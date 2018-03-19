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移动支付中的陷阱：别让他人之手伸进自己手机钱包！

移动支付中的陷阱：别让他人之手伸进自己手机钱包！
2018年03月19日 09:41 新浪综合
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　　移动支付中的“坑与陷阱”

　　别让他人之手伸进自己手机钱包！

　　IT时报记者 吴雨欣

　　互联网高速发展的当下，支付宝、微信支付和各类手机银行的出现改变了人们的付款方式。现在，人们吃饭、打车、购物、充值、转账都习惯了用手机结账，甚至到菜市场买菜，也是用手机扫码付款。

　　在人们享受移动支付便捷性的同时，一些不法分子也利用它从事诈骗，且作案手段不断翻新：盗刷、带“毒”的二维码、充当客服扫码退款……一不留神，就有人掉进网络陷阱。

　　Apple ID被盗

　　2分钟支付宝被盗4000余元

　　3月2日凌晨1:23分，王女士被密集的手机短信声吵醒。拿起手机一看，王女士吓出一身冷汗，信息提示自己支付宝的余额宝被人盗刷三笔，花呗被人盗刷两笔，共计4296元。

　　出乎意料的是，不法分子还为王女士的Apple ID开启了双重认证，盗刷结束后关闭了王女士支付宝的免密支付。直到如今，王女士的Apple ID都无法使用，因为每次登录都需要输入验证码，而验证码数字是发送至一个尾号为70的手机号上，这不是王女士的手机号。

　　虽然苹果公司客服已经查实王女士账号被盗，但解锁的方式只能由王女士提供这个手机号的短信验证码。同时，王女士告诉《IT时报》记者，虽然她购买了支付宝的账户安全险，并申请了理赔，但客服告诉她Apple ID密码泄露导致的支付宝被盗刷，不在理赔范围。

　　在网上，因为Apple ID密码泄漏导致支付宝被盗刷的案例屡见不鲜，案发后所拖时间越长维权难度就越高。所以，用户在第一时间发现自己账户被盗刷之时，就应该向警方报案，并致电支付宝，告知账户被盗刷并要求先关闭转账和支付功能。如果Apple ID没有被不法分子设置为双重验证，应尽快修改Apple ID密码，防止不法分子再次登录。

　　消费提醒

　　个人重要账密设置要复杂化

　　个人账号、密码遭泄露，一个很重要的原因是因为用户对自己账号、密码设置过于简单。有人喜欢用简单的数字，或是自己的手机号、生日作为密码，有的人则干脆将所有平台的密码都设置为一个密码，而黑客则是不断地利用密码组合去“撞库”，从而“破译”用户密码。

　　因此，对于一些特别重要的账号和密码，用户需设置得复杂些，并定期进行修改。此外，免密支付虽然给人们生活带来很多便捷，但也存在很多安全隐患，从账户安全角度而言，建议用户可在支付宝的设置中关闭免密支付功能。

　　“客服”退款有猫腻

　　稀里糊涂给骗子送去九千元

　　提起自己被骗的经历，刘女士直到现在觉得还像是在做梦，“真的相信对方是客服，她知道我详细的订单信息。”刘女士告诉《IT时报》记者。

　　去年11月份刘女士接到一个电话，对方称自己是当当网的客服，询问她是否在当当网上买过包，因为背包存在质量问题需要召回，并在电话里询问了刘女士银行账号里的余额情况。

　　在进行了十几分钟的铺垫后，对方告诉刘女士，按照公司的退款流程，需要她进入支付宝的借呗申请一万元，这一万元的额度是当当网发放给她的。在其成功申请一万元后，留下背包的钱当作退款，其余的九千多元打到客服指定的账户。

　　借呗是支付宝推出的一项贷款服务，申请门槛是芝麻分在600以上。按照分数的不同，用户可以申请的贷款额度从1000-300000元不等。因为对新业务缺乏了解，加之对方的诱导，刘女士真的以为一万元是对方借给她的，所以便按照要求添加了对方为微信好友，然后通过支付宝转账、扫码向骗子的账户汇款九千多元。

　　在完成转账后，刘女士发现借呗的页面上需要她还款一万元，这才意识到自己上当受骗，并向警方报案。“我当时根本没注意到这是贷款，我以为一万元是他们借给我的，还一直想办法，尽快把钱还给骗子。”刘女士说。

　　消费提醒

　　“客服”私下退款肯定有猫腻

　　梳理类似的案件信息不难发现，骗子选择的诈骗对象都是有网购经验，但没有开通过借呗、花呗的女性，因为她们对在线小额贷款不熟悉，稀里糊涂就借了钱，等到逾期被催收时，骗子早已逃之夭夭。其实，网购平台有正规退款流程，一旦有客服主动加好友，私下沟通退款，发送二维码要求汇款的，基本可以判定对方是骗子。

　　相关链接

　　六招规避移动支付风险

　　用户如何防范利用移动支付进行诈骗的行为？

　　一是要提高防范意识，不明WiFi不连、不明链接不点、不明二维码不扫、不明网站不上，不随意透露短信验证码；

　　二是动态更新并保管好账户密码，自主设置免密额度权限时也需要保证账户安全；

　　三是采取必要的安全保护措施，分清“收款码”“付款码”，了解正在进行的消费行为，提高在线支付安全级别，使用指纹或者“手势密码”等更高级别的方式；

　　四是不要轻信手机接收到的中奖、贷款等短信、电话和非银行官方网站上的任何信息，不要轻信假公安、假警官、假法官、假检察官等以“安全账户”名义要求转账的电话欺诈；

　　五是防范伪基站。因伪基站设备可以更改发送短信号码，例如：冒充银行、电信运营商的官方客服号码，发送含有钓鱼网站的诈骗短信，在钓鱼网站上，用户登录后就会被要求输入账号、密码等重要信息；

　　六是一旦遭遇诈骗要第一时间报警，怀疑账户信息泄露要及时与开户银行联系。

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