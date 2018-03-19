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Facebook数据被滥用引起公众质疑：涉及5000万用户

Facebook数据被滥用引起公众质疑：涉及5000万用户
2018年03月19日 08:15 新浪科技
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　　相关消息：特朗普胜选推手？这家公司被曝非法收集Facebook数据

　　新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息，在一家接受联邦政府调查的政治情报公司被控违规获取多达5000万份个人资料后，Facebook关于透明度和数字道德所作的承诺也遭到批评人士的质疑。

　　此事将对Facebook的声誉构成进一步影响，该公司之前就因为被俄罗斯特工利用来干涉美国政治而受到审查。

　　“Facebook过去12个月一直在接受公众舆论的审判。”Reputation Institute是一家专门评估公众观点的机构，其首席研究官史蒂芬·哈恩-格里菲斯（Stephen Hahn-Griffiths）说，“‘我还能不能信任Facebook？’是公众向自己发出的一个重要问题。”

　　马萨诸塞州总检察长毛拉·希里（Maura Healey）表示，她会发起调查，因为“居民有权立刻获得答案。”

　　英国政客达米安·科林斯（Damian Collins）也表示，Facebook一直在持续调查期间“误导”和“故意回避直接问题”。他将要求Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）或其他高管出庭回答问题。

　　Facebook上周五证实，Strategic Communication Laboratories旗下的Cambridge Analytica获得了由另外一个开发者得到的资料，后者是在用户注册一个名为“thisisyourdigitallife”的个性预测应用时，通过不当方式获得这些资料的。

　　Facebook承认，他们早在2015年就知道这个开发者违反规定，将资料数据提供给Cambridge Analytica。很多批评者表示，Facebook早就应该将此事通知用户。

　　令事情更为复杂的是，Cambridge Analytica与特朗普的著名支持者存在关联。不仅如此，在司法部检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）调查俄罗斯干涉美国政治的过程中，也曾经特别关注过这家公司。

　　“我越是了解Cambridge Analytica，就越认为应该注销我的Facebook帐号。”喜剧演员杰夫·卡纳塔（Jeff Cannata）在Twitter上说。

　　乔治敦大学麦克多诺商学院商业伦理学家彼得·贾沃斯基（Peter Jaworski）认为，Facebook未能立刻披露此事是一个道德过失。“如果你做错了什么事情，最好是提前说明。”他说，“如果被别人发现你知道，但却没有采取任何措施，那肯定是比较糟糕的做法。”

　　美国加州民主党众议员谢安达（Adam Schiff）则在声明中表示，Facebook“必须就长期推迟作出解释”，还要阐述他们如何确保用户的个人信息不被恶意获取。(思远)

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