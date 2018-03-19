网络消费中的“谎言与诱惑”：别让好奇心变成轻信

网络消费中的“谎言与诱惑”

以往很少触网的人们，别让好奇心变成轻信

IT时报见习记者 李蕴坤

在移动互联网发展的大潮中，一些以往很少触网的群体也被“卷入其中”，开启了他们对未知世界的好奇心。可与好奇相距一步之遥的，是轻信。诈骗分子恰恰利用了他们的不设防，引诱他们栽入一个个投资、传销的泥潭。

轻信高收益率“股票”投资

村民血本无归

河南省杞县五里河镇村民瞿影（化名）是一位全职妈妈，2017年10月，趣味头条App上的一则广告抓住了她的眼球：收益率80%的股票。虽然自己是股票投资的外行，但瞿影还是按捺不住心动添加了客服的微信，并依照对方指示在汇特交易平台上注册了账号。接着，她又被拉进了汇特国际的微信交流群，据说群里有老师会手把手教大家玩股票。

“在平台上交易，最低得买进100元，然后得选择一个时间，10秒、20秒、60秒等等。比方说选了10秒，那要是10秒后你买的股票走势上升了，那你就赚了。”一开始，瞿影并没有咨询过群里的老师，每次投资一两百元，结果不出所料全都亏了。

转折点发生在2017年11月底，群里有人向她传授生财之道：“周三、四、五股市行情好，你充个一两千元进去，就能赚回来。”不仅如此，对方还自告奋勇地带她玩股票。于是，瞿影第一次往汇特平台上充值了上千元，最后竟然破天荒地赚了一千多元。

尝到甜头的瞿影第二次充了五千元，这次她血本无归。往后她的股票走势总是节节败退，群友发来的截图却步步高升。那些胜利者还鼓励她大胆加码，将充值金额升级到五位数，倚仗群里的“高级分析师”，但每一次“重返战场”都躲不开先赚后赔的魔咒。

“现在想想，群里那些人都是托儿。每个赚了钱的托儿都跟我说资金越大风险越小。还有假装亏了本的托儿叫我去群里找等级更高的老师，请他们指导股票还一定得玩大的，怎样都是要充钱。”那时，瞿影已经在家歇了半年，生活费本就有限，迫于投资失败的压力，她一味地想要翻盘、回本，于是砸进汇特平台里的数目反而越来越多。本金不够的时候，她甚至被群友撺掇去贷款平台上借钱。等到理智终于刹住车时，她才惊觉自己已经被平台吞了8万多元。

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披着“股票外衣”行着诈骗的勾当

其实，这个打着高收益幌子的平台进行的根本不是股票交易。瞿影事后才知道，那些股票只有名称，诸如“钨金”“红糖”“山茶油”，却没有股票代码，而变幻无穷的走势图实际上也受到了人为控制。随后先给初入市场的投资者赚点甜头，再毫不留情地洗劫一空，期间还伪装成炒股专家向失意的投资者佯言保证翻盘，诱骗他们抬高价码，倾尽全力去赌博。无论是对股市的缺乏认知，还是对回本的迫切渴望，都让像瞿影这样来自农村的家庭主妇疲于应对诈骗分子的设局。因此，在铺天盖地的移动端广告面前，留守妇女们应当更加留心微信减肥餐。

能瘦身、健康还能赚钱

让老人“茶饭不思”

陈韵（化名）是一位在校大学生，今年寒假回家的时候，她发现妈妈的生活方式发生了翻天覆地的变化，开始变得“茶饭不思”起来。而这一切，竟然都是微商营养餐的“魔力”。

“他们宣传每天只吃那个粉，不用吃饭就会很健康，还能减肥。”陈韵说，妈妈自从接触到微商里的一款素食杂粮粥产品后，就开始身体力行所谓的换食疗法，即在一定时期内停止进食正餐，仅靠一小包含有坚果、花朵等纯植物食材的所谓“营养餐”来维持身体机能，令陈韵惊愕不已。换食的疗程有3天、7天、14天不等，甚至还有28天的。

年近50岁的母亲连续几天地“挨饿”，让陈韵不得不担心她的健康，更何况母亲在换食初期会感到浑身无力，甚至疼痛。但是在“营养师”说教一番，说这是排毒过程后，母亲又会觉得身轻如燕，气血畅通，陈韵感到十分无奈。

照陈韵估计，母亲在营养餐上的花费已有上万元之多。要说陈母为何出手如此豪爽，还与这家微商的经营模式有关。

“他们需要发展下线，发展到一定数量后就能当微店长。”据陈韵所说，母亲的上线还是自家的亲戚。售价159元/盒的营养餐，根据这家微商的代理机制，一次性购买400盒的VIP用户可以享受90元/盒的优惠价，另外还能拥有代理资格。每位代理再介绍5位VIP，所有下线累计售出8000盒产品后，代理便能晋升微店长。微店长购买营养餐不仅可享72元/盒的优惠，还能在推荐VIP的过程中赚取每盒18元的奖励。

金字塔型的推广加上线下举办的分享会，在陈韵看来很有传销的嫌疑，“宣传说可以包治百病，她天天听课，听着特别洗脑。”尽管陈母对换食的疗效深信不疑，可每当她结束一个疗程，难得地开始正常饮食时，再度反弹的体重就像是个讽刺。“消费者基本上都是中老年妇女，为了减肥，但一吃饭就胖回来了。”陈韵如此评价痴迷的母亲。

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小心朋友圈里的疑似传销

按照我国《禁止传销条例》中的规定，“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的”，和“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”，都是属于传销行为。

上文提及的微商营养餐模式，发展下线的代理模式既有传销嫌疑，经由亲朋好友间传播的方式也戳中了许多中老年人的软肋，因为害怕亲戚之间伤了和气、撕破脸皮，所以很难拒绝。