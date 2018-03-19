王小川：回归A股大势所趋 人机深度互动还需十年

全国政协委员、搜狗CEO王小川接受证券时报记者采访时表示

回归A股大势所趋 人机深度互动还需十年

证券时报两会报道组

今年的政府工作报告中四次提及“智能”，人工智能无疑仍在风口。去年年底登陆美股市场的搜狗公司，其发展战略也正在向“人工智能”聚焦。全国政协委员、搜狗首席执行官（CEO）王小川近日接受证券时报记者专访时，详解了公司在人工智能发展上的战略布局。

对于市场关注的“回A”问题，王小川也给出了“公司服务中国网民，会跟着国家政策走”的肯定答复。

开启“线上+线下”战略

王小川对搜狗人工智能的谋局是：以语言为核 心，在自然交互和知识计算领域重点布局，通过对话、翻译、问答三方面发力，推动输入法走向对话、搜索走向问答，做人工智能领域的创新者。

机器翻译属于认知智能，认知智能是业界公认的人工智能最高层次。就在3月12日，搜狗通过京东发售的一款“旅行翻译宝”产品，就融合了公司的最新人工智能技术，采用离线的神经网络机器翻译技术，中英语音翻译不需要与网络连接服务器翻译，可以实现离线“秒翻”，还支持离线拍照翻译，可以进行18国语言互译。

王小川说，旅行翻译宝针对旅游场景做了很多特殊定制和优化，翻译质量已经非常好，很多情况下能够接近甚至达到专业译员的翻译水平。

“硬件可以为搜狗赚取多少利润？”面对证券时报记者的追问，王小川表示，“硬件本身不是看它的收入，而是看它入口的能力，线上和线下结合是一个重大的战略。搜狗的发展不能停留在线上，要通过输入法、翻译机等走到线下，成为线下的语音入口。另一方面，我们也可以通过硬件产品跟医生、律师连接，把他们的知识变成人工智能的一部分。”

至于机器翻译什么时候可以进入旅游以外的其他场景，王小川认为会“很快”。他表示，目前搜狗的数据能够覆盖30多个一级细分领域，比如医疗、IT（信息产业）、机械等，基于对这些数据的学习，会获得令人满意的翻译效果。

“不断地提升各个应用场景下机器翻译的效果，从而让机器翻译真正进入到各行各业，为人类相互之间的无差别交互提供帮助，这是机器翻译的终极目标，也是我们搜狗做机器翻译的最终目的。”王小川说。

人机深度互动还需十年

搜狗在美国发行上市时的财务数据显示，其主要收入中90%来自传统的搜索广告，但王小川表示，输入法本身的服务能力和商业能力会在今年获得大的突破，计划在未来3～5年，输入法和搜索业务的占比各占50%左右。

王小川说，搜狗传统的搜索产品也正在逐步升级，走向问答引擎，为搜索用户提供精准直接的答案。这和人工智能方面的布局息息相关，是搜狗在语言处理方面技术积累和进步的成果体现。

比如说，前段时间火热的直播答题，就遇到了搜狗的人工智能挑战。搜狗的问答机器人“汪仔”登上了江苏卫视2017年《一站到底》的节目舞台，知识问答能力已经超过答题节目的冠军选手。

王小川认为，自然语言的问答、聊天、对话已经达到了一定的实用程度，也产生了很多相关的应用产品。在未来5～10年，人机对话将会取得更大发展，可以通过人机对话的过程让机器完成某项任务。例如回答各类知识性问题、作为企业客服机器人与客户聊天并解决客户关于产品的问题、作为政府特定领域的服务机器人为人们提供业务帮助和服务等等，这些特定领域或任务的人机对话技术会达到普遍实用的水平，相关产品也会带来极大的社会效益和经济效益。

那么，什么时候人类才会无法区分与之对话的是机器还是人类？王小川认为，“我们离人机深度交流的目标还有较远的距离，比如目前的智能机器人对情感、个性化等方面的处理还不够，在推理能力、主动聊天对话等方面也还处于比较初级的阶段。在开放领域、开放任务的情况下人机对话，可能还需要10年甚至更长的时间。”

“有国家政策支持，也因为我们有庞大的用户规模积累下的训练数据，以及中国人与世界交往的更迫切的需要，我国人工智能领域发展迅速。”在王小川看来，未来，人工智能能够在医疗、法律、翻译等方面将真人的经验和知识很好地结合在一起，让机器充当用户的知识助理的角色。

聚焦科技成果转化和医疗

除了王小川，今年新经济领域还有马化腾、刘强东、丁磊、姚劲波等两会代表委员。王小川对此表示，从代表委员构成上看，明显感到国家对新经济越来越重视，尤其是新媒体和互联网领域。

今年王小川带来两个提案。第一个提案与医疗改革有关，他建议构建“新型医联体”，提升“核 心医院+基层卫生服务机构+数字家庭医生”三级供给模式，提升医疗效率和准确率，助推分级诊疗，实现每个中国家庭都有数字家庭医生，促进医疗普惠全民。通过数字技术将优质资源广泛贯通至患者末端，打通“医疗惠民最后一公里”。另一个则关于科技成果的转化。他建议完善科技激励机制，以科技成果转化产生效益为导向，创新采取事后税收优惠方式，将大企业应用类科研项目事前资金补助，转变为事后依成果转化产生效益适当减免企业和个人税收。

回归A股是大势所趋

除了带来的提案外，在本次两会上王小川被记者提问最多的话题，当属对回归A股和区块链的看法。

王小川对区块链的回应干脆利落：“我对区块链有比较全面的了解，但搜狗对区块链还没有具体的计划。”他认为，区块链的核 心其实是一种信任机制。一般来说，一家公司或者一个国家是用不到的，因为公司甚至国家本身就有信用背书，但在公司和国家之间则存在着各种各样的产业链，这些上下游之间的机构合作，是区块链能发挥作用的地方。

“我研究生阶段是做高性能计算的，高性能计算的一个核 心逻辑就是怎么解决中心节点这样一个不可信任问题。如果是不可信任，你需要花更多功夫去解决它，而区块链就能提供这种解决办法。”王小川说。

至于独角兽（估值10亿美元以上的创业企业）掌门人今年两会“必答题”——是否回A股上市，王小川称，搜狗看好这个事情，也有意愿回归A股，在政府做调研时，搜狗也参加调研反馈了意见。“在美国上市，使得搜狗的产品用户和投资者变成了两类人。假如投资者是最理解搜狗产品的用户，他们的投资决策也会更加有效，投资者的关注也能够放大我们产品的品牌能力，投资人也能够很快分享到搜狗的成长的利益。”在他看来，“会跟着政策走”，回归A股是大势所趋。