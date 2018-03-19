区块链众生相|投资人的假春天：进入后惊觉是寒冬

【编者按】转眼间，区块链领域的明星以太坊就遭遇了倒春寒。北京时间3月19日凌晨，据Bitfinex平台报价显示，以太坊报466.24美元，24小时跌超20%，创近三个月新低。

这无疑给春节以来延续至今的区块链狂热来了一记当头棒喝。彼时，以太坊被作为区块链技术的成功典型，被形形色色的“3点钟”群到处传颂。但正如新浪科技早前报道，当前的区块链讨论混淆了技术长期发展的展望和ICO下一夜暴富的痴望。与其说它是一个革命性的新风口，不如说更像是一场“韭菜”们的修罗场。

狂热之下，和区块链密切相关的人们，究竟经历了怎样的30天？新浪科技为你展现。

新浪科技 王上 编辑|周峰

“我们近两个月来看了200多个项目，只投出了一个。”

“现在市面上的项目都是垃圾，非常头疼，我们最近都没有投一个项目。”

“我们春节以来还没有投到任何项目。”

这是专注区块链的投资机构正在经历的现实，多个投资机构告诉新浪科技，“已经在寒冬期快3个月了，项目一上交易所就破发，所有机构都不出手了。”

也就是说，正当3点钟群大火的时候，区块链项目已经变凉了。

“刚入场就寒冬”

在没有加入某投资机构担任合伙人之前，Andrew还在为区块链的伟大革命特性感到欢呼雀跃。在加入后，他才猛然发现，“很不幸，刚进来就进入了寒冬”，而他加进入行业的时间还没有三个月。

Andrew在此之前是一名创业者，他在2017年年中就关注区块链项目，但在2017年年底才真正踏进这个行业。他万万没想到，自己晚了一丢丢。

现在的行业正处于一个相当尴尬的时期，对于投代币公司的红利期已经成为过去，“现在代币公司的项目一旦上了交易所就是破发，谁投谁倒霉，别说普通投资者被割韭菜，投资机构也都成了韭菜，韭菜们早就觉醒了，谁也不出手了。”

比特币的价格在今年尤其不稳定。年初至今，比特币已经暴跌40%。尤其在3月7日，号称全球第二大虚拟货币交易所币安被黑客劫持以来，比特币一度跌至7676.52美元，其他币种更是跟着一路下跌 。

更坏的消息是，谷歌宣布，从今年6月起，禁止在搜索平台上出现所有与数字加密货币和ICO(首次代币发行)相关的广告。

“韭菜的钱被割了，韭菜就成长了。”这是3点钟群某位大佬的公开言论，一语成谶。在Andrew看来，2017年，这些大佬确实割韭菜割得太狠，可以说相当凶残，恨不得连根拔起，这一定程度上造成了今年这个春天韭菜难产。

而区块链对于其他应用落地还为时尚早，“区块链还处于非常早期的阶段，还需要相当长的一段时间要走。”所以，“如果有创始人介绍说这个项目已经落地，那纯粹是胡说八道，我们会百分百PASS。”

因此，Andrew的团队目前都在看一些技术类项目，“目前，我们倾向于投资技术开发以及基础建设类的项目，近期在美国硅谷看项目比较多，中国技术暂时还比较浅层，没有好的项目。国内国外，近两个月，林林总总看了200多个项目，只投了一个。”

虽然市场如此低迷，但是Andrew仍然看好区块链的长期价值，在他看来，熊市来了不是坏事，正是行业调整学习的好时机。“我绝对不会回头”，Andrew目光坚毅地说，“我相信区块链是我们年轻人的机会。”

Andrew认为，在做区块链投资的都是年轻人，事实上这个新兴行业没有老人，传统VC/PE也很难进来，因为他们看不懂。

在投资领域，对区块链项目比较排斥的是金沙江创投董事总经理朱啸虎，他认为区块链和ICO直接相关，很多创业者谈到商业模式就兜圈，但最后还是害羞地说发币。

“向没有专业投资经验的、所谓的不合格投资人去进行私募，这在大部分的文明国家都是不合法的。”朱啸虎指出，“欺负弱者，向弱者收割，我觉得不仅是法律不能接受的，道德上我们也没法接受。”

