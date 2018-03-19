新浪科技> 创业> 百家争鸣 各界热议区块链专题 > 正文

区块链里的“罪与罚”：别让风口变成风险！

区块链里的“罪与罚”：别让风口变成风险！
2018年03月19日 09:39 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　区块链里的“罪与罚”

　　识别猫腻，别让风口变成风险！

　　IT时报记者 汪建君

　　自2017年底开始，区块链热潮在币圈和链圈领域萌发升级。币圈里的人密切关注数字货币，私募、代投、炒币，忙得“热火朝天”，链圈则推出一个又一个项目，追求区块链的应用落地，也包装出不少区块链概念股，但是项目良莠不齐，真真假假混杂一起。

　　《IT时报》记者调查发现，在区块链所有参与环节，从项目发布、代币发行、私募、运营、代投等均有迷惑与陷阱：私募阶段存在白皮书信息造假、团队股权架构不清的乱象；在代投方面，代投方私吞利润、新币上线便破发；对于分叉币，由于其流通性不强，往往容易被庄家操控，恶意拉升币价对“韭菜”集体收割。

　　项目团队不靠谱

　　股权不清发生“内讧”

　　陈华（化名）混迹币圈已有大半年的时间，投资了比特币、以太坊等主流货币以及众多其他币种，由于潜入较深，现在他俨然算是该领域的老司机了。

　　然而，“老司机”也有失误的时候。2017年12月8日，以德交易所推出代币EDT，陈华在其上线之前以单枚0.5元的价格购买了75000份的额度，总计3.75万元。2018年1月16日，项目在交易所上线，发行价为0.6元，此时对陈华来说，单枚增值0.1元，算是不错的开局。不过形势很快发生反转，由于团队对市场预估不足，15亿枚发行量远远超出实际需求，最终还剩下6亿枚代币无法卖出。在处理这6亿枚代币的问题上，项目团队出现了分歧甚至发生内讧，代币立即下跌至0.4元，后来又传出团队跑路，2月中旬以德交易所一度关闭，造成市场恐慌，于是产生大量抛售行为，代币价格暴跌至0.08元，此时陈华的3.75万缩水至6000元，被完全套牢。一直到今年3月初，局面才有所好转，交易所重新开放，价格回升至0.15元，始终在此上下略微浮动，陈华预计很难再涨，因为团队已经让人失去信心，不被人们看好。

　　消费提醒

　　谨防那些为圈钱而来的“项目团队”

　　区块链行业投资人王青云认为，投项目首先看团队，如果团队股权架构不清晰、主体责任人不明朗，那团队肯定不靠谱；另一方面，还可以看团队从组建到立项发币的时间，如果时间非常短暂，比如几个月，基本可以认定这样的团队是专门为了圈钱而成立的。

　　业内资深玩家赵影也对《IT时报》记者表示：“年前在二级市场投了70万元，最近缩水相当严重，只有17万多元了。”她总结经验说，长期投资还是要看价值投资，首先要看项目团队，其次还有应用场景，“类似以传销的模式来进行线上线下推广的币不能投。”

　　白皮书信息造假

　　允诺的事情不能兑现

　　2018年1月，李青（化名）投资了一个新上线的代币项目，当时该项目在微信群里大量推广。项目白皮书中声称，项目和柬埔寨官方政府有合作，并获得了当地赌场牌照，其代币发行也和赌场息息相关。项目方允诺投资者，赌场盈利后会以一部分利润高价回购投资者持有的代币。在李青看来，这件事新颖、刺激，而且项目方说得有板有眼，所以以单价0.4元投资了十几万元。但代币上线之后，始终不见赌场开张，原先承诺的赌场返利则更加遥不可及，代币价格也大幅下跌，目前只有0.11元，缩水幅度接近300%，李青这些投资者都被套牢。

　　去年9月份，《IT时报》记者在调查报道《解剖一只ICO“麻雀”：漏洞百出的米特币白皮书》中也曾提到项目白皮书造假，甚至创始团队学历都涉嫌造假。尽管ICO在国内已被禁止，但私募同样存在大量类似问题。

