滴滴美团补贴战一触即发 用户、骑手已极度渴求

滴滴美团补贴战 一触即发

滴滴拟融资100亿备战外卖，美团备好63亿杀入打车业务

赵陈婷 江旋

滴滴与美团的大战一触即发。

这一次，不管是跨界做外卖的滴滴，还是插足打车业务的美团，双方都清楚地认识到一场补贴大战即将开打。

第一财经记者从接近美团的人士处了解到，对于包括北京等城市即将上线的打车业务，美团准备了10亿美元（约63亿人民币），而且上不封顶。“用王兴的话说，打车，美团是一定要做成的。”

市场的另一端，滴滴已经开启了新的一轮融资。

上海证券交易所公司债券项目信息平台显示，中信证券-滴滴第【N】期CP资产支持专项计划已于3月16日受理。该专项计划显示，此次拟发行金额为100亿元，品种为资产支持证券-ABS(资产证券化)，发行人为迪润（天津）科技有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。

国家企业信用信息公示系统显示迪润（天津）科技有限公司成立于2013年1月13日，法定代表人为程维任董事，注册资本100亿元，系滴滴出行全资子公司。

第一财经就此联系滴滴方面，但滴滴目前并没有对上述资金的具体用途做出解释。不过，业界普遍的观点是滴滴此次融资或与其即将上线的外卖业务相关。

补贴大战

即使两家尚未正式开打，滴滴和美团即将开战的事实已经成功让司机、乘客、外卖骑手和外卖用户们对补贴大战的渴求达到一个峰值。尽管他们大多不太关注最终的战果，但是坚信只要开打就有便宜赚。

滴滴、美团目前的确已经开出不少优惠条件。比如对于即将在无锡上线的外卖业务，此前发布的“滴滴骑手招募令”显示，滴滴外卖分为“忠诚骑手”和“自由骑手”，前者只需每周在线大于48小时，就可拿到月保底1万元的收入；后者可自由上线接单，订单收入翻番。

而在北京这样的一线城市，现在美团招聘骑手的广告上给出的薪资待遇也不过6000元保底。

第一财经记者了解到，滴滴外卖将会在4月1日的愚人节正式在无锡上线，目前不少报名的骑手已经开始培训。而此前滴滴也已在各地招聘外卖骑手，待遇优厚。截至目前，滴滴配送客户端，页面显示滴滴配送城市已经包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门等九大城市。

美团打车此前开出的优惠：前一万名注册司机，前三个月免抽成；同时只要单日上线满10小时，保证司机每天500元收入，如超过500元，按不同车型再补贴。对于用户，美团打车也将推出打车送外卖券等活动，即将上线的北京站还主打1分钱体验。

此外，对于1万名之后注册的司机，目前美团打车开出了平台对车主的抽成只有8%的优惠,相比之下，滴滴目前对司机的抽成在20%以上。

融资能手

美团真正开始放手去做出行是在去年10月。彼时，美团点评传言了许久的新一轮40亿美元融资终于落定。

而滴滴新一轮融资是在去年12月公布的。当时，滴滴宣布完成新一轮超40亿美元股权融资，以进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。

对于滴滴本次试图通过ABS融资，业内的普遍观点是，滴滴希望在不稀释股权的情况下融资，有利于补充流动资金应对眼前的烧钱大战和多元化布局。

资产证券化（ABS），简单来说，就是把未来能产生稳定现金流的某一块资产证券化，即把未来的现金流变现。

记者从行业人士处了解到，近两年，ABS发行规模上升的增速远高于其他的固定收益市场品种。国内目前对资产证券化产品一个主要的定位，是可以帮助企业盘活存量资产，降低杠杆率。

公开数据显示，2014年备案制启动之后，企业ABS市场出现了爆发式增长。2015年企业ABS发行量突破2000亿，出现爆发式增长。据基金业协会此前披露的数据，2017年企业ABS备案超过9000亿。

记者获得的一份上交所去年对该项业务的内部讲话文件指出，ABS的迅速发展，一个重要的原因是有政策的支持。一线市场组织者要考虑的是，这个工具是否契合当下国内的经济发展环境和经济发展形势，同时能够对实体经济转型，或者进一步的发展起到促进作用。

2017年7月召开的第五次全国金融工作会议强调，金融要回归服务实体经济本源，把发展直接融资放在重要位置。

不过，上述行业人士也指出，在ABS的交易中最重要的是资产信用，所以要关注如何通过一个合理的交易结构设计，把资产从它的发起主体当中隔离出来。

公开数据显示，滴滴自2012年成立以来，已经经过了数轮融资，拿到的融资金额总额超过200亿美元。数次融资中也有股权融资之外的方式。2016年6月，滴滴宣布完成了45亿美元的股权融资。而当时的这轮融资，除股权投资外，招商银行还将为滴滴牵头安排达25亿美元的银团贷款，中国人寿对滴滴进行了20亿人民币（约3亿美元）的长期债权投资。

相比之下，滴滴的老对手Uber在债券融资上更为擅长。

2016年，为了避免稀释现有股东持有的股权，Uber曾通过杠杆贷款方式向市场融资销售大约20亿美元的债券。由于没有采用传统的融资模式，Uber也就避免了以更高估值进行融资的风险。

更早一点的2015年，也就是滴滴和Uber中国在市场上打得最凶的时候，Uber也曾试图通过ABS的方式融资。

按照中信证券的合资公司中信信诚此前发布的U项目募集说明书，该理财产品主要面向国内散户发售，起投金额为300万人民币，总额度7亿人民币。投资标的主要是Uber全球，占投资金额的80%以上，同时搭售Uber中国的股份，占投资金额的20%以下。其中Uber全球项目为3年期限，Uber中国项目为6年期限。而退出方式为：境外IPO退出、境内IPO，或转让退出。