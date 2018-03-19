虚拟偶像分羹千亿二次元市场 入局者何止腾讯

每经记者 许恋恋 每经编辑 张海妮 文多

面对二次元千亿市场“蛋糕”，即便目前虚拟偶像盈利的仍是少数，资本已被其吸引。在虚拟偶像的投资方中，不仅出现了腾讯、奥飞娱乐这些互联网巨头、上市公司的身影，也有启明创投这样的投资人。

这些涉足虚拟偶像行业的公司，同样各有策略。资源丰富如腾讯，以自身的动漫IP为基础，正打造自有的苏苏这一虚拟偶像形象。而纯粹以投资见长的启明创投，则选择了更为纯粹的虚拟歌手洛天依。

●启明创投：看好虚拟偶像头部IP

会唱会跳有活力，能聚集粉丝，能带来经济回报……对标初音未来，国内的虚拟偶像也有一定的关注度。投资方里不乏上市公司和知名投资机构的身影，例如奥飞娱乐和启明创投都曾经投资洛天依背后的上海禾念信息科技有限公司（下简称上海禾念）。

不过，《每日经济新闻》记者注意到，虽然公开信息显示多家从事虚拟偶像开发的公司获得了融资，但是投资金额并未明确公布。资本方虽然看好虚拟偶像的未来，但在行动上依然比较谨慎，也比较理性。

投资方最为关注的是什么？

启明创投执行董事周凌霏接受《每日经济新闻》记者采访时表示，从投资上来看，启明创投更多关注的是每一个细分领域里的头部IP。洛天依是二次元里有代表性的一个虚拟偶像，这样的头部IP有自生长的潜力，而且洛天依背后是一个家族的概念，不止洛天依一个。

更深层次的投资逻辑在于，投资了虚拟偶像，等于投资了虚拟偶像背后的二次元粉丝。周凌霏坦言，看好二次元领域，也看中90后和00后的市场，“00后都已经18岁了，有了一定的经济基础。”

二次元人群的核心粉有一个共性就是喜欢动漫。在一次动漫展会上，记者曾和一位动漫迷沟通，虽然还在上学，但是他为了看“初音未来”演唱会，坐了很久的硬座。攒钱买周边、看演唱会，他直言喜欢虚拟偶像和喜欢真人偶像没什么不同，因为喜欢，所以愿意为偶像花钱。

艾瑞咨询统计，2016年，二次元市场规模达1000亿元，预计未来有望达到5000亿元，而二次元核心用户已从2014年的4984万人升至2017年的8000万人，以90后、00后占主体的二次元用户群体对游戏、社交和文学内容付费意愿较高。

国海证券在关于二次元行业的分析报告中也指出，随着核心二次元用户稳增，泛二次元用户规模日益庞大，且可支配资金数额的不断提升，用户消费能力持续提升。二次元商业模式从2016年的探索，到2017年资本的扶持，ACGN（指游戏、动画、漫画、小说）文化中沉淀了重度粉丝和优质内容，2000年ACGN群体的消费市场不足100亿元，2014年已突破1000亿元，其消费主要集中于漫画、动画、游戏、周边手办、音乐等，而且国产动漫内容逐年攀升，二次元产业有望迎来1000亿美元的市场规模。

不过，虚拟偶像需要长时间的打造，已实现盈利的洛天依，外表虽仍是15岁的少女，但她正式出道已差不多6年了。周凌霏表示，虚拟偶像市场整体来看处于发展的早期阶段，说竞争还为时尚早。

●腾讯入局：对未来收益有信心

手握大把IP的腾讯动漫也入局了虚拟偶像，腾讯动漫版权运营高级经理徐志薇在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，去年开始推出的苏苏（即涂山苏苏，下同）形象，是腾讯动漫推出的第一个虚拟偶像，而腾讯动漫早在2015年左右就有考虑这一市场的机会。

苏苏，也就是动漫《狐妖小红娘》的女主角。选择她也有原因，这部动漫打破了哔哩哔哩网站（下简称B站）上国漫的播出纪录，拥有强大的粉丝基础。徐志薇表示，围绕《狐妖小红娘》的虚拟偶像开发，还处于很前期的尝试和测试阶段，“不希望随便把她推出来、赌她会不会红，我们在制定一整套关联的打造计划”。同时徐志薇也透露，腾讯对虚拟偶像的规划不是只做苏苏。

和本身已经是“演员”的苏苏不同，不少虚拟偶像是“白手起家”。比如洛天依的形象就是一个UGC的产物。就像一个演员被观众评价的标准是演技，粉丝对虚拟偶像也有诉求。周凌霏也和记者分享她对于虚拟偶像的思考：从投资人的角度，她认为虚拟偶像内容的优势和差异化最为重要，虚拟偶像要有内容（舞蹈、歌曲等），这些内容是他们的血和肉，这和人们记住真人偶像唱了什么歌，演了什么角色是一样的道理。

但虚拟偶像逐渐成熟，多才又多艺以后，围绕商业化的“吸金”就十分关键。徐志薇坦言，对腾讯动漫来说，投入不是问题，关键是要求做最好的品质，给用户最好的体验。“我们对收益有信心，虚拟偶像的商业化路径也很清晰，IP的孵化都不是说三年五年的事情，但一旦它长成IP，相信未来能带来的收益不可估量。我们会不断尝试跟一些大众娱乐形式结合。2018年大家肯定会看到更多尝试。”徐志薇说道。

●二次元行业的吸金能力不是问题

除了腾讯外，《每日经济新闻》记者梳理天眼查相关信息发现：与“洛天依”紧密相关的上海禾念，不仅获得了奥飞娱乐的投资，更获得了启明创投的青睐；“高月公主”背后的玄机科技，也是投资方的宠儿，不过投资人看好的或许还是《秦时明月》这个大IP；而现身浙江春晚的苏苏则由凯漫文化和腾讯动漫联手投资打造；And2girls安菟背后的蜜枝科技，在2017年12月也宣布获得A轮融资，但投资方和数额均未披露。

对此，虚拟偶像“安菟”创作者刘勇向记者解释道：“蜜枝科技已经拿到了第一轮投资，投资数额大概数千万元。公司就安菟这一个项目。”刘勇还介绍说，蜜枝科技现在已经单独去市场上融资了。

在《每日经济新闻》记者的采访中，多位业内人士、投资方表示看好虚拟偶像未来的发展潜力。投资了洛天依的启明创投在被问及为什么投资洛天依时表示：“非常看好二次元领域，也看重90后和00后的市场，二次元人群中的核心粉非常喜欢动漫。”

在被问及二次元“虚拟偶像”的未来发展时，无论是推出“虚拟偶像”的制作方还是投资方，多名业内人士对《每日经济新闻》记者的回答和启明创投都几乎无二：看好二次元领域、看重90后和00后的市场。再详细一点说，“一方面二次元是虚拟偶像发展的基石，另一方面虚拟偶像也会介入音乐市场、娱乐产业等，市场前景非常好”。