　　消费提醒

　　对“高大上”项目也要保持警惕

　　国家数据中心节能委员会秘书长吕天文认为，数字货币投资一定要谨慎，对投资者来说，不懂的东西最好不要碰，投资某个项目一定要去看白皮书。他表示，专业投资人在投项目之前往往会做尽职调查，白皮书里哪怕出现了一个错别字，也会被否掉，对于项目方在宣传时，如果特别突出名人背书或鼓吹某些高大上的名目则也要保持警惕，项目的核心主要看是否拥有落地的应用，而不是靠吸引眼球的“噱头”。

　　项目升值5倍多

　　千万利润被代投拐跑了

　　沈勇（化名）在币圈也算是一个“老韭菜”，但这次也被“割”了，而且“割得”哑口无言，只能自认倒霉。

　　沈勇向《IT时报》记者表示，去年12月，在一个币圈微信群里，大伙对一个来自哈佛大学的项目很感兴趣，该项目关乎物联网、区块链和人工智能，硬件已经成熟，团队也很厉害，早期的投资机构也不错。沈勇和其他朋友都看中了该项目，但是没有拿到投资额度。这时，一名在群里深潜已久，自称是北京大学金融学硕士的王某对他们表示，自己拥有额度，但没有资金投。在核实了王某人的信息之后，沈勇等人筹集了500个ETH价值约280万元人民币交给王某代投，“我们是2017年12月24日买入，成本为0.008美元，约合人民币0.05元，2018年2月26日，项目开盘价格为0.28元人民币，上涨了5倍多”，沈勇表示：“这意味着280万涨到了1500万左右，我个人也投了几十万元。”

　　但令人意想不到的是，自从开盘之后，王某便形迹可疑，最初谎称没有发币，后来又伪造官方邮件，最后向沈勇等人退还本金之后就失联了。记者致电沈勇提供的王某人电话，但始终未能打通，又致电王某的姐姐王玲，对方表示：“没有的事，我在开会。”随后挂断了电话。

　　消费提醒

　　代投不要轻易去碰

　　代投诈骗在行业并不鲜见，但大家也心知肚明，该领域目前处于法律灰色地带。

　　王青云表示，代投无法获得国家法律保护，更多是看双方的契约精神和道德自律，但他认为，利益面前人性的贪念往往容易被激发，仅靠道德维系，防线太过脆弱。他表示，目前整个币圈行情都不好，90%的新项目都破发，代投则更是“千里送人头”的事情，不要轻易去碰。

　　分叉币存在风险

　　庄家轻易收割“韭菜”

　　央行行长周小川日前谈及ICO、比特币等热点话题时表示：“比特币和其他一些分叉产品的东西出台太快，不够慎重。如果迅速地扩大或蔓延的话，有可能给消费者带来很大的负面影响”。

　　一名业内人士告诉《IT时报》记者，目前比特币和以太坊的分叉品类很多，如比特币黄金、比特币钻石、以太雾等。他特别说明，以太雾由于流通性不强，在一个交易所的价格可能很高，在另一个交易所价格则偏低，二者之间无法通过任何钱包进行交易，所以对于初级投资者非常不利；另一方面，如果庄家在某交易所大量持有以太坊便可分叉生成以太雾，借助交易平台能抬升以太雾价格，而对庄家自身而言，成本十分低廉，一旦高价有所回落，投资者趁势进入，对庄家而言就是收割的最佳时机。

　　他表示：“庄家割韭菜，不是涨到十倍八倍时去收割，而是先从一块涨到十块，再等价格回落到四五块时采取疯狂揽收。”

　　消费提醒

　　切勿盲目冲动进入市场

　　网贷之家CEO石鹏峰分析，这波区块链热潮伴随着大量的泡沫和非理性，如果盲目冲动地进入这个市场，往往会变成被收割的韭菜。他预判，不论是类ICO项目还是炒币抑或是目前大举进军区块链自媒体行业的创业者，在一年之后都会是一地鸡毛，能活下来的寥寥无几。

区块链代币风口
我要反馈
相关专题： 百家争鸣 各界热议区块链
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有