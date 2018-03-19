36家A股游戏公司 2017年近半业绩涨跌受并购影响

中国游戏行业营收再度提升，据《2017年中国游戏行业发展报告》显示，2017年中国游戏行业整体营业收入约为2189.6亿元，同比增长23.1%。游戏行业依然是各种并购重组的热点领域，优质的游戏公司尤其受到青睐。然而，并购游戏公司喜忧参半。喜的是，游戏公司充沛的现金流和高利润可以很快扮靓上市公司业绩；忧的是，并购标的一旦业绩波动，则很拖累“母体”。近日，36家游戏上市公司陆续公布了公司2017年度的“成绩单”，其中，15家公司由于并购导致了净利润 出 现 较 大 浮 动 ，中 青 宝（300052，SZ）归母净利润同比增长237.97%，天润数娱（002113， SZ）则同比下降83.2%，可谓冰火两重天。实际上，在经过了前几年的游戏并购大潮之后，并购的后遗症也开始逐渐显现。

用并购扮靓2017业绩 12家游戏上市公司净利润大涨

每经记者 许恋恋 丁舟洋 每经编辑 杜 蔚

2014、2015年可谓A股的并购井喷年，其中影视、游戏板块是并购的热点区域，跨界并购频发。如松辽汽车（现“文投控股”）收购上海都玩网络、大东南收购上海游唐网络、巨龙管业收购艾格拉斯科技等，并购金额基本都在10亿以上，这些传统企业摇身一变，开始“讲起游戏的故事”。

近日，上市公司纷纷发布2017年度业绩预告、业绩快报。《每日经济新闻》记者根据Wind数据梳理了一份以游戏为主业的上市公司发出的“成绩单”。发现在已公布业绩的36家游戏类公司中，因并购而导致上市公司净利润出现较大涨幅或跌幅的有15家公司。有不少公司因为并购标的业绩对赌没有完成而导致财报难看，并购的后遗症开始逐渐显现。

互联网人口红利不再 并购导致业绩波动大

《每日经济新闻》记者从36家已发布业绩快报的游戏企业发现，2017年的游戏企业整体表现并不差，不少公司的业绩大涨，比如中青宝、迅游科技、恺英网络、艾格拉斯，财报表现亮眼，净利润涨幅均超过100%，中青宝的净利润涨幅达到了惊人的237.97%。

2016年，游戏类上市公司并购热度不减，天神娱乐、奥飞娱乐、掌趣科技、昆仑万维、巨人网络、完美世界、中青宝等先后并购重组。在并购重组的三年业绩承诺压力下，2016年游戏公司的业绩靠并购增色不少。到了2017年，游戏上市公司依托并购扮靓业绩的趋势更加明显。

在分析游戏上市公司的“并购热情”时，资深游戏投资人、深圳坤方创投合伙人苗春阳对《每日经济新闻》记者表示，游戏行业的成长，很大程度是移动互联网高速发展带来的，但现在国内移动互联网的人口红利已差不多到头了。“游戏行业又是一个高度依托流量的行业，如今流量入口几乎都被都被腾讯、网易占领，没有流量，游戏公司就玩不转。游戏类上市公司为了拉动业绩，只能把手伸向并购。”

而且在游戏行业降温、市场份额向腾讯等巨头公司日益集中的情况下，游戏上市公司的并购标的也不再执着于游戏项目公司。比如2017年净利润涨幅达164%的迅游科技，在去年以27亿元的高价并购了移动互联网工具开发与推广公司“狮之吼”，狮之吼的王牌产品是“手机清理优化管家”、“手机锁”等APP，显然与游戏项目差别很大。

“因为游戏行业变化大、市场喜新厌旧特别快，研发常常跟不上市场的节奏，所以游戏公司急于用并购来延伸外延，用项目的数量堆砌来满足业绩增长。”文创领域投资人曹海涛对《每日经济新闻》记者说，“但需要注意的是，有的公司去年因并购业绩增幅大，并非一直保持稳定增长，而是波动起伏特别大。”

比如中青宝，2017年净利润比2016年同期上升近238%。其中原因之一是“报告期内，发生同一控制下企业合并，本公司合并了深圳市宝腾互联科技有限公司。被合并方在本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润约为2100万元。”

