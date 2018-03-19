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彭志坚：离开腾讯的日子 想清楚就不会失落

彭志坚：离开腾讯的日子 想清楚就不会失落
2018年03月19日 13:48 中国企业家
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从彭志坚身上感受最强烈的是投资人惯有的聪明、职业，还有纪律。 摄影：金羽泽从彭志坚身上感受最强烈的是投资人惯有的聪明、职业，还有纪律。 摄影：金羽泽

　　原标题：彭志坚：离开腾讯的日子

　　他曾经接触腾讯最高权力中心，摘掉光环，再次出发。

　　文｜《中国企业家》记者 翟文婷 编辑｜马吉英

　　彼得·彼得森不再是当年叱咤风云的雷曼董事长，而是一家新基金的创始人。他需要募资。大老板没有出现，接待他的只是一名普通职员，对方也压根不感兴趣。星期五的傍晚，暴风骤雨，他跟合伙人浑身湿透，花了45分钟才叫到车。当时没人预见，他创建的黑石此后会成为华尔街乃至全球最有影响力的金融集团。

　　失去头衔，重新站在起跑线。彼得森在自传里描述，那是他职业生涯中最疲倦、最沮丧也是最失落的时期。在“认钱不认人”的华尔街，从前“老客户、熟客户至上”的情结荡然无存。

　　2015年，彭志坚辞职创立一家新基金，太太和8岁的儿子不一定了解彼得森与黑石的详情，却明白从高处跌落的这种风险，最先投出反对票。

　　更何况，彭志坚即将出走的是中国最大的互联网公司腾讯，放弃的是投资并购部总经理这样的核心要位。当时他的直接上司是马化腾最为倚重的搭档刘炽平，能近距离接触腾讯的最高权力中心。七年时间，他代表腾讯投资了包括滴滴在内的几百家公司，累计投资额100多亿美金。

　　他不是经常身处舆论漩涡的话题人物，也不追求强势风格，远离风口，拒绝模仿。圈子里的人称呼他为Richard彭。从他身上感受最强烈的是投资人惯有的聪明、职业，还有纪律。

　　失去腾讯的光环失落吗？在彭志坚创办元生资本很长一段时间后，这仍然是他被问及频率最高的一个问题。更多人试图刺探他的内心，想知道他有没有后悔。

　　此前同在腾讯投资并购部的池万锦被邀请加入元生资本时曾顾虑，没有财务压力的Richard彭，到底会花多大力气重新开始？

　　有时候，带着光环比一穷二白创业更艰难。你需要证明，过去的成绩是再次出发的垫脚石而不是包袱，更不是你的顶点。

　　两年多时间，彭志坚和团队投出了小红书、每日优鲜、货车帮（后与运满满合并为满帮）、北森、震坤行、美菜、掌门1对1、易酒批、DataVisor、第四范式、铁甲等明星公司。前不久被陌陌收购的探探也是他们的项目，交易过程中，元生资本扮演了重要的协调角色。

　　“腾讯是有光环，但想清楚就不会失落。”在与《中国企业家》三个多小时的对谈中，彭志坚很少主动提及腾讯，唯恐被外界误认为是在假借其名。他更想表达感恩。

　　但无论如何，他都很难抹去身上附带的腾讯烙印。

　　腾讯的“遗产”

　　美团点评集团高级副总裁陈少晖，此前在腾讯投资并购部工作四年，他曾评价，“彭志坚帮助腾讯在从无到有的基础上建立了并购团队，并帮助形成了独特文化”。

　　2008年，彭志坚初入腾讯时挂职在企业发展部，转正后才成立投资并购部。他任副总经理，还有位转岗过来的副总经理。腾讯投资部招兵买马，与业务部门联合看项目，再到3Q大战后腾讯投资全面发力，彭志坚是亲历者和推动者。

　　类似从0到1的过程还曾发生在Google中国。彭志坚曾从零开始，帮助Google中国建立代理商销售体系，并与现任光速中国合伙人宓群为其建立了投资团队，期间捕捉到大众点评、迅雷、赶集网等公司。

