这个过程中，我自己变了吗，其实我没有变。我还是那个行动派，希望世界变成让我们喜欢的样子。比如，自行车回归城市，让天更蓝，让每个人能在骑行中感受一座城市的魅力。

毫不夸张地说，从创业到现在，每一秒钟都是我们的生死时刻。创业有一百种死法，但只有一种活法，那就是活得坚持。2015年的夏天，我们十几个人窝在小办公室里，忽然就停水停电了，那时候我们账上真的没有钱了。当时我就在想，我们在做一件改变世界的事情，总不能被一次停电就改变了自己吧!于是我们顶着40度的高温，汗流浃背地继续做着我们的工作。

荣耀很抽象，艰难却很具体。记得我们拿着第一把智能锁，兴冲冲地找工厂生产时却被当头泼了一盆冷水，工厂说产品不适合投入量产。当第一款共享单车设计出来时，我和团队跑遍了中国大小自行车厂，没有一家企业愿意重改生产线，帮我们生产这样一个新物种。我特别喜欢爱因斯坦说的一句话：人生就像骑单车，想要不跌倒，就不能停下来。

所以，我们决定自己建厂。那是我们资金最紧张的时候，厂房偏僻到连的士司机都感慨：“这儿都能被你们找到”。共享单车这个行业的参与者，都在贡献他们的美好，我们在一条还不知道彼岸有多远的河里摸索。而我们所倚仗、所倚靠的“石头”，来自于每一个自我改变的人。回到最初那个问题，我变了吗?我觉得，我变了，但是我没有被改变。我想起我的第一辆自行车，是我小学三年级的时候，我爸爸给我买的。我至今清晰地记得它的样子，紫色的车架、白色的车座，超级漂亮，我给它取了个名字叫“紫衫龙王”。那时候大家说，中国是制造大国，却不是制造强国。现在，共享单车走到了全世界许多国家，被称为“新四大发明”之一。

在这个过程当中，年轻的我们、新兴的产业拥有着足够的成长空间，发挥着不可小视的力量。作为青年一代的我，深深感受到，每一个人努力做出的小小改变，最后都可以让世界变得更好。

为美好的改变拼尽全力，这就是我们回答世界的声音。

我是新青年胡玮炜。