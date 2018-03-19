新世相回应被封:策略不当接受处罚 内容本身值得付费

新浪科技讯 3月19日下午消息，针对新世相读书会分享页面在微信朋友圈刷屏违规被封一事，新世相创始人张伟回应称，销售逻辑与内容逻辑相互独立，在销售方面只想全力卖好产品；而且新世相对内容要求一向严格，内容产品经得住考验是一切销售和传播的根本，在微信朋友圈付费的用户大多是因对新世相内容的认可。

新世相张伟朋友圈回应被封

同时新世相公关负责人也在朋友圈表示，接受处罚，已关闭分销机制，将尝试新的分销策略去促进销售。并称内容质量是新世相的生存根本，“新世相营销课”应该值得被更多人看到。

新世相公关朋友回应被封

今日早些时候，“新世相营销课”开始在微信朋友圈进行“病毒式”营销，主要是由于该课程采用发展“下线”的模式，即用户A购买后可以分享至朋友圈，用户B通过用户A的二维码购买后，用户A可以获得佣金。该课程宣传海报上还写着，“原价199元，现价44.9元，每万人购买涨价5元。”

据了解，根据该课程收益榜单，截至今日10点23分，排名第一的网友“叶子姑凉”通过发展下线模式已经赚取佣金10593.5元，排名第二、第三的网友分别赚取4930.2元和4608.9元。该课程也由最初的9.9元涨价至44.9元。

不久后，该课程的微信二维码链接被微信封闭。