　　他把这两段经历视为创业，并不畏惧离开腾讯从头开始。如果说有所不舍，与信任有关。

　　当年腾讯看上滴滴，彭志坚把犹疑的程维反锁在办公室，临时决定将滴滴那轮4000万美元的估值抬高至6000万美元。事后，他才向刘炽平汇报此事，最终获得支持。

　　2010年，彭志坚突然昏迷，医生诊断头部有小块纤维组织，需要手术才能明确，最后确认没有任何问题。赴美手术前，刘炽平担心他没有美金，通过财务拿到银行账号亲自打给他10万美金。刘炽平还曾准许他在父亲去世前，远离工作，在江西老家专心陪伴一个月。

　　2013年，彭志坚曾要走，被挽留。两年后再度重提，他跟刘炽平说，“就让我任性一次吧”。

　　他想创业，看着牛逼的CEO带领一家小公司在大赛道里冲出来。但是后期在腾讯，他花费了太多时间和精力带团队。

　　彭志坚很精确地记得那些关键节点的具体日期。2015年6月27日他的辞职申请获批，7月24日内部正式宣布。9月20日新基金启动募资，12月30日首次关闭。

　　2015年7月中，全球股市暴跌，资本市场形势严峻，基金募资尤为困难。彭志坚在这方面没有积累太多资源，靠着朋友介绍，在100天内，第一只基金融资完成。

　　元生资本第一期基金的LP多为亚洲背景，有主权基金、国际组织，也有产业巨头和知名家族基金，更有不少互联网行业高管。

　　这还是一支明星团队。联合创始合伙人许良是腾讯第一个产品经理，也是QQ早期商业化的拓荒人，后转入投资并购部，在腾讯待了13年。吴晓波的《腾讯传》里很大篇幅记述他的功绩。差不多同一时间，许良也有想法募集新基金，考虑再三，最终加入元生。

　　池万锦离开腾讯投资部去了货车帮，后来成为元生资本投资副总裁。另一位投资副总裁周子言的背景也与腾讯相关，他还有一段经纬中国的工作经历。

　　元生资本不可避免地延续了彭志坚在腾讯的投资思路：投资最顶级的CEO，最顶级的大赛道。但更多的是变化。

　　腾讯的要求是，投错不怕，怕的是错失机会。新基金却子弹有限，必须精准射击。以前每年可以投出上百家公司，现在更要求精细化运作，一年只有个位数机会扣下扳机。更重要的是，元生从成立第一天起就必须考虑财务回报以及如何退出，这在腾讯是不需要思考的。

　　投资目标和逻辑的变化，多少会让他们在实际操作过程中有所不适。许良跟《中国企业家》描述最大的感受是，在腾讯时可以把创业者约过来见面，现在更多往公司跑，路上的时间成本大 大增加。腾讯这个天然的品牌支持被抽离，他们必须在专业判断、投后服务等方面做得更出色。

　　彭志坚自立门户投出的第一个项目是小红书，这也是他在腾讯时的投资项目。创始人毛文超曾说，“只要你想投，随时欢迎。”

　　小红书联合创始人瞿芳解释，“不管Richard在腾讯，还是出来做元生，对我们而言，一个好投资人的标准不会变。他在业内有很好的口碑，不是因为此前的光环，而是因为他这个人。”

　　精品投资打法

　　一句话就能概括元生资本的投资策略：专注于互联网提升效率的成长期项目。彭志坚很明确，他要做一只小而美的精品基金。

　　互联网提升效率是团队此前熟悉的方向，也是他判断能产生几十亿甚至几百亿美金体量公司的领域。背后的原因并不复杂，即通过互联网匹配需求与供给。货车帮、掌门1对1等，都是基于上述逻辑投出的公司。这个原理同样适用于AI投资。

　　此外，元生资本大都在C轮以后才进入这些项目，鲜少在B轮阶段投资，A轮完全不投。掌门1对1在D轮时出手，探探D轮，每日优鲜C+轮。

　　这个阶段项目的融资特点是，资金需求量大、价格偏高，且玩家多是号召力极强的老牌基金。2017年底，创投圈还流传着这样一句话：VC天使化、PE则VC化，大钱没处花。基金对头部项目的争夺差不多到了拼刺刀的程度。

　　元生资本的选择与多数VC2.0基金的打法不同。新基金在品牌效应尚未建立的阶段，通常追求早期布局，且越早越好；一旦成功捕获，在明星项目上不断加注。

　　彭志坚的理由是，早期的好公司很难预料从哪里长出来。此外，这个阶段公司的存活率低，必须广种薄收，以量取胜。“每个地方撒点胡椒面，别人凭什么要我的钱？”但如果公司发展到PE甚至Pre-IPO阶段，除了资金，投资人能给予的支持也很有限。