然而，Andrew强调，自己所在的投资机构都是在合规的前提下去做的区块链投资。

同时，Andrew指出，实际上，很多传统VC/PE都在试水投资区块链项目，比如红杉中国、真格基金等头部基金，也有梅花天使创投、PreAngel这些后起之秀也在重仓区块链。

图注：传统VC重仓区块链2018年投资情况列表（新浪科技根据IT桔子、鲸准等资料整理，不完全统计）

此外，Andrew向新浪科技透露，徐小平振臂高呼All in区块链让行业备受瞩目，但实际上，真格基金投的区块链项目并不多。

接近徐小平的消息人士向新浪科技证实了Andrew的言论，该消息人士指出，真格基金肯定不是All in区块链，仍然专注消费领域的投资，目前仅一个人在投资区块链相关的项目，他就是去年刚从聚美优品跳槽到真格基金的合伙人戴雨森。真格基金投出的区块链项目都是戴在操刀，这段时间，戴在美国看项目，但他最近也很少出手。

但是，最近IDG资本出手频频，但他们投的大多数区块链项目都是在美国。“布局特别早，看得特别准，这对一个老基金来说很不容易”， Andrew略有敬意地说道。

IDG资本曾公开表示看好区块链的发展潜力，并从2012年就开始布局投资。投资了美国的Circle、Coinbase、Ripple，而这三个区块链项目都持有纽约州颁发的比特牌照，并且，这也是纽约州仅有的三张比特牌照。

“当前国内区块链项目全是垃圾”

“如果看国内的区块链项目，现在没有一个好项目，全部是垃圾，我们最近什么都没投”。作为某家机构的合伙人，Harvey也承认最近是熊市，并且从春节的时候就开始了。

Harvey透露，此前该机构投了不少数字货币的项目，很多人因此成了“暴发户”，但是，当时他还没加入。

名校金融专业出身的Harvey同学，一直有一个VC梦，但阴差阳错进入了一家做比特币资讯的网站，后来，正好这家专门投资区块链的机构招人，他就来了。

同样，他也没想到，进入这家投资机构后就一个项目也没投了，天天看各种币价格下跌，甚至破发。更加没想到的是，他前脚离开那家数字货币资讯网站，后脚他们就获得了一大笔融资。

但Harvey也没觉得过于遗憾，跟Andrew想法相似，Harvey认为，“现在市场低迷期正是练内功的好时候，以前，投资区块链的机构都在野蛮生长，现在，正慢慢走向正轨。”

对于以前的草莽时代，Harvey描述的很平淡：

“在项目方，一个团队，甚至就一个人，用区块链的技术，大多是利用以太坊的智能合约写一段代码，就可以发代币了，而这就算一个项目，接下来就是包装项目，设计应用场景，撰写白皮书，白皮书里面要写有大佬的站台，然后上交易所。”

这就是ICO的过程，“《庄家杜均》描述的是我们习以为常的现实，ICO其中的每一个环节都有第三方推手，且层层盘剥。”但是，“杜均绝不是最大的庄家，大庄家都是大佬。”

比如，所谓“大佬”的站台费，是“1%到5%”的代币不等。最近宝二爷(郭宏才)也透露了自己站台的故事，很多人主动找来站台。后来宝二爷“只站台，不投资”。这样，宝二爷甚至不用出面，只要名字在别人的白皮书上就能拿到1%的token，加在一起宝二爷差不多估计有100个项目了。

“1%其实还算少的，很多人5%，有的还直接要比特币，有的大佬确实特别黑。据说，在鼎盛时期，有大佬一天一个亿。”

在去年国家还没有禁止ICO之前，投资方只需要会包装、有渠道、有人脉、懂上币就行。而传统VC入局，“一方面是他们的日子也不好过，另一方面是也想分一杯羹。”

