滴滴获批100亿元ABS额度 资金用于合作伙伴购置新车

新浪科技讯 3月19日下午消息，滴滴新型供应链金融资产支持证券（ABS）取得上海证券交易所无异议函，获批储架发行额度为100亿元，该项目为全国交通出行领域新型供应链首单ABS，首期拟发行规模3亿元。

3月16日，上海证券交易所债券信息显示，中信证券-滴滴第[N]期CP资产支持专项计划已受理，该计划拟发行金额100亿元，发行人为迪润（天津）科技有限公司（以下简称“迪润”）。

工商信息显示，迪润为滴滴出行科技有限公司的全资子公司，法人代表为程维。公司注册的经营范围中包括食品批发兼零售、日用百货的批发、票务代理等业务。当时外界猜测该笔资金或将用于滴滴近期将推出的新业务滴滴外卖。

不过从此次获批的ABS融资信息来看似乎并非如此。该笔融资时依托于滴滴出行生态内相关业务板块，以业务链条中的合作伙伴汽车租赁公司向司机出租车辆所产生的租赁债权为基础资产，滴滴担任合作伙伴的代理原始权益人，负责协调租赁公司，统一面向资本市场进行证券化融资。募集资金将用于合作伙伴购置新车，进而扩大滴滴平台的运力，带动交通出行生态链企业发展。

滴滴目前联接了超2100万司机和车主、4.5亿乘客、汽车租赁公司、汽车经销商等生态圈，每天完成超2500万订单。

滴滴方面称，基于这一场景，滴滴发挥平台枢纽角色，帮助其合作伙伴租赁公司盘活存量资产实现融资目的。项目完成发行后，作为滴滴合作伙伴，众多租赁公司可获得便利、低成本的资金渠道。通过赋能出行平台上的合作伙伴，滴滴可助力出行生态各参与方拓宽融资通道、降低融资成本，推动交通出行生态产业里的中小企业稳健发展。(张俊)