　　相较之下，B轮以后的公司模式基本明朗，就看能否从大赛道的几家中选择赢面最大的优胜者。池万锦将其定义为，“安全有潜力”。

　　问题是，这样的项目只要想投就能投得进吗？彭志坚答复，脱靶率很低。

　　值得一提的是，迄今为止元生资本三分之一的投资项目，是此前他们在腾讯的deal。彭志坚承认，起步阶段与熟悉的创业者合作是必然。

　　掌门1对1创始人张翼印象最深刻的是元生资本团队的DD（尽调）过程。两天时间，十个人，对掌门的几十位员工访谈，问题之犀利令他惊讶，比如高管之间是否清楚彼此的优缺点。张翼曾与彭志坚长谈过一次，他们都曾是学霸，有留学背景，理解彼此想要事情做到完美的心情。所以他明白，元生这样DD是想深层次看到企业文化，这是驱使一家企业长远发展的基石。

　　池万锦对尽调的严苛程度更甚。如果想了解一家公司与供应商关系如何，不在于其口中描述的牢固程度，或看数字占比。只需要走一趟，感受下对方是亲自来大门迎接，还是要你在会议室坐等；走的时候是送你到楼下还是园区门口，或是地铁站。这些细节都可以反映出双方的话语权比重。

　　但他们也在反思怎样更好地完善DD过程。比如很多人围着一个人聊，会不会让对方压力太大，是否挤占公司太多时间。他们也更希望能在投后管理方面，给予公司更多支持。

　　按照这样的操作节奏，彭志坚和团队每年出手的项目在个位数，一只基金最多投十多家。他跟创业者说，“只要我们认准你，哪怕以后爬雪山过草地，扛都要把你扛过去。”

　　纪律的重要性

　　滴滴以150亿美元估值融资时，元生资本曾有机会投资，彭志坚考虑再三，最后忍痛放弃。

　　他跟团队解释，滴滴无疑是一家伟大的公司，但无论从估值还是发展阶段，滴滴都已超出元生资本既定的投资范畴。许良说，他很坚持原则。当年抬高估值坚持腾讯投进滴滴，也是出于另一种原则，腾讯必须卡位。

　　彭志坚喜欢讲投资的纪律性。生活中他也是很自律的一个人，只喝白水，偶尔喝一点咖啡或红酒。他的投资哲学是，专注，深挖，如此才能建立优势，精准判断，为被投公司提供价值。

　　共享自行车不投。“需求存在，但进入门槛低，单位经济模型算不明白账。”

　　A轮坚决不投。“A轮很早期，很难看清楚，价格却不便宜。”

　　还有很多条纪律：看不清的不投，没把握的不投，不允许做DD的不投，跟技术提升效率无关的不投，出海项目为零……放眼创投领域，这大概是给自己设限最多的一家VC。

　　以拒绝出海公司为例，彭志坚解释，团队对此都不擅长。如果团队补充了这样的人才，他认为可以考虑投资。

　　思考片刻，他却又自我推翻，“我们也要想是不是有足够的精力做这件事。飞到印尼、美国去做DD，投入巨大。而且对海内外市场同时了解的人才并不多见。”总之他们不考虑出海方向，所以也不会刻意寻找相关的人加入。

　　很难想象，一个被中国最顶级互联网公司平台深刻影响的人，没有陷入无所不能的情绪，相反强调克制，对各种潜在诱惑说No。因为彭志坚始终认为，冒险不等于不守纪律。

　　在元生资本的投资决策环节，很重要的一点是，所有要投资的项目，项目核心参与人员不能有严重反对声音。如果出现，必须想办法说服别人。池万锦说，Richard也不例外，他经常会被大家挑战，但他鼓励如此。

　　彭志坚每天的感受仍是战战兢兢、如履薄冰。“投资是根据少量信息做重大决策，且不能反悔。投的项目越多，越觉得不容易，大环境本身艰难，还有很多聪明人挖坑，太多坑躲之不及。在如此境遇下，能专注把一些事情做好，就很牛逼了。”

彭志坚腾讯投资
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