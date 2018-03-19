新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯周三公布全年业绩 券商估多赚逾4成

腾讯周三公布全年业绩 券商估多赚逾4成
2018年03月19日 07:30 新浪财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，“股王”腾讯将于周三公布全年业绩，综合市场预期，非通用会计纯利（Non-GAAP）按年升43.8%至653.3亿元（人民币．下同），聚焦俗称“吃鸡”的射击类、休闲类新游戏表现和变现能力，以及投资线下零售商后的布局策略。

　　分析预计，腾讯开拓新类型手游，势成今年增长动力，王牌游戏《王者荣耀》占比将大幅回落。

　　腾讯视频付费用户 达6259万

　　腾讯科技昨报道，腾讯视频付费会员数达6，259万户，较去年9月公布的4，300万增长逾45%；去年第四季度，移动端日均活跃用户达1.37亿；两项数据均保持行业第一。

　　此外，《王者荣耀》一度以月流水30亿元称霸内地手游市场，惟去年底表现转弱，日活跃用户（DAU）一度下降。瑞银认为，去年第四季腾讯手游经历短暂疲弱，相信今年将会重新加速，主要来自《王者荣耀》回稳及新游戏强势增长。该行估计，第四季收入按年增长54%，至676亿元；非通用会计纯利达171.6亿元，按年升39%。

　　《王者荣耀》收入比例料趋降

　　腾讯不断开拓手游市场，由电脑版转为手游版的休闲类游戏《QQ飞车》表现亮眼。瑞信报告指，农历新年期间《QQ飞车》DAU达2，260万，估计连同《奇迹MU：觉醒》、3月拟推出的《QQ炫舞》，可推动今年首季手游收入按季升20% 。瑞信认为，年内游戏业务推陈出新，王牌手游《王者荣耀》占手游收入的比例，料由去年49%大幅降至今年28%。

　　“吃鸡”游戏方面，2月虽推出《绝地求生》两款测试版，开始累积用户，但未具赚钱能力。有科技股分析员表示，网易旗下《荒野行动》表现好过预期，以流水计，2月已打入内地十大，反映变现速度颇快。该分析员认为，网易已抢占部分市场，腾讯未必能够复制《王者荣耀》的成功、独占鳌头。

　　过去一年，腾讯积极投资传统零售商，包括永辉超市、沃尔玛、家乐福中国，近期亦参与京东物流上市前融资，市场关注集团将如何排兵布阵。瑞银指，腾讯不同业务维持强劲的增长动力，微信月活跃用户（MAU）于农历新年超越10亿，料微信朋友圈的广告策略将更进取，加上大量投资线下零售商，有助进一步提升微信的变现能力。

　　招商证券国际互联网及软件分析师柯良蔚认为，小程序亦是一个重要手段，以增加用户留在微信的时间，从而带来广告、电商等变现方式。据富瑞报告，小程序推出一年，约1.7亿DAU使用58万个小程序，成为商家、品牌以低成本获取流量的工具。

　　瑞银亦下调未来三年纯利率预测1%，反映手游推广渠道费用较高，加上集团为抢占线上支付而增加补贴，短期利润率仍有压力。

腾讯业绩券商
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有