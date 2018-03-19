阅文集团2017年全年营收40.95亿元 净利5.56亿元

来源：阅文集团财报概要

新浪科技讯 3月19日消息，阅文集团（00772.HK）发布截至2017年12月31日止全年业绩。财报显示，2017年营收约为人民币40.95亿元，同比增长60.2%。2017年全年净利约为人民币5.56亿元，同比增长1416%。

阅文集团2017年各项收入情况

据财报披露，在线阅读收入约人民币34.206亿元。其中自有产品及自营渠道的在线阅读的收入为人民币29.555亿元。来自第三方平台的在线阅读的收入为人民币4.651亿元。

来自版权运营的收入为人民币3.662亿元；来自纸质图书的收入为人民币2.011亿元；其他收入为人民币 1.072亿元。

财报同时披露，截至二零一七年十二月三十一日止年度，阅文平均月活跃用户同比增长12.7%至 1.915亿人，其中包括1.794亿移动用户及1210万计算机用户。同期，阅文集团平均月付费用户达1110万人，较二零一六年的830万人增长33.7%。每名付费用户平均每月收入同比增加28.2%至人民币22.3元。

同时，截至二零一七年十二月三十一日，阅文的平台拥有690万位作家，二零一七年平台新增字数达到了430亿。

截至二零一七年十二月三十一日，阅文的内容库共有1010万部作品，包括自有平台上产生的970万部原创文学作品、来自第三方在线平台的28万部作品及 14万部电子书。（建宇）