新浪科技> 创业 > 正文

新世相回应被封:策略不当接受处罚 内容本身值得付费

新世相回应被封:策略不当接受处罚 内容本身值得付费
2018年03月19日 17:22 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 3月19日下午消息，针对新世相读书会分享页面在微信朋友圈刷屏违规被封一事，新世相创始人张伟回应称，销售逻辑与内容逻辑相互独立，在销售方面只想全力卖好产品；而且新世相对内容要求一向严格，内容产品经得住考验是一切销售和传播的根本，在微信朋友圈付费的用户大多是因对新世相内容的认可。

新世相张伟朋友圈回应被封新世相张伟朋友圈回应被封

　　同时新世相公关负责人也在朋友圈表示，接受处罚，已关闭分销机制，将尝试新的分销策略去促进销售。并称内容质量是新世相的生存根本，“新世相营销课”应该值得被更多人看到。

新世相公关朋友回应被封新世相公关朋友回应被封

　　今日早些时候，“新世相营销课”开始在微信朋友圈进行“病毒式”营销，主要是由于该课程采用发展“下线”的模式，即用户A购买后可以分享至朋友圈，用户B通过用户A的二维码购买后，用户A可以获得佣金。该课程宣传海报上还写着，“原价199元，现价44.9元，每万人购买涨价5元。”

　　据了解，根据该课程收益榜单，截至今日10点23分，排名第一的网友“叶子姑凉”通过发展下线模式已经赚取佣金10593.5元，排名第二、第三的网友分别赚取4930.2元和4608.9元。该课程也由最初的9.9元涨价至44.9元。

　　不久后，该课程的微信二维码链接被微信封闭。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有