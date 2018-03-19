悦跑圈宣布完成C轮1亿元融资 创世伙伴资本领投

新浪科技讯 3月19日早间消息，体育服务公司悦跑圈宣布完成C轮1亿元融资，本轮由创世伙伴资本领投；华颖投资战略投资；亚商资本，广州九方企业管理跟投。安可资本担任本轮融资的独家财务顾问。在本轮融资后，悦跑圈将主要把资金用在投资并购、扩大、梳理团队等方向。

悦跑圈有一套相对完整的运作模式，通过监测用户的跑步轨迹、配速、跑步地点等信息来将用户标签化，形成数据库。再依据不同标签的跑者来推送不同的服务。其次，通过办线上马拉松，并为完赛者邮寄奖牌的方来激发用户对跑步的热情。

悦跑圈CEO梁峰认为，如果用户只是单纯的用悦跑圈来管理自己的跑步数据并不能让悦跑圈实现盈利，线上马拉松是要将跑步小白慢慢的培养成参赛者，而奖牌是悦跑圈给予完赛者的仪式感。

上一轮融资后，悦跑圈收购了11家公司，这些公司主要集中在康复、跑步培训、和内容杂志方面的企业。除此之外还投资了4个做线下赛事的公司。收购的目的主要为用户提供更丰富的线下服务来得到更多的利润。

目前，悦跑圈团队有138人，其中60人为技术团队。用户达5200万，注册了近2万个跑团，悦跑圈会邀请平台上规模较大、活跃度较高的跑团来管理。梁峰指出，悦跑圈未来会去孵化跑团，将跑团打造为一个个的IP，并通过为跑团提供赛事服务来实现营收。

本轮领投方创世伙伴资本创始合伙人周炜表示：“从探探等项目投资到现在，我们长期看好高价值垂直人群社交。随着代际变化，体育人群在中国日趋增长，数量巨大，价值体现很快会出现。”(王上)