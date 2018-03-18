新浪科技> 互联网 > 正文

中国长城与百度宣布合作 构建自主可控人工智能平台

中国长城与百度宣布合作 构建自主可控人工智能平台
2018年03月18日 14:51 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
中国长城与百度宣布合作 构建自主可控人工智能平台
查看最新行情
百度长城签约百度长城签约

　　新浪科技讯 3月18日下午消息，两会召开期间，中国长城（000066）、百度（Nasdaq：BIDU）宣布联手构建自主可控人工智能平台，建设人工智能全球创新网络。

　　今天，双方在京签订战略合作协议，宣布将百度人工智能和大数据技术、长城自主可控智能软硬件平台，形成人工智能产业发展要素全聚合的产业垂直孵化及应用输出体系，携手地方政府打造国内人工智能“软、硬、创”三位一体产业集群。双方期望该合作为数字经济赋能，提供数字城市跨代解决方案，撬动逾万亿市场。

　　中国长城董事长靳宏荣，中国长城总裁陈小军，百度总裁张亚勤，百度副总裁、人工智能商业化负责人杨涛等出席了签约仪式。

　　此次合作具体内容包括：

　　1、“人工智能软硬创”三位一体平台：中国长城提供云数据中心基础设施，相应的技术服务和集成服务，自主可控的软硬件平台，以及行业落地资源。百度公司提供 “AI城市大脑”、“智能感知平台”、AI开发平台。

　　2、跨代人工智能智慧城市及行业应用：采用新一代的人工智能和大数据技术，为传统智慧城市提供全新的一揽子解决方案，促进关键行业的产业升级。

　　3。产业创新中心：通过和地方政府的紧密合作，双方将合作共建国家级人工智能产业创新中心，将人工智能/大数据技术转化为产业应用成果，培育高成长性人工智能产业集群。（辛苓）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有