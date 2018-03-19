腾讯周三公布全年业绩 券商估多赚逾4成

新浪港股讯 据香港经济日报报道，“股王”腾讯将于周三公布全年业绩，综合市场预期，非通用会计纯利（Non-GAAP）按年升43.8%至653.3亿元（人民币．下同），聚焦俗称“吃鸡”的射击类、休闲类新游戏表现和变现能力，以及投资线下零售商后的布局策略。

分析预计，腾讯开拓新类型手游，势成今年增长动力，王牌游戏《王者荣耀》占比将大幅回落。

腾讯视频付费用户 达6259万

腾讯科技昨报道，腾讯视频付费会员数达6，259万户，较去年9月公布的4，300万增长逾45%；去年第四季度，移动端日均活跃用户达1.37亿；两项数据均保持行业第一。

此外，《王者荣耀》一度以月流水30亿元称霸内地手游市场，惟去年底表现转弱，日活跃用户（DAU）一度下降。瑞银认为，去年第四季腾讯手游经历短暂疲弱，相信今年将会重新加速，主要来自《王者荣耀》回稳及新游戏强势增长。该行估计，第四季收入按年增长54%，至676亿元；非通用会计纯利达171.6亿元，按年升39%。

《王者荣耀》收入比例料趋降

腾讯不断开拓手游市场，由电脑版转为手游版的休闲类游戏《QQ飞车》表现亮眼。瑞信报告指，农历新年期间《QQ飞车》DAU达2，260万，估计连同《奇迹MU：觉醒》、3月拟推出的《QQ炫舞》，可推动今年首季手游收入按季升20% 。瑞信认为，年内游戏业务推陈出新，王牌手游《王者荣耀》占手游收入的比例，料由去年49%大幅降至今年28%。

“吃鸡”游戏方面，2月虽推出《绝地求生》两款测试版，开始累积用户，但未具赚钱能力。有科技股分析员表示，网易旗下《荒野行动》表现好过预期，以流水计，2月已打入内地十大，反映变现速度颇快。该分析员认为，网易已抢占部分市场，腾讯未必能够复制《王者荣耀》的成功、独占鳌头。

过去一年，腾讯积极投资传统零售商，包括永辉超市、沃尔玛、家乐福中国，近期亦参与京东物流上市前融资，市场关注集团将如何排兵布阵。瑞银指，腾讯不同业务维持强劲的增长动力，微信月活跃用户（MAU）于农历新年超越10亿，料微信朋友圈的广告策略将更进取，加上大量投资线下零售商，有助进一步提升微信的变现能力。

招商证券国际互联网及软件分析师柯良蔚认为，小程序亦是一个重要手段，以增加用户留在微信的时间，从而带来广告、电商等变现方式。据富瑞报告，小程序推出一年，约1.7亿DAU使用58万个小程序，成为商家、品牌以低成本获取流量的工具。

瑞银亦下调未来三年纯利率预测1%，反映手游推广渠道费用较高，加上集团为抢占线上支付而增加补贴，短期利润率仍有压力。