区块链 “虚热症”：集资圈钱、炒作 项目难辨真伪

原标题：区块链 “虚热症”

殷怡

[区块链圈人士普遍认为，区块链目前还处于发展的早期，区块链概念目前也存在虚热，多集中在集资圈钱、炒作上，而非用技术解决现实问题，还有很多技术和应用上的问题等待解决，大规模应用还需要一段时间才能实现]

狗年除夕之夜，一个名叫“3点钟无眠区块链”微信群横空出世，这个由徐小平、薛蛮子、蔡文胜等风险投资大佬及科技圈人士和汪峰、高晓松、佟丽娅等演艺界人士组成的微信群，号称价值“1万亿市值”。

这个区块链群的诞生将近期公众对于区块链的关注度引爆到最高点，区块链养鸡、供应链金融区块链、区块链保险、区块链社交，甚至连保洁阿姨都在说，“某区块链项目很有前途”。

那么，人人都在谈论的区块链项目，到底哪些是真的，哪些是假的？哪些是可实现的，哪些是纯粹炒概念？

区块链圈人士普遍认为，区块链目前还处于发展的早期，区块链概念也存在虚热，多集中在集资圈钱、炒作上，而非用技术解决现实问题，还有很多技术和应用上的问题等待解决，大规模应用还需要一段时间才能实现。

区块链项目难辨真伪

当前，区块链市场上的应用项目可谓是五花八门。不仅互联网，很多传统行业都不想错过这趟车。

创业型区块链企业大开脑洞发布各种白皮书，众多上市公司纷纷发公告，开新闻发布会宣布进军区块链产业从而炒高股价，有些甚至披着区块链创新的外衣进行非法集资和诈骗，例如去年下半年，一些区块链项目ICO一分钟融资上千万美元，但真正实现落地应用的少之又少。

在国外，一些区块链项目团队还宣称，区块链还可以被应用在网络安全、制造业、政府公共事业、零售物流等行业和部门中。可以追溯的物流链等区块链应用创新呈现遍地开花之势。

富数科技CEO张伟奇告诉第一财经记者，由于区块链有一定的技术门槛，难以判断真伪。即使是有一定真实背景的区块链项目，由于处于白皮书设想阶段，能否实现风险也很大。别说一般公众，即使是专业人士，作出准确判断也不容易。

什么样的区块链项目算是伪项目？数链联盟发起人卞阳对第一财经表示，伪区块链项目有很多种，一是并没有真的使用区块链，只是号称采用区块链；二是虽然用了区块链，但这个链只在自己的中心服务器上运行，完全是封闭的；三是的确用了区块链，也采用开放姿态，但解决的问题完全不需要区块链；四是应用场景中确实需要区块链解决信任问题，但由于设计没有抓住关键点，在机制上并不能发挥区块链的价值。

卞阳举例称，现阶段有很多大企业都对外公开发布了区块链项目计划，但其中大多数都是实验性的，比如迅雷的链克、百度的微积分、网易的星球黑钻等，严格意义上，即使采用了区块链技术，也属于封闭的区块链项目，可以实现局部的社会化协作，但和一个普通的App差别不大，公众参与其中，不会有太大的损失，但也不会有太多的收益。

金融行业需要怎样的区块链

金融行业依然可以算是区块链技术的应用主战场。目前全球已经有多家银行和其他金融机构引入区块链技术，提升交易结算服务的效率和质量。

CBInsight近期在一篇发文中提到，区块链对于银行业这样的传统金融机构来说，其颠覆性可以体现在多个方面。

全球银行业的总体量目前大约为134万亿美元，区块链去中心化的特质加上其所包含的加密技术、智能合约技术能够有效地简化银行许多繁琐的流程。

近期，全球多家银行纷纷公开表示正在探索区块链技术对银行业务的改善。汇丰银行宣布将进行实时交易的区块链测试，巴克莱银行目前已经运行着追踪金融交易、对抗欺诈等多个区块链项目。以色列银行和微软合作，致力于打造一个基于区块链的银行监管管理系统。

同时，近几年随着互联网金融和普惠金融发展迅猛，无论是服务人群还是应用场景，都得到了广泛的增长，但是对于新诞生的金融场景来说，风控还处在各自为政的局面中，采用区块链联盟方式，能够解决“共债查询”、“反欺诈”、“黑名单共享”等问题。

例如智能合约技术，对于金融机构提高风控水平有着独特的优势。卞阳告诉第一财经记者，智能合约一方面可以使数据流通的安全性得到提升，另一方面获得了数据流通规则的可编程性和灵活性。比如：对高风险客户预警，可以建立一个数据合约，约定第一个预警的参与方可以获得最多的奖励。这样各方会更愿意参与，发出预警信息，使它命中率越来越高、越来越准，并且还可以进行大数据分析建模，对所有参与方实现风控模型的优化。

汇丰银行在一份客户报告中提到，区块链技术可能会创造出一种政府之外的货币系统，解放集中式账本，创造出智能合约，而这种智能合约能在市场内使用，加快结算速度，改变产业追踪供应链的方式。

再以银行支付和清算结算系统为例，CBInsight称，通过消除消费者在支付交易中需要依赖的中介许可，区块链技术能以比银行低的成本促成更快捷的支付。

支付方面，目前全球有许多公司都在试图通过区块链解决支付问题。例如一家名为TenX的公司正在建立一个依附在借记卡上的钱包，使用者可以在使用卡片时用加密货币进行支付。公司正在建造一个分布式网络，能在不同加密货币之间交易，并将网络和卡片进行整合。

清算结算方面，企业区块链服务供应商Ripple是最知名的尝试取代SWIFT的玩家。SWIFT传递讯息是单向的，与电子邮件非常类似，这意味着直到双方都完成了交易，交易才算完成。而通过直接与现有的银行账本整合，Ripple’xCurrent的产品提供给银行更快的双向通信协议，允许实时通信和结算。目前，Ripple拥有超过100位签约区块链网络实验的客户。

被业内提及较多的还有将区块链技术应用于供应链金融。供应链金融作为缓解中小企业融资难的工具，近两年发展较好，但依然面临不可回避的痛点，比如供应链金融的真伪、贸易背景真实性等问题。

点融区块链技术总监谭峰在上海近期举办的一场区块链技术应用沙龙上表示，之所以选择区块链来解决供应链金融传统的瓶颈，是因为区块链的应用可以比较有效地解决传统供应链所遇到的问题，所有上链的数据都可以独立验证，且具有一定的保真价值。如果核心企业可以把供应链上面的数据全部上链，并且保证数据的真实性，就可以把核心企业的价值进行层层传递，从而有效帮助中下游供应商解决融资中信息不对称的问题。