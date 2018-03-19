区块链里的“罪与罚”：别让风口变成风险！

区块链里的“罪与罚”

识别猫腻，别让风口变成风险！

IT时报记者 汪建君

自2017年底开始，区块链热潮在币圈和链圈领域萌发升级。币圈里的人密切关注数字货币，私募、代投、炒币，忙得“热火朝天”，链圈则推出一个又一个项目，追求区块链的应用落地，也包装出不少区块链概念股，但是项目良莠不齐，真真假假混杂一起。

《IT时报》记者调查发现，在区块链所有参与环节，从项目发布、代币发行、私募、运营、代投等均有迷惑与陷阱：私募阶段存在白皮书信息造假、团队股权架构不清的乱象；在代投方面，代投方私吞利润、新币上线便破发；对于分叉币，由于其流通性不强，往往容易被庄家操控，恶意拉升币价对“韭菜”集体收割。

项目团队不靠谱

股权不清发生“内讧”

陈华（化名）混迹币圈已有大半年的时间，投资了比特币、以太坊等主流货币以及众多其他币种，由于潜入较深，现在他俨然算是该领域的老司机了。

然而，“老司机”也有失误的时候。2017年12月8日，以德交易所推出代币EDT，陈华在其上线之前以单枚0.5元的价格购买了75000份的额度，总计3.75万元。2018年1月16日，项目在交易所上线，发行价为0.6元，此时对陈华来说，单枚增值0.1元，算是不错的开局。不过形势很快发生反转，由于团队对市场预估不足，15亿枚发行量远远超出实际需求，最终还剩下6亿枚代币无法卖出。在处理这6亿枚代币的问题上，项目团队出现了分歧甚至发生内讧，代币立即下跌至0.4元，后来又传出团队跑路，2月中旬以德交易所一度关闭，造成市场恐慌，于是产生大量抛售行为，代币价格暴跌至0.08元，此时陈华的3.75万缩水至6000元，被完全套牢。一直到今年3月初，局面才有所好转，交易所重新开放，价格回升至0.15元，始终在此上下略微浮动，陈华预计很难再涨，因为团队已经让人失去信心，不被人们看好。

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谨防那些为圈钱而来的“项目团队”

区块链行业投资人王青云认为，投项目首先看团队，如果团队股权架构不清晰、主体责任人不明朗，那团队肯定不靠谱；另一方面，还可以看团队从组建到立项发币的时间，如果时间非常短暂，比如几个月，基本可以认定这样的团队是专门为了圈钱而成立的。

业内资深玩家赵影也对《IT时报》记者表示：“年前在二级市场投了70万元，最近缩水相当严重，只有17万多元了。”她总结经验说，长期投资还是要看价值投资，首先要看项目团队，其次还有应用场景，“类似以传销的模式来进行线上线下推广的币不能投。”

白皮书信息造假

允诺的事情不能兑现

2018年1月，李青（化名）投资了一个新上线的代币项目，当时该项目在微信群里大量推广。项目白皮书中声称，项目和柬埔寨官方政府有合作，并获得了当地赌场牌照，其代币发行也和赌场息息相关。项目方允诺投资者，赌场盈利后会以一部分利润高价回购投资者持有的代币。在李青看来，这件事新颖、刺激，而且项目方说得有板有眼，所以以单价0.4元投资了十几万元。但代币上线之后，始终不见赌场开张，原先承诺的赌场返利则更加遥不可及，代币价格也大幅下跌，目前只有0.11元，缩水幅度接近300%，李青这些投资者都被套牢。

去年9月份，《IT时报》记者在调查报道《解剖一只ICO“麻雀”：漏洞百出的米特币白皮书》中也曾提到项目白皮书造假，甚至创始团队学历都涉嫌造假。尽管ICO在国内已被禁止，但私募同样存在大量类似问题。

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对“高大上”项目也要保持警惕

国家数据中心节能委员会秘书长吕天文认为，数字货币投资一定要谨慎，对投资者来说，不懂的东西最好不要碰，投资某个项目一定要去看白皮书。他表示，专业投资人在投项目之前往往会做尽职调查，白皮书里哪怕出现了一个错别字，也会被否掉，对于项目方在宣传时，如果特别突出名人背书或鼓吹某些高大上的名目则也要保持警惕，项目的核心主要看是否拥有落地的应用，而不是靠吸引眼球的“噱头”。

项目升值5倍多

千万利润被代投拐跑了

沈勇（化名）在币圈也算是一个“老韭菜”，但这次也被“割”了，而且“割得”哑口无言，只能自认倒霉。

沈勇向《IT时报》记者表示，去年12月，在一个币圈微信群里，大伙对一个来自哈佛大学的项目很感兴趣，该项目关乎物联网、区块链和人工智能，硬件已经成熟，团队也很厉害，早期的投资机构也不错。沈勇和其他朋友都看中了该项目，但是没有拿到投资额度。这时，一名在群里深潜已久，自称是北京大学金融学硕士的王某对他们表示，自己拥有额度，但没有资金投。在核实了王某人的信息之后，沈勇等人筹集了500个ETH价值约280万元人民币交给王某代投，“我们是2017年12月24日买入，成本为0.008美元，约合人民币0.05元，2018年2月26日，项目开盘价格为0.28元人民币，上涨了5倍多”，沈勇表示：“这意味着280万涨到了1500万左右，我个人也投了几十万元。”

但令人意想不到的是，自从开盘之后，王某便形迹可疑，最初谎称没有发币，后来又伪造官方邮件，最后向沈勇等人退还本金之后就失联了。记者致电沈勇提供的王某人电话，但始终未能打通，又致电王某的姐姐王玲，对方表示：“没有的事，我在开会。”随后挂断了电话。

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代投不要轻易去碰

代投诈骗在行业并不鲜见，但大家也心知肚明，该领域目前处于法律灰色地带。

王青云表示，代投无法获得国家法律保护，更多是看双方的契约精神和道德自律，但他认为，利益面前人性的贪念往往容易被激发，仅靠道德维系，防线太过脆弱。他表示，目前整个币圈行情都不好，90%的新项目都破发，代投则更是“千里送人头”的事情，不要轻易去碰。

分叉币存在风险

庄家轻易收割“韭菜”

央行行长周小川日前谈及ICO、比特币等热点话题时表示：“比特币和其他一些分叉产品的东西出台太快，不够慎重。如果迅速地扩大或蔓延的话，有可能给消费者带来很大的负面影响”。

一名业内人士告诉《IT时报》记者，目前比特币和以太坊的分叉品类很多，如比特币黄金、比特币钻石、以太雾等。他特别说明，以太雾由于流通性不强，在一个交易所的价格可能很高，在另一个交易所价格则偏低，二者之间无法通过任何钱包进行交易，所以对于初级投资者非常不利；另一方面，如果庄家在某交易所大量持有以太坊便可分叉生成以太雾，借助交易平台能抬升以太雾价格，而对庄家自身而言，成本十分低廉，一旦高价有所回落，投资者趁势进入，对庄家而言就是收割的最佳时机。

他表示：“庄家割韭菜，不是涨到十倍八倍时去收割，而是先从一块涨到十块，再等价格回落到四五块时采取疯狂揽收。”

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切勿盲目冲动进入市场

网贷之家CEO石鹏峰分析，这波区块链热潮伴随着大量的泡沫和非理性，如果盲目冲动地进入这个市场，往往会变成被收割的韭菜。他预判，不论是类ICO项目还是炒币抑或是目前大举进军区块链自媒体行业的创业者，在一年之后都会是一地鸡毛，能活下来的寥寥无几。