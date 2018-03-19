《爱情公寓》要拍电影了：它炒的冷饭能好吃点吗？

《爱情公寓》也要拍电影了。

最近，在广电总局公示的全国电影剧本梗概备案、电影拍摄制作备案公示表里，都出现了一部名为《爱情公寓2019》的电影。

《爱情公寓》上次出新剧还是2014年的《爱情公寓4》，原本定在2015年播出的《爱情公寓5》拖来拖去到现在都还没上映，胡一菲和曾小贤到底有没有在一起，只有导演才知道答案。虽说当初曾经大火过一阵，但《爱情公寓》这个IP，不是放着放着就已经凉了吗？

从备案上来看，这次的电影主要剧情是关谷神奇计划在圣诞节向唐悠悠求婚，并希望爱情公寓的的兄弟姐妹们去日本助阵，旅途中似乎遇到了一些困境。

这样的剧情和操作，让我情不自禁想到一个词：“大电影”。

冷饭特产“大电影”

“大电影”这个词最初大概是翻译自英文电影名称中的“Movie”或“The Movie”，英文原版用在一些动画片的剧场版或院线版。比如《乐高大电影》《小马宝莉大电影》《托马斯大电影之了不起的比赛》等等。

“大电影”到了国内，画风就变得十分奇怪了。国内的“大电影”跟B站的会员名称“大会员”差不多，这个词的特点就是一般人根本就弄不懂它到底“大”在哪里。

除了和国外一样的动画大电影，国产大电影一般还有两类：一类是想快速捞一笔钱的当红综艺节目的电影版，比如《奔跑吧兄弟大电影》《欢乐喜剧人大电影》；另一类则是把快凉了的经典IP拿出来再赚一波情怀，比如《快乐星球大电影》《万万没想到大电影》《仙剑客栈大电影》等等。

正在拍摄的《爱情公寓2019》无疑属于后者。这类电影的共同点，就是特别容易让人失望。

说《爱情公寓》火过无可指摘，要说《爱情公寓》还在火就有点自欺欺人了。《爱情公寓》里走出的演员，除了依靠跑男火了的陈赫、参演了《罗曼蒂克消亡史》的王传君，其余人也几乎没什么代表作。

《爱情公寓4》结束后的几年里，主演之一王传君曾被爆出被封杀、暴瘦变邋遢大叔等负面新闻。电影《摆渡人》上映期间，很多演员为王家卫站台转发宣传微博说“我喜欢”，只有王传君发了一条微博说“我不喜欢”，随后网上便传出他被封杀、《爱情公寓5》不再启用他的消息。

去年《王牌对王牌》的《爱情公寓》八周年再聚首节目里，《爱情公寓》的主演们再次一起出现在屏幕上，也少了王传君。八年时间过去，其他主演们也各自经历了不同的人生，脸上的少年感已经不在。

这样的一个组合拍出的《爱情公寓》电影，究竟还会保留多少原来的味道？屏幕另一边的观众在同样经历成长之后还会不会喜欢原来的《爱情公寓》？都是这部炒冷饭电影亟待解决的问题。

经典IP冷饭，能不能炒得好吃

最近几年，炒冷饭的国产影视剧集越来越多了。不仅是电视剧翻拍电影，经典小说翻拍影视剧集的数量也开始上升。

最近国内炒冷饭的影视作品都是什么样？最近一个案例，是大家抱有好奇，但看了都说不好的《新笑傲江湖》。

2018版的《新笑傲江湖》，比于妈的版本豆瓣评分还要低。于妈版有5.1分，新版评分只有2.4。

这个剧怎么说呢，基本就没有大家能认出来的演员。王劲松扮演的风清扬出场时弹幕里都很兴奋：终于看到明星了。

没有明星其实也不是大问题，胡歌演《仙剑奇侠传》时也还不是明星。问题是，这部戏里的演员基本全都没有辨识度。请问下面照片里哪个是主角令狐冲？没错，就是站在后排中间最没有辨识度的那个。

挑剔演员长相可能有政治不正确的问题，那么演技呢？

不得不说，演员们在这个戏里，基本也没怎么演。这部戏的导演是《麻雀》的导演金琛，演员们的状态也跟《麻雀》里的李易峰和周冬雨差不多，表情动作都很少。

可是李易峰自己还会耍耍帅，周冬雨皱着鼻子哭起来丑丑的也很可爱，这种表演风格换到本来就存在感低的演员身上，基本就是一场灾难了。

震惊的令狐冲：

难过的小师妹：

作为一部武侠剧，令狐冲连剑都拿不稳。凑合着糊弄事也就算了，导演还要自己添加一些看起来很厉害的比武环节。开场第一集林平之父亲林震南受到嵩山派的人威胁，两人用手发出真气推动茶杯显示自己的内力暗中比较，情节活像伪科幻电视剧。在五毛特效的加持之下，茶杯都扭曲成了波浪。

表演不行还有剧情对不对，金庸写的剧情，怎么样也不会差到哪去吧？不，看了一两集就会知道，这已经不是金庸的《笑傲江湖》了。

而且，这部戏对原著的改编，基本是没有道理的。东方不败在这部剧里成了曲洋的义子，他一边要替父报仇，另一半还想建立“一个没有流血和牺牲的和谐江湖”。怎么讲呢，可以说是古代薛之谦了。

原本戏份不多的蓝凤凰一开始跟令狐冲腻腻歪歪，后面又和东方不败组成了CP，还跟任盈盈、仪琳一起担任了这部剧的三大女主之一。至于小师妹？她在出场第一集就跟一见钟情的林平之私奔了。

炒了《笑傲江湖》超级IP的冷饭还扑街，不是没有原因的。炒经典的冷饭也不一定就会扑街。翻拍小说、经典英剧《纸牌屋》的美剧《纸牌屋》同样是经典，取材自《西游记》的电影《大圣归来》也同样是近些年国产电影里的翘楚。

炒经典IP的冷饭不是问题，以为只要有了IP，剩下就啥都不用管了才是问题。希望《爱情公寓》大电影，不要也因为躺在IP上睡大觉让人失望。