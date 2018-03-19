新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯视频爱奇艺会员均破6000万 付费会员争夺白热化

腾讯视频爱奇艺会员均破6000万 付费会员争夺白热化
2018年03月19日 07:25 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：腾讯视频、 爱奇艺会员均破6000万

　　何天骄

　　[腾讯视频公布了截至2月28日的付费会员总数达到6259万。根据爱奇艺招股书更新文件，爱奇艺会员数也突破了6000万，达到6010万]

　　[2017年，爱奇艺内容成本达126亿，相当于营收的73%。在孙忠怀看来，这些高投入的自制或版权剧可以不断加强付费会员黏性，同时也极大地吸引了更多新付费会员。]

　　在线视频网站对于付费会员的争夺白热化。

　　3月18日，腾讯视频公布了截至2月28日的付费会员总数达到6259万。根据爱奇艺招股书更新文件，爱奇艺会员数也突破了6000万，达到6010万。

　　腾讯公司副总裁孙忠怀接受第一财经采访时表示：“内容付费趋势仍在，预计未来在线视频付费会员人数将进一步扩大，而获得更多付费会员的核心还在于优质内容。”

　　付费用户几何级数上升

　　腾讯、爱奇艺两者的用户数与Netflix颇为接近。

　　全球最大视频网站Netflix公布的2017年第四季度财报显示，截至2017年12月31日，其第四季度共新增834万流媒体用户（其中美国本土用户增加了198万，达到5475万；全球用户增加了636万，达到6283万）。

　　孙忠怀认为：“从付费会员对视频用户总数的渗透率，以及目前付费会员增值速度看，未来在线视频付费会员还会有不错的增长空间，目前还没有看到增速放缓的迹象。”

　　CIC灼识咨询执行董事朱悦向第一财经记者表示，越来越多的用户选择购买会员以获得会员专享内容，提前播放，跳过广告等服务。参考美国超过50%付费电视（如HBO、Starz、Netflix）的比例来看，未来这一付费比例仍旧还会有很高的提升空间。

　　付费会员业务对于在线视频公司具有重要意义，甚至关乎在线视频未来能否扭亏为盈。朱悦认为：“尽管现在几大在线视频的收入主要来源仍旧是广告业务，但是以爱奇艺为例，其会员业务以超过70%的同比增速的快速发展，可以帮助其实现良好的收入循环。在这个趋势下，头部几家在线视频公司有望更迅速扭亏为盈，并且通过利润投入更多高质量的自制内容以及知名IP的购入。”

　　根据腾讯视频方面提供的数据，去年腾讯视频自制或购买了一系列头部内容，尤以影视剧投入最大，《那年花开月正圆》、《鬼吹灯》系列等内容均耗资不菲。而爱奇艺也不甘示弱，投入超过百亿级别自制或购买内容版权。

　　骨朵数据显示，2017年爱奇艺的网剧多达160部。根据爱奇艺披露的财务数据，2017年，爱奇艺内容成本达126亿，相当于营收的73%。在孙忠怀看来，这些高投入的自制或版权剧可以不断加强付费会员黏性，同时也极大地吸引了更多新付费会员。

　　争夺优质内容

　　高额的内容投入让几大视频网站都面临了较大的亏损。爱奇艺在2015到2017年三年间，净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元、37.36亿元，净亏损呈现逐年上升的趋势，虽然净亏损率在不断收窄，但也可见内容成本带来的巨大压力。腾讯视频虽然没有公布数据，但孙忠怀坦言目前面临一定亏损，不过认为此时的投入是必需的。

　　孙忠怀表示：“在线视频是目前最能吸引用户的应用之一，也是腾讯集团的重要战略布局，是一个长期的战略，我们有耐心和信心长期投入，不会在乎眼下一时的盈亏，主要还是看长期的运营情况。在目前竞争态势下，内容竞争可能会更加激烈，全行业亏损的状况可能还要持续。”

　　内容竞争激烈下，三大视频网站甚至会出现扎堆投入某个热门题材。例如近日优酷刚刚上线了街舞类综艺《这！就是街舞》，爱奇艺的同类综艺《热血街舞团》也随之上线。朱悦表示：“综艺节目扎堆现象在行业内越来越多，无论是早前的选秀节目扎堆，还是后来的亲子节目、明星真人秀扎堆，抑或是现在的街舞潮。各大制作商通常是哪个火就集中发力，生怕错过了热潮，乃至错过吸引会员的好时机。”

　　对于如何制作出优质、吸引付费会员的内容，投入巨大的资金和人力固然是一方面，孙忠怀认为，这需要与一些优质的制作公司和团队合作开发，以及对优质的IP剧进行系列化开发，并且与腾讯其他业务公司形成联动，例如阅文集团的一些网文IP的影视剧开发等。

　　不管几大视频网站如何制作内容，保持足够多优质的内容依旧是关键。“对于市场来说，消费者选择视频网站最主要的原因仍旧是视频内容是否吸引人。”朱悦表示，在内容开发策略上，精品化以及长期系列化的路线将成为主流，很有可能会在未来出现超过10季以上的长期网络综艺，例如腾讯视频的《乡村爱情故事》已经制作到了第十季，依旧获得了较高的点击量。同时也会在一些腰部或特色内容发力，例如纪录片等，以争取一些细分人群的付费用户。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有