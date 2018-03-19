媒体：区块链的“去中心化”只是乌托邦

区块链的“去中心化”只是乌托邦

IT时报记者 汪建君

区块链，这个自春节以来便热度不减的新风口，“去中心化”似乎是其特征，然而，数字货币（以区块链为底层技术的场景应用）交易平台呈现出来的中心依赖效应，却与“去中心化”的本质背道而驰， “去中心化”变得道且阻长，逐渐沦为一个美好的乌托邦。

眼下，区块链被热炒的一大缘由，在于许多人坚定认为去中心化的技术基因能够带来颠覆性的革命，从而实现人类社会的伟大进步和跨越，在目前的实际应用中，数字货币首当其冲，扮演了区块链横扫旧世界、创造新未来的先锋角色。

这样的憧憬不算新颖，也并非当下才被提及，早在20世纪中期，哈耶克就曾提到“货币的非国家化”，他认为，“最危险的、最应当剥夺的不是政府发行货币的权力，而是其发行货币的独占性权力。”他倡导建立一个“共同市场”，“彼此不对货币的跨境自由交易设置任何障碍，也不对在其境内合法创办的任何机构自行发行货币设置任何障碍。”

哈耶克的愿望终究未能实现，哪怕历经撒切尔夫人改革和里根主义浪潮，“货币自行发放”依旧只是天方夜谭，直到区块链技术的出现，token让自行发币成为可能，人类在此方面才算迈出了实质的进步，“去中心化”也由此成为区块链的底色印记被世人津津乐道并报以期望。

然而，人们似乎忘却了另一重事实，那便是人类始终无法逃脱一个由庞大的政治、经济和科技力量所构筑的巨大权力网络——代币发行虽然从技术层面已经成熟，但权威机构本身势必会对此予以干涉，哪怕宣称最具开放性的日本政府，近期其金融厅也对七家交易所进行部分关闭、部分处罚，更遑论所有代币交易在市场层面离不开交易平台，这本身又是塑造另一个中心化的场景。

由此，《论不服从》作者弗洛姆做出了一个判断，即人类的历史“很有可能是以一项服从行为而结束。”数字货币的未来发展，大抵会如一般性的预言那样最终成为市场流通的主流货币，恰如两会期间，央行行长周小川所说：“数字货币有技术发展上的必然性，从未来来讲，可能传统的纸币、硬币会逐渐缩小，甚至可能有一天就不存在。”但另一方面，周小川又说，“如果新的技术马上就投入运用，成为新的金融产品或者新的金融交易市场板块，我们认为要慎重。按照规则，该申请的要申请，该评估的要评估，稳健以后再进行。”

这就为数字货币充分定了调，一切还是要按“规则”运行，而规则来源于权威机构，这意味着最终的走向是“去中心化”的技术让位于“中心化”的权力，而在权力的操盘之下，任何技术文明都将被规训为服膺者。