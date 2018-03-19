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可口可乐与美政府推出区块链项目 解决强迫劳动问题

可口可乐与美政府推出区块链项目 解决强迫劳动问题
2018年03月19日 08:25 新浪综合
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　　可口可乐与美国国务院联手推出区块链项目 解决全球供应链强迫劳动和童工问题

　　文章来源：36氪

　　据路透社报道称，可口可乐公司和美国国务院、以及KnowTheChain宣布推出全新区块链数字账本项目，将为供应链工人创建一个注册表，用于打击全球强迫劳动问题。美国国务院称，该项目意义重大，也是区块链技术尝试解决社会问题的一个典型应用。

　　美国国务院秘书助理Scott Busby表示，虽然技术本身并不难强制要求企业去遵守劳动合同，但是却能构建出一条透明度更高的证据链，在一定程度上起到了“鼓励”企业守法的作用。在该项目中，美国国务院将提供劳动保护专业知识服务。

　　按照国际劳工组织发布的数据，目前全球强迫劳动的人数大约有2500万，其中47%都来自于亚太地区，因为一些东南亚国家盛产甘蔗，所以在为一些食品饮料公司提供原材料的过程中，往往会发生强迫劳动的现象。

　　不过现在，可口可乐公司已经做出承诺，表示要在2020年之前推出28个国家级研究项目，旨在解决糖原材料供应链中涉及到的童工、强迫劳动和土地权利等一系列问题。此外，另一家参与该项目的非营利组织Blockchain Trust Accelerator（BTA）也表示，将创建一个可靠的劳工信息注册登记表，使用区块链技术验证劳动合同。

　　事实上，可口可乐公司表示他们这个区块链项目已经开展了一年多时间了。该公司员工权利全球主管Brent Wilton透露，目前该区块链项目正在试运行阶段，将会大幅提升供应链中与劳动政策相关的验证透明度和效率。

 

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