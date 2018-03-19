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继Facebook和谷歌之后 Twitter将叫停加密货币广告

继Facebook和谷歌之后 Twitter将叫停加密货币广告
2018年03月19日 07:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间3月19日早间消息，据英国“天空新闻频道”（Sky News）网站报道，鉴于监管机构的干预，Twitter正准备禁止一系列加密货币广告。

　　在Twitter平台采取这一行动之前，Facebook谷歌公司均由于担心加密货币涉嫌非法活动而限制了金融广告。

　　据了解，新的广告策略将在两周内实施，目前在全球范围内被禁止的广告涵盖首次代币发行（ICO）、令牌和加密货币钱包。

　　当上述政策实施时，Twitter可能也会禁止所有与加密货币交易相关的广告，仅有少数例外。

　　Facebook今年一月宣布，将开始禁止宣传“经常与误导或欺骗性促销活动有关的”金融产品和服务的广告。

　　上周三，谷歌宣布将开始限制加密货币的广告和相关内容，包括ICO、加密货币交易、钱包和交易咨询服务。

　　在两家公司实施上述措施之前，英国防欺诈局（Action Fraud）公布了一项调查数据，结果显示，在过去六年来，英国的加密货币受害者的损失增加了400000%。

　　本月早些时候，英国央行行长马克·卡尔尼（Mark Carney）警告说，加密货币正面临强有力的监管，他认为现在是时候对“对加密资产生态元素进行监管，打击非法活动了”。

　　卡尔尼先生说：“加密货币存在许多问题。它们现在很小，但会越来越大。

　　“我们将在20国集团会议上讨论这些问题，眼下我们正在英格兰银行讨论这些问题。金融政策委员会正在考虑金融稳定所面临的风险。

　　“在洗钱、资助恐怖分子和操纵价格等方面都存在问题。已经发生了许多盗窃事件，不仅涉及重大犯罪，还包括不断发生的钱包盗窃事件。”(斯眉)

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