不过，中青宝在2013年斥资逾4亿元，施展并购大法收入囊中的美峰数码和苏摩科技，却为其埋下业绩隐患。2014年美峰数码和苏摩科技均未完成业绩承诺，中青宝净利润约为-2200万元。2016年中青宝净利润继续大幅下滑176%，亏损高达近5000万元。由此看来，用并购来扮靓业绩的A股游戏公司，风险与挑战依然相生相伴。

完不成业绩对赌“母体”反被拖累

与业绩大涨相对应的是，一些公司业绩大跌，而“并购”也成为业绩变脸的关键词之一。记者统计发现，发布了业绩快报的以游戏为主业的上市公司中，有12家因为并购业绩大涨，但也有3家公司因为并购业绩大跌。并购能在短期内让上市公司业绩变靓，但如果并购标的后继乏力，完不成业绩对赌，也会变成业绩拖累。

艾瑞咨询数据显示，2013~2015年涉及游戏并购的交易额就已经达1056亿元。一位研究传媒行业的证券分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，随着证监会叫停关于影视、游戏等四个行业的跨界定增，这两年的并购数量减少，同时，一些并购高溢价的后遗症开始显现。

游戏行业的并购往往伴随着高溢价，此前有分析师表示，在A股上市公司并购游戏企业案例中，溢价多在15到30倍。高溢价收购背后往往伴随着高额的商誉以及业绩对赌，一旦业绩对赌完不成或者并购标的营收疲软，必然带来风险。

以天润数娱为例，2017年1~6月其全资子公司上海点点乐净利润3534.98万元，这离承诺的业绩1.015亿元距离较远。2016年扣非净利润仅为7772.73万元，完成比例为95.66%，业绩未达标。这成为天润数娱净利润大幅下降的主要原因之一。上述证券分析师表示，并购游戏公司对财务上的短期提振很有效果，并购伴随着业绩对赌，营收会有明显的提升，从现金流的角度，游戏公司的现金流不错。然而一旦没有完成业绩对赌，那么就要进行商誉减值，利润会受到影响，“没有实现业绩增量，还要进行商誉减值，会进一步影响财务数据。”

即便是完成了业绩对赌，并购标的的营收依然非常重要，业绩出现大幅下滑也会导致商誉减值，带来亏损。比如大东南业绩快报显示，在公司5.75亿元净亏损中有4.37亿元来自对商誉的减值，大东南业绩亏损的主要原因也就是游戏公司业绩疲软带来的商誉减值，当初高价收购的游戏公司反而成了业绩亏损的地雷。

不少游戏公司已经意识到并购仅是开始，而优质的游戏产品才能让公司“长治久安”。以大手笔并购多家游戏的世纪华通为例，已经逐渐建立起自己的游戏运营体系，走上了自研为主的路。此前世纪华通CEO王佶在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，“原创”始终是游戏企业的核心竞争力。

游戏产品的精品化趋势越来越明显，这促使游戏企业渐渐从资本层面转向产品研发层面。上述证券行业分析师表示，从2016年开始，整个游戏产业有非常明显的集中度提升，不少公司并购的游戏公司标的也会受到产业环境的影响，“游戏进入了精品化时代，娱乐产品越来越丰富但是娱乐时间有限，品质一般的东西，生存空间会越来越小。”

主营尿素的天润数娱营收大涨净利反降83.2% 并购标的半年承诺业绩完成度不足35%

每经记者 许恋恋 王礼迪 每经编辑 杜 蔚

业绩变脸是并购标的业绩波动的后遗症之一，不少公司的业绩预告明明是利润增长，而经历业绩预告修正后，在业绩快报中的利润又大幅下降。天润数娱在原本预计2017年净利润超5000万元，而在快报中的实际净利润仅为909.19万元，同比下降83.2%。净利润大幅下降背后，是天润数娱部分游戏项目尚未达预期以及公司前次并购重组等费用增加。

《每日经济新闻》记者注意到，天润数娱近年来大手笔收购游戏公司，谋求公司多元化发展，并购标的上海点点乐为其带来了可观的利润，但值得注意的是，上海点点乐2017年完成的业绩不足全年业绩承诺的35%，2016年业绩也未达标。

