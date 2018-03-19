阎焱控诉太空链 区块链ICO虚构背书乱象何时休？

上周五（3月16日），知名投资人阎焱对一个ICO（区块链项目首次发行代币）项目用他名字站台的控诉，使区块链再次处于舆论风口。

阎焱指的，即太空链SPC（Space Chain）ICO项目。他在朋友圈公开控诉该项目以其名字虚假背书。阎焱当日向《每日经济新闻》记者表示，“我和太空币没有任何关系，连什么是太空币都不知道。这种无中生有事是需要受到法律制裁的。”

这一事件背后则揭示出目前ICO投资的浮躁现状和重重风险，在记者加入的一些ICO项目群组里，是否有明星站台，币值是否有翻倍的可能，是投资者们最关注的话题。

每经记者 张虹蕾每经编辑 赵 桥

阎焱称“我和太空币无关”

3月16日，阎焱发了一条朋友圈，“这种无中生有的事居然可以发生，太不可思议了！区块链的健康发展一定不能允许这种肆意造假的事发生；在法律上造假人一定需要承担后果的。否则这样的事一定还会发生！”

阎焱发出的上述控诉和太空链相关。之前，区块链媒体链得得发布一篇报道称，太空链SPC（Space Chain）ICO项目以一天时间完成10亿元私募，依靠薛蛮子、阎焱、帅初等一票大佬名义站台，用“量子”“太空”“卫星”等一堆高科技关键词包装，却在一个月内随即跌破发行价，市值接近为零。

链得得报道还称，在太空链白皮书中，明确标明其核心成员包括知名投资人阎焱。在“www.spacechain。 com”网站上（该网站logo注明为太空链），记者下载了一份白皮书，其中在团队一项下，出现了“Andrew Yan”的名字——这是多个公开场合下，阎焱使用的英文名，介绍中则提到了“中国VC教父”名号。

3月16日，阎焱向《每日经济新闻》记者称，“我和太空币没有任何关系，连什么是太空币都不知道。这种无中生有事是需要受到法律制裁的。”

此次事件背后是，一夜暴涨数倍的造富神话，正吸引越来越多的投资者进场，同时也面临着重重风险。

“很多参与ICO的人，目前看不懂项目本身，也不懂白皮书，会通过站台的投资人来判断项目，因而有了上述情况的出现。”一位长期观察区块链行业的业内人士在接受记者采访时表示，一般区块链项目如果有大佬站台，会让一般投资者认为项目靠谱，继而提升买币机会，在募资环节更容易得到资金。

如果太空链SPC项目确实盗用了阎焱的名字站台，后果如何呢？北京炜衡（成都）律师事务所庞彦燕律师对记者表示，一般情况下，上述行为构成了对姓名权侵权，但怎样处理还需要司法部门进一步界定。

那么，太空链SPC项目方面如何回应此事？记者尝试联系太空链，但未能找到相关电话。随后，记者又将采访问题发至太空链官网公布邮箱，但截至发稿未获得相关回应。

谈技术人少

借助大佬站台的ICO项目不在少数。在区块链行业愈演愈烈时，有的区块链项目称和巨头合作，有的项目宣称有大佬站台，但真真假假都存在。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称，“很多项目没有落地，拿着白皮书就融到钱了，而且融得很好，这在业内很常见。”

今年1月底，记者参加一场在北京东城区的一场聚合区块链投资者、创业者、爱好者的沙龙时，当主持人向现场的嘉宾提问有谁在ICO项目上赚到钱时，举手的人寥寥无几。

记者加入的几个ICO项目微信和qq群中，相比于技术的探讨和行业的分析，更多的人则热衷于“希望能够赚到大钱”“希望币价翻倍”的讨论。

长期跟踪区块链的网贷之家联合创始人石鹏峰向《每日经济新闻》记者直言，目前ICO市场上的确存在不少类似的情况，大部分时候ICO的参与者并不了解也不关心ICO项目本身的细节，他们更关心能否快速赚钱，更看重新的概念和表面的宣传包装。

投资过区块链项目的大河创投合伙人李荣阁也曾在一次公开演讲中表示，区块链正在经历一个“从乱到治”的过程，在这个过程中一些项目会被筛选淘汰，投资者也要提高风险甄别能力。