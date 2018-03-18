中国长城与百度宣布合作 构建自主可控人工智能平台

百度 长城签约 长城签约

新浪科技讯 3月18日下午消息，两会召开期间，中国长城（000066）、百度（Nasdaq：BIDU）宣布联手构建自主可控人工智能平台，建设人工智能全球创新网络。

今天，双方在京签订战略合作协议，宣布将百度人工智能和大数据技术、长城自主可控智能软硬件平台，形成人工智能产业发展要素全聚合的产业垂直孵化及应用输出体系，携手地方政府打造国内人工智能“软、硬、创”三位一体产业集群。双方期望该合作为数字经济赋能，提供数字城市跨代解决方案，撬动逾万亿市场。

中国长城董事长靳宏荣，中国长城总裁陈小军，百度总裁张亚勤，百度副总裁、人工智能商业化负责人杨涛等出席了签约仪式。

此次合作具体内容包括：

1、“人工智能软硬创”三位一体平台：中国长城提供云数据中心基础设施，相应的技术服务和集成服务，自主可控的软硬件平台，以及行业落地资源。百度公司提供 “AI城市大脑”、“智能感知平台”、AI开发平台。

2、跨代人工智能智慧城市及行业应用：采用新一代的人工智能和大数据技术，为传统智慧城市提供全新的一揽子解决方案，促进关键行业的产业升级。

3。产业创新中心：通过和地方政府的紧密合作，双方将合作共建国家级人工智能产业创新中心，将人工智能/大数据技术转化为产业应用成果，培育高成长性人工智能产业集群。（辛苓）