2017年营收同比增加57.51%

原主营业务尿素等化工产品的天润数娱业绩亏损之时迎来“救星”，2010年赖淦锋耗资2.43亿元接下了天润数娱的控股权，此后天润数娱开始布局房地产业务，准备走多元化之路，并且逐步将原有的化肥等传统业务进行剥离。并且在2014年左右进军游戏市场，开启了大手笔收购游戏公司的转型之路。收购游戏公司的一大好处是可以短时间内提振业绩，天润数娱的业绩快报显示，公司2017实现营收2.07亿元，同比上年增加57.51%。天润数娱称营业收入实现较大幅度增长主要原因系在2017年年底开始将新并购的两家公司“拇指游玩”和“虹软协创”纳入了合并报表。

虽然营收有大幅增长，但2017年天润数娱的净利润出现了大幅下跌，净利润仅为909.19万元，同比下降超过八成。这与公司在三季报中曾预计的“净利润在5400~6500万元之间”有很大的差距。而天润数娱净利润大幅下降的原因有两个，一是公司部分游戏项目尚未达预期，二是公司前次并购重组等费用增加。

天润数娱曾在2016年年报中披露，2017年公司预计推出四款新游戏，在上半年推出《悠悠恋物语》《樱花的花瓣》，下半年推出《梦幻天团》《宫廷》，其中《樱花的花瓣》的月流水预计将高达3000万元，其余三款游戏月流水预计也有1500万元。

然而根据天润数娱2017年半年报显示，2017上半年最赚钱的还是老游戏《恋舞OL》《心动劲舞团》，分别收入约4000万元、3000万元，较上年同期收入分别增加了1.6倍和5.3倍，共占上半年总营收近八成。而公司于当期投放市场的新游戏《悠悠恋物语》海内外收入共计约1013万元，仅占当期营收一成左右，这意味着新游戏并没有达到预期的营收。

天润数娱2017半年报显示，2017上半年公司已经实现1715万元净利润；而快报中公司2017全年的净利润却不足1000万元，意味着天润数娱2017年下半年业绩实际是亏损的。

天润数娱预计于去年投放的新游戏如今上线了吗？《每日经济新闻》记者在app store、应用宝、360手机市场、乐商店四家应用平台中搜索后发现，《悠悠恋物语》在app store共有600余次评价，三家安卓平台有共计90余万次下载；而原计划于去年6月和11月上线的《樱花的花瓣》《梦幻天团》《宫廷》，至今在四家平台中仍然未见身影。

点点乐能否完成业绩对赌

游戏业务不达预期的同时，天润数娱并未停下买买买的步伐。去年天润数娱分别以10.9亿元、6.25亿元的交易价格分别收购了拇指游玩和虹软协创100%股权。实际上，从2014年开始，天润数娱预计收购的游戏公司达到4家。2014年，天润数娱准备收购上海旭游100%股权，交易价格6.10亿元，但这笔交易因为上海旭游盈利预期不明朗，并未成功。

不过这次失败并未浇灭天润数娱继续并购公司的热情，2015年，天润数娱以8亿元的交易价格将上海点点乐收入囊中。2014年至今，天润数娱已经成功收购了3家游戏公司，交易总价为31.25亿元。

对于天润数娱来说，全资子公司上海点点乐的贡献不言而喻。天润数娱在成功收购上海点点乐之后，自2016年5月1日起将点点乐纳入合并报表范围，2016上半年营收3599万元，实现净利润1376万元，其中点点乐贡献了净利润的88%。2017上半年的绝大部分营收和利润贡献也来自上海点点乐。

当初的收购就是惊人的高溢价，收购上海点点乐时，其总资产账面价值3874万元，评估值8.01亿元，增值率2672.15%。游戏公司的高溢价收购并不罕见，随之而来的业绩承诺也往往很高，上海点点乐承诺2015年至2017年实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（扣非净利润）分别不低于6500万元、8125万元、1.015亿元。

根据天润数娱公开的信息，上海点点乐公司2015年度归属于母公司股东的净利润为6587.66万元，扣非净利润为6537.26万元，完成比例为100.57%。但是2016年扣非净利润仅为7772.73万元，低于承诺净利润数352.27万元，完成比例为95.66%，业绩未达标。

《每日经济新闻》记者注意到，据天润数娱2017年半年报，2017年1~6月上海点点乐净利润3534.98万元，这离承诺的业绩1.015亿元相差甚远。

上海点点乐2017年有没有完成业绩对赌？天润数娱目前游戏具体运营状况如何？面对净利润下降公司有何对策？针对这些问题，《每日经济新闻》记者数次致电天润数娱董秘江峰，并向其邮箱发送采访函，但截至发稿尚未得到回应。