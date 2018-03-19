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美国前监管官员：Facebook或因泄露数据面临巨额罚款

美国前监管官员：Facebook或因泄露数据面临巨额罚款
2018年03月19日 08:25 新浪科技
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　　相关消息：

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　　新浪科技讯 北京时间3月19日上午消息，美国FTC消费者保护局前主管大卫·维拉德克（David Vladeck）认为，Facebook将大量用户的信息拿出来与数据分析公司Cambridge Analytica分享，可能违反了此前与监管机构达成的协议。Cambridge Analytica在2016年大选期间曾为特朗普工作。

　　FTC消费者保护局曾对Facebook侵犯隐私的行为进行调查，2011年，双方为了化解纠纷曾签署一份和解协议，维拉德克当时是主要的负责人。他认为，一旦Facebook违背协议的行为被FTC确认，可能会面临巨额罚款。

　　周日上午，维拉德拉接受媒体采访时还说：“如果某一天FTC展开调查，我不会感到意外的。我期待它们能展开调查。”

　　此前媒体曝光称，Facebook允许一名为Cambridge Analytica工作的App开发者获取大量用户的信息，不过Facebook认为自己的行为并没有违背协议。

　　在周六的声明中，Facebook公开表示：“有人说我们的行为违反了和解协议，我们坚决否认。我们对用户的隐私设置高度尊重，当我们做出任何一个决定时，都将隐私和数据保护看得无比重要。”

　　维拉德克现在是乔治敦大学（Georgetown Law）的法学教授，他认为，一旦Facebook真的违背和解协议，每违反一次可以处以4万美元的罚款，新闻报道说Facebook分享了5000万用户的数据，如果这一数字被证实是真的，那么Facebook可能会面临巨额罚款，以万亿美元计算。当然，如此巨额的罚款是不太可能的，但维拉德克认为最终罚金肯定不是小数。(云外)

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