当时可谓是群魔乱舞的阶段，大佬草根形形色色的人都入场了。“投资方投资一个项目之前根本没有DD（尽职调查），不看白皮书，更没有行业分析，什么都不管直接出手，但那个时候闭着眼睛投都能抓到宝，投资机构都赚得盆满钵满。”

后来韭菜们痛彻心扉了，也恍然大悟了。

Harvey认为，未来，区块链的投资机构会越来越像VC/PE，很多投资机构也正在建自己的研究院，也在研究写分析报告，以后不会再眉毛胡子一把抓了。

“过度神化是坏事，充分竞争还没到来”

作为一家专门针对区块链的投资机构，Mike面对当前市场的负面情绪并没有特别悲观，“区块链走到今天，存在很多泡沫，包括媒体投资人也在夸大区块链，我觉得关注是好事，但是过度神化是坏事。我认为现在正处于最早期的红利期到竞争阶段，但还没有到充分竞争。”

此前，Mike也经历了创业、投资不同角色的转换，在加入区块链投资机构之前，他是一家传统VC的投资经理。

Mike早在2014年左右就接触到比特币，并且陆陆续续结交了一些币圈的朋友，偶尔互相交流，但联系的并不紧密，时断时续。

2017年，Mike听说有几个认识的的朋友一起做了专注区块链项目的投资机构，后来在9月份受邀加入。

实际上，Mike当时也没有马上加入，因为在那家传统VC任职期间，同事们曾一起讨论区块链投资，大家当时都很排斥。但是，Harvey恰恰是在大家抵触的时候开始转变，他的逻辑是“正是大家抵触，说明这个事情是好事。因为抵触的人都是既得利益者，他们不愿意新事物打破藩篱，而这恰恰是我们这代人的机会。”

Mike觉得自己加入的还算及时，并且也比较得心应手。

在Mike看来，做区块链项目的投资，最大的不同是退出周期的短，甚至缩短十倍。传统VC从天使轮到ABCDE轮再到Pre-IPO，到最终项目IPO后退出，一般都是7年左右，至少需要3-4年。

而一个区块链项目的节奏完全不同，从基石投资(即通过投资获得区块链项目的私募份额，以及相应的代币。在拿到投资人的资金后，项目方需要自己在交易所进行发行代币的操作)，到私募(股权投资+Token)，还有公募（ICO），速度特别快。即使现在由于国家政策原因，不能做公募了。但是，还是能看到区块链投资与传统VC/PE相比大相径庭。“也不是说完全回报快，也是得有好的应用前景。” Mike补充道。

也正是因为操作方式不同，去年有很多专注投资区块链的机构应运而生。根据IT桔子数据显示，在 2017 年新成立的46家投资机构中，有9家专门关注区块链领域投资，占五分之一的比例。

专注区块链的投资机构2018年投资情况列表（新浪科技根据IT桔子、鲸准等资料整理，不完全统计）

除此之外，有一些在数字货币行业比较成熟的企业，也开始布局投资区块链项目，比如火币网、比特大陆以及OKEx。

值得注意的是，通过公开数据可以看到，此前所谓好的项目，非常抢手，八九个专注区块链的投资机构几乎会一同进入。2018年以来，1月份区块链项目的投资交易最为活跃，2月以后鲜有投资。而最近根据公开报道，大部分融资的区块链项目都是做媒体资讯的。

Mike说，“目前网上看到的我们的投资项目都是在2017年出手的，2018年以来几乎没有投资。”目前，他所在的投资机构这个阶段主要针对海外市场，在国内，不合规的事情不会做。

后记

近期数字货币的市场价格仍然不理想，昨天集体下跌，比特币已经跌至7450.50美元，24小时跌幅超过8%，以太坊跌幅超20%，几近崩盘。

在恶劣的市场环境下，专注区块链项目的投资机构放弃投资数字货币，一方面，想要在应用层面、技术层面寻找靠谱项目，一方面想要在团队职业化建设方面步入正轨。

而传统VC/PE可以随时抽身，转向他们原本熟悉的领域。

多数投资人也认为，泡沫之下正是行业洗牌的时期，只有合规且专业的投资机构才能活到最后。

（应受访者要求，文中人名均为化名。）