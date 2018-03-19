腾讯视频爱奇艺会员均破6000万 付费会员争夺白热化

原标题：腾讯视频、 爱奇艺会员均破6000万

何天骄

[腾讯视频公布了截至2月28日的付费会员总数达到6259万。根据爱奇艺招股书更新文件，爱奇艺会员数也突破了6000万，达到6010万]

[2017年，爱奇艺内容成本达126亿，相当于营收的73%。在孙忠怀看来，这些高投入的自制或版权剧可以不断加强付费会员黏性，同时也极大地吸引了更多新付费会员。]

在线视频网站对于付费会员的争夺白热化。

3月18日，腾讯视频公布了截至2月28日的付费会员总数达到6259万。根据爱奇艺招股书更新文件，爱奇艺会员数也突破了6000万，达到6010万。

腾讯公司副总裁孙忠怀接受第一财经采访时表示：“内容付费趋势仍在，预计未来在线视频付费会员人数将进一步扩大，而获得更多付费会员的核心还在于优质内容。”

付费用户几何级数上升

腾讯、爱奇艺两者的用户数与Netflix颇为接近。

全球最大视频网站Netflix公布的2017年第四季度财报显示，截至2017年12月31日，其第四季度共新增834万流媒体用户（其中美国本土用户增加了198万，达到5475万；全球用户增加了636万，达到6283万）。

孙忠怀认为：“从付费会员对视频用户总数的渗透率，以及目前付费会员增值速度看，未来在线视频付费会员还会有不错的增长空间，目前还没有看到增速放缓的迹象。”

CIC灼识咨询执行董事朱悦向第一财经记者表示，越来越多的用户选择购买会员以获得会员专享内容，提前播放，跳过广告等服务。参考美国超过50%付费电视（如HBO、Starz、Netflix）的比例来看，未来这一付费比例仍旧还会有很高的提升空间。

付费会员业务对于在线视频公司具有重要意义，甚至关乎在线视频未来能否扭亏为盈。朱悦认为：“尽管现在几大在线视频的收入主要来源仍旧是广告业务，但是以爱奇艺为例，其会员业务以超过70%的同比增速的快速发展，可以帮助其实现良好的收入循环。在这个趋势下，头部几家在线视频公司有望更迅速扭亏为盈，并且通过利润投入更多高质量的自制内容以及知名IP的购入。”

根据腾讯视频方面提供的数据，去年腾讯视频自制或购买了一系列头部内容，尤以影视剧投入最大，《那年花开月正圆》、《鬼吹灯》系列等内容均耗资不菲。而爱奇艺也不甘示弱，投入超过百亿级别自制或购买内容版权。

骨朵数据显示，2017年爱奇艺的网剧多达160部。根据爱奇艺披露的财务数据，2017年，爱奇艺内容成本达126亿，相当于营收的73%。在孙忠怀看来，这些高投入的自制或版权剧可以不断加强付费会员黏性，同时也极大地吸引了更多新付费会员。

争夺优质内容

高额的内容投入让几大视频网站都面临了较大的亏损。爱奇艺在2015到2017年三年间，净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元、37.36亿元，净亏损呈现逐年上升的趋势，虽然净亏损率在不断收窄，但也可见内容成本带来的巨大压力。腾讯视频虽然没有公布数据，但孙忠怀坦言目前面临一定亏损，不过认为此时的投入是必需的。

孙忠怀表示：“在线视频是目前最能吸引用户的应用之一，也是腾讯集团的重要战略布局，是一个长期的战略，我们有耐心和信心长期投入，不会在乎眼下一时的盈亏，主要还是看长期的运营情况。在目前竞争态势下，内容竞争可能会更加激烈，全行业亏损的状况可能还要持续。”

内容竞争激烈下，三大视频网站甚至会出现扎堆投入某个热门题材。例如近日优酷刚刚上线了街舞类综艺《这！就是街舞》，爱奇艺的同类综艺《热血街舞团》也随之上线。朱悦表示：“综艺节目扎堆现象在行业内越来越多，无论是早前的选秀节目扎堆，还是后来的亲子节目、明星真人秀扎堆，抑或是现在的街舞潮。各大制作商通常是哪个火就集中发力，生怕错过了热潮，乃至错过吸引会员的好时机。”

对于如何制作出优质、吸引付费会员的内容，投入巨大的资金和人力固然是一方面，孙忠怀认为，这需要与一些优质的制作公司和团队合作开发，以及对优质的IP剧进行系列化开发，并且与腾讯其他业务公司形成联动，例如阅文集团的一些网文IP的影视剧开发等。

不管几大视频网站如何制作内容，保持足够多优质的内容依旧是关键。“对于市场来说，消费者选择视频网站最主要的原因仍旧是视频内容是否吸引人。”朱悦表示，在内容开发策略上，精品化以及长期系列化的路线将成为主流，很有可能会在未来出现超过10季以上的长期网络综艺，例如腾讯视频的《乡村爱情故事》已经制作到了第十季，依旧获得了较高的点击量。同时也会在一些腰部或特色内容发力，例如纪录片等，以争取一些细分人群的付费用户。