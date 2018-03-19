媒体：请别让未成年人再遇上网络的阴暗面

请别让未成年人再遇上网络的阴暗面

IT时报记者 戚夜云

这一周，特定的圈子在网络深海里掀起了一朵浪花，又迅速消失在更多的巨浪面前。在被公众忽视的热点里，我国第一批网民成功实现对一名00后的降维攻击。

事情的经过是一名15岁的B站（bilibili网站）up 主（网站视频投稿者）“科里斯”网恋10岁女童，诱导她去学习十八禁的文爱语c（语言描述淫秽内容），被女童母亲发现后，该名up主一边教唆该女童离家出走甚至自杀以示抗议，一边在与女童母亲沟通中，反教育对方无知、侵犯隐私，随后up主不仅将事件做成视频上传，还挂人示众，给这位母亲带来舆论压力。

很难想象，这位懂色情、懂得利用网络工具、懂《未成年人保护法》、懂舆论施压的up主，竟然是一名15岁少年。他逼得该母亲不得不跑到NGA发帖求助。NGA是著名的魔兽玩家论坛，该名母亲是一位“骨灰”级的魔兽玩家。当年这批最早的网民，现在大都为人父母。她得到了玩家们的大力支持，他们不仅向国家网信办、共青团、文化部、网警巡查等多个主管部门举报，甚至拨打了当地教育部、学校相关电话反映情况。最终，该事件以该名up主道歉并退出B站告终。因相关部门的介入，B站表示对用户“科里斯”的账号进行永久封禁，同时对网友反馈的相关内容进行筛查和下架，并计划在团中央权益部指导下，设立青少年维权站。

事情到此貌似可以画上句号，坏人得到严惩，女童得到了保护。但是，这位10岁女童的世界就处于太平当中吗？15岁少年只是其中一环，更需要反思的是10岁女童沉浸的网络环境。经人提醒，女童母亲意识到女童的QQ名“暖茶猹”与头像并不简单。这涉及两款游戏，一款为Undertale（简称：UT），一款为Doki Doki Literature Club（简称：DDLC）。知情人透露，女童QQ名字里的猹是Undertale游戏里Chara在中文圈的昵称。Chara是当玩家毫无同情心地杀死所有原本可以做朋友的怪物时出现的玩家的替身；而她的头像Sayori是DDLC中一名因抑郁症上吊自杀的女高中生。

随后，群友在聊天记录中发现，女童正在创作UT同人和故事，原游戏中与所有怪物成为朋友的角色，在她的创作里，故事反向成一次又一次地屠杀地下世界的怪物，这不得不与女童的实际生活联系起来，她曾经透露自己因是转校生，正在遭遇校园暴力。而真正令群友诧异的是，该名女童还曾经用自己的QQ签名发出一条“小学生求SM”的说说。即使该名母亲澄清女儿并不知道SM是什么意思，只是为了帮助别人，但是该名女童接触到的一切，也并不像是10岁女童所应该接触的。

不仅如此，女童在B站上显示的内容同样令人惊诧。是2016年注册的账号，现在收藏的视频数量高达上万部，并且大部分都是在2017年到现在，平均每天看20多部视频并收藏。推荐视频的数量也是海量的，其中不乏诸多令人感到不适的视频。

在用户年龄层普遍较低的情况下，B站作为企业，“事后诸葛亮”的反应过于缓慢。因为一些情色暴力文化常常依托于ACG（动漫、漫画、游戏）内容出现，作为泛二次元文化的主要传播平台，抛开科里斯事件本身，B站相关软色情擦边球的内容就不少，以“萝莉控”“问胖子”“女装”“妹控”“幼女”等关键词搜索，结果充斥着许多性暗示内容，内容里的弹幕有时更为低俗，如“三年血赚死刑不亏”“我可能要对我弟弟下手了”等内容，更是被点赞量冲上榜首。这些内容前两三天依旧在B站可见，因科里斯事件才依次被删除。

更令人担忧的是，女童对游戏的接触。对于成年人玩家而言，UT以及DDLC是两款出色的独立游戏，但是对未成年人而言，容易受到恐怖以及暗黑元素的影响。尤其是在DDLC官方多次提醒该游戏并不适宜未成年人以及精神脆弱的人的情况下，女童为什么能接触到这款游戏？结果不得而知。但可以看到的是，作为一款steam社区的英文游戏，汉化版在游戏页面唾手可得，对于未成年来说，下载一款“18禁”的游戏是不是过于容易了？

幸运的是，多重网络社会的恶意叠加终于在“魔兽妈妈”觉醒后停止了。不幸的是，还有多少非魔兽妈妈家庭的女童还处于险境不自知呢？据最新的《第八次中国未成年人互联网运用状况调查报告》显示，超过九成的未成年人在上网时遭遇过不良信息侵扰。

为了防止未成年人受到侵害，多国已经立法，其中日本2008年通过了《青少年网络环境整治法》，将“诱使违法或自杀”“明显影响性欲”和“明显包含残暴内容”这三种信息划归“有害信息”范畴。国际社会还通过职业自律来进行内容分级，从而保证未成年人与成年人各取所需。除此之外，英国2017年4月27日拟定的《数字经济法案(2017)》还要求具有色情内容的网站和App采用年龄验证机制，并成立了一个新的监管部门，确保企业履行这一办法，并对违规的企业进行处分。

黄仁宇在《万历十五年》说道，一个具有高度效率的机构，应该具备体制上技术上的周密，则不至于接二连三在紧急情况下，依赖群众道德观来作为符箓。目前我国已经加快了未成年人互联网保护的相关条例法规，但是作为内容提供的主体，仅靠平台防沉迷系统、出了事才屏蔽相关关键词、删号等操作是远远不够的。互联网企业应该通过技术手段主动照顾好未成年人在平台上的一切活动。