北京消协：国美当当等四家网购平台采样不达标率过半

本报讯（记者 王薇）北京市消费者协会发布“北京市消协2017年比较试验结果统计分析”。 分析结果显示，实体店采样不达标率为19.82%，网络渠道采样不达标率为45.84%，网购不达标率是实体店的两倍多。国美在线、1号店、当当网、聚美优品所购样品的不达标率过半。

北京青年报记者了解到，2017年市消协共开展16项商品比较试验，主要有羊绒衫、冲锋衣、婴童服装、儿童地垫、防晒衣、酸奶、保温杯、运动鞋、床上用品、儿童家具等，共涉及687种商品样品。其中，在实体店购买样品338种，在网络渠道购买样品349种。经过统计分析，国美在线、1号店、当当网、聚美优品4家网购平台的采样商品不达标率超过了50%。

市消协统计显示，在国美在线购买6种比较试验样品，有5种不达标，不达标率高达83.3%。这5种不达标样品包括：野火牌电脑椅，茵珠麗yinzhuli牌婴童服装，迪菲娜家纺牌凉席，囍人坊牌床上用品，宜捷家居牌儿童床。

在1号店购买的16种比较试验样品，有11种不达标，不达标率为68.8%。不达标样品包括：沿蔻、喜钻等品牌凉席，马克华菲FAIRWHALE牌防晒衣，排骨肌、虎迹、贺豹等品牌紧身衣，半球、LONGLI龙力、骐达等品牌杯壶。

在当当网购买的19种比较试验样品，有13种不达标，不达标率为68.4%。不达标样品包括：FANGRONG芳茸、古茨伯帝GUCIBODI等品牌羊绒衫，威尔贝鲁wellber、戴维贝拉dave&bella品牌婴童服装，晚歌、春竹品牌凉席等。

聚美优品购买的12种比较试验样品，有7种不达标，不达标率为58.3%，包括：麦纱纱、迪瑞羊品牌羊绒衫，淘气麦兜、海绵泡泡、麦拉贝拉Molo&Balo、LOLILU等品牌婴童服装。