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科技平台主导 新零售下一个增长期

科技平台主导 新零售下一个增长期
2018年03月19日 07:22 一财网
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　　钱童心

　　[麦肯锡预测，到2025年，线上个人奢侈品销售将比现在200亿欧元的规模至少翻三倍至740亿欧元。]

　　租衣平台RenttheRunway近日获得马云和蔡崇信入股的蓝池资本2000万美元融资，估值近8亿美元。此前，RenttheRunway于2016年完成了6000万美元E轮融资，由富达（Fidelity）领投。

　　RenttheRunway成立于2009年，专为参加特定活动的人们提供租赁设计师礼服，被称为“线上租衣鼻祖”。公司向顶级设计师采购衣服，把它租借给顾客。成衣和配饰的出租价格低于市场价，一般是成衣价的10%~20%。该公司目前还提供女性的日常高端成衣租赁服务。

　　在数字时代下，随着FacebookTwitter微博、微信等社交媒体的崛起，用户获取信息的成本在不断降低，相对的品牌官方信息也正在失去唯一性，用户对品牌的忠诚度也越来越低。

　　咨询管理公司麦肯锡最新发布的一份题为《数字时代的达尔文主义》的报告中提出了“适者生存”的概念。尽管消费者正在逐渐依赖于网购，品牌商看似多了一个能够操控的渠道，但是从消费者在行为上的表现来看，单一的品牌网站正在失去对消费者的控制。

　　以奢侈品行业为例，麦肯锡统计数据显示，尽管目前品牌网站的销售仍然是奢侈品线上收入的主要渠道，2016年，品牌网站贡献了全球49亿美元的奢侈品销售额，不过新兴的互联网社交平台正在逼迫品牌走下神坛，与消费者近距离地对话。

　　麦肯锡数据还显示，除了大型的电商平台（marketplace）的销售额正在大幅增长之外，另一个实现大幅增长的平台是科技平台（Techplace），尽管目前该领域的销售体量仍然较小，2016年仅实现12亿美元的奢侈品销售，但是增速有望超过电商平台，2014年至2016年之间的复合增长率达到40%。

　　麦肯锡全球奢侈品主管AntonioAchille表示：“电商和科技平台的优势在于不需要承担库存的风险来推动增长。传统的销售模式都要求零售商投资大量资金购入货品，并想方设法地卖掉，如果没有人买，他们就会亏钱。”

　　电商和科技平台更像是连接消费者和产品之间的渠道，将消费者导入那些品牌的线上或者线下门店，这些平台上面的库存，基本上不属于平台自身拥有，这给了他们很大的灵活性。

　　麦肯锡认为，这种规模化、灵活性强、科技含量高的属性会令电商和科技平台在未来保持长期繁荣。

　　寺库首席增长官任冠军告诉笔者：“现在企业的运营越来越靠技术支撑，这与科技公司大规模崛起的趋势密不可分。比如抖音、快手这些年轻化的社交平台，能够爆发和裂变，主要的竞争力在于用技术和创新颠覆了传统的模式，能够迅速地让用户聚集。”

　　目前线上奢侈品销售仅占到全部奢侈品销售的8%左右，但市场潜力无限。如果企业意识到了数字化的重要性，那么他们将会获得丰厚的回报。麦肯锡预测，到2025年，线上个人奢侈品销售将比现在200亿欧元的规模至少翻三倍至740亿欧元。麦肯锡预测，在这一过程中，赢家和输家将会更加泾渭分明。

　　与此同时，亚马逊和天猫商城等电商巨头也有望分得很大一部分市场份额。目前，天猫平台上的奢侈品牌销量占比仍然微薄，但这一现象也并非不可转变。

　　而在美国，亚马逊的优势就更加明显了。麦肯锡预测，到2021年，亚马逊将能够占据美国成衣市场16%的销量。“这是一个赢家通吃的游戏。”Achille在报告中写道。尽管亚马逊在过去进入奢侈品市场也曾遭遇阻碍，但在技术的变革下已经诞生了新的游戏规则，这是一个边界模糊的时代，人们应该具有应对任何意想不到情况的能力。

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