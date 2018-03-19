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微信支付宝太生猛 维珍创意拟IPO公司业绩下滑9成

微信支付宝太生猛 维珍创意拟IPO公司业绩下滑9成
2018年03月19日 08:33 每日经济新闻
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　　每日经济新闻

　　“阿姨，我能不能支付宝转你5块钱，你给我几个硬币，我没带现金想给车子充下电？”

　　“行，你扫下码。”

　　——连十八线小山村的人都用起了二维码扫码支付！近日，专栏作家晓枫说就在文章中发表了这样的感叹。

　　移动支付让我们现金使用量大大减少，这也让一家背靠ATM赚钱的新三板明星企业陷入焦虑之中。

▲图片来源：摄图网（图文无关）▲图片来源：摄图网（图文无关）

　　业绩下滑9成

　　3月9日，维珍创意（430305）发布了2017年度业绩预告，预计公司2017年实现净利润300万元-390万元，同比下降88.6%-91.2%。

　　维珍创意在公告中坦承，2017年支付宝、微信支付迅猛发展，移动支付替代了大量的小额现金支付，严重影响了银行ATM等自助设备的布放，造成公司全年业绩出现大幅下降。

　　资料显示，公司主要从事ATM形象创新及安全防护，即提供ATM设备的外包装、安防监控、应用软件等，其主要客户是各大银行。

▲图片来源：摄图网（图文无关）▲图片来源：摄图网（图文无关）

　　尽管只是在新三板挂牌，但维珍创意却一直关注度不低，其发布的2017年半年报显示，截至2017年上半年，公司股东数为699个；其中机构投资者102个。报告期内公司获评“2016年度新三板英雄榜——十大最具投资价值挂牌企业”。

　　前十大股东中，第二大股东是上市公司市北高新，在报告期内持有16.21%股份；第七大股东为柳传志、俞敏洪等40多名知名企业家设立的北京中关天使投资管理有限公司，报告期内持有1.02%股份。

　　维珍创意还是一家拟IPO企业。2016年1月，维珍创意启动上市工作，并与东兴证券签订了上市辅导协议，但两年时间过去，仍然不见下一步动作。

　　每经小编了解到，公司于2013年挂牌，2014年完成挂牌后第一次融资，金额4000多万，随后为活跃交易，有两次做市融资，2015年维珍创意又拿到证监会定增核准批文，拟发行500万股融资1亿元以上，四次融资加起来，达到1.69亿元。

　　据经济观察网此前报道，数据显示，十几年来，中国银行业自助渠道发展迅速，在规模和密度上，自助设备整体规模迅速扩大，2014年成为全球第一大ATM市场，2015年末ATM数量约为86万台。自助设备服务密度持续增长，2011年超过世界平均水平，2015年每百万人口拥有ATM设备764台。交易数量上，2015年，银行金融机构自助设备交易笔数达459.31亿笔，同比增长15.92%，交易总额56.55万亿元，同比增长11.91%。

　　2015年，维珍创意也希望借着ATM机迅速发展的这股东风，做成ATM形象创新及安全防护行业的世界老大。据中国网此前报道，维珍创意总经理高利军表示：

　　一方面是基于ATM机网络的广告效应开发的新项目。维珍创意将打造一个全国化的ATM机WiFi网络，用户通过WiFi下载游戏、广告等，给公司带来一定的广告收入。

　　其次，维珍创意有很多ATM机装在支行，基于这个平台，维珍创意计划打造一个支行一级的OTO的互联网金融平台，到时候可能让支行一级都有自己的APP。

　　第三个方面是ATM的微地产。银行需要寻找新的放置ATM机的场所和地方，维珍创意可以帮忙寻找网点，甚至可以先把场所租下来，卖给银行，这相当于一个金融外包业务。

　　而如今，高利军更多思考的恐怕是公司如何应对支付宝、微信支付带来的冲击。

　　ATM机也在转型升级

　　ATM机，曾经因为方便、快捷、24小时不间断服务等特点，被大家依赖。如今，这些曾经引领时代潮流的设备正逐渐减少，背后折射出的是人们金融生活方式的变迁。

　　据都市快报报道，如今在杭州，全球最大的移动支付之城，98%的出租车、95%的超市便利店、超过50%的餐饮门店都支持移动支付。

▲图片来源：摄图网（图文无关）▲图片来源：摄图网（图文无关）

　　ATM业务骤降，背后是非现金业务的猛增，中国支付清算协会发布的《中国支付清算行业运行报告（2017）》显示，2016年全国共办理非现金支付业务1251.11亿笔，金额3687.24万亿元，同比分别增长32.64%和6.91%。从全球可比口径看，2015年我国非现金支付笔数占全球非现金支付笔数的22.12%，增速是全球平均速度的4倍以上。

　　感受到ATM机寒意的可不仅是维珍创意。A股上市公司中，广电运通、御银股份、上海普天的此前发布的财报也有提及：ATM机市场影响到了生产厂家的营收和利润。

　　近日，申万宏源对广电运通的2017年业绩快报分析称，报告期内实现收入44.5亿元，低于预测的53.04亿元，归属母公司净利润达到9.00亿元，低于预测的10.21亿元。公司业务低于预期主要由于2016-2017年ATM机银行采购价格波动较大市场竞争加剧，公司制造业务受到影响。

　　但另一方面，如老年人群体在移动设备的使用上可能存在一些障碍，也让ATM机在短时间内不会被移动支付完全取代。目前，各家银行开始着手对ATM机进行智能化改造，据都市快报报道：

　　工行就将位于杭州市的一家支行的传统ATM机改造成了智能设备（ITM智能柜员机），并引入了手机互动屏、智能茶几、全息投影展示屏等智能设备，网点的服务效率也因此得到大幅提升。相关工作人员介绍，“以前客户来这里办业务加等候，差不多要花上近20分钟时间，如今通过智能设备办理，只需要3-5分钟。”

　　广发银行的VTM机（远程视讯柜台）除了能够办理银行卡开户、信用卡申请等多项业务，还能与客服人员实现远程视频，并具备手机无线充电等便民功能。

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