梅花天使吴世春:区块链是一种思维 应理性看暴富神话

梅花天使创投创始合伙人 吴世春

陈伊凡

在区块链日益火爆的今天，投资人吴世春也将目光投向了这个炙手可热也充满争议的领域。

作为梅花天使创投创始合伙人，吴世春每天都要看大量的投资项目，与不同的创业者聊天，由于投资风格的快、准、稳，他被称为丛林中的“快狼”。梅花天使创投成立于2014年，投资过趣店、唱吧、Solo桌面、小牛电动等知名案例。

他不炒币，因为他说“没有时间”。他甚至退出了在“链圈”炙手可热的“3点钟区块链社群”，因为“消息太杂”，但他不断地了解在该领域一线创业者的想法，面对区块链的争议，他坚持“拥抱趋势”。

如今，梅花天使创投投资了全球社交链、妖精的衣橱、巴比特、深链财经等区块链项目。在专访中，他强调“区块链思维进行行业改造”和对区块链、比特币的信仰。

什么样的区块链创业项目才能脱颖而出？站在风口的区块链行业泡沫终将破灭？应该如何跟好区块链这波趋势？经济观察报记者就此专访了吴世春。

区块链改造行业

经济观察报：随着区块链日益火爆，你对于区块链的看法是否有所变化？

吴世春：对于区块链的看法，这几年一直在提高和学习。一开始对于区块链并不看好，完全没有预测到现在的火爆，如果能够预测得到，早几年就买币了。

经济观察报：如何看待区块链当下的火爆？

吴世春：区块链不单是一种技术，更是一种思维。区块链其实就是一个可以建设去中心化的经济生态体系，这里面就涉及到三个关键词，去中心化、生态和经济体系。对于区块链的一些暴富神话也应该理性看待，任何扭曲和妖魔化区块链的说法都是不可理喻的。

经济观察报：寻求你投资的项目中，有多少比例的项目和区块链相关？

吴世春：有大约三分之一的项目都跟区块链有关，但是靠谱的项目还不多，真正能够脱颖而出的项目，一定是基于区块链思维的，能够对行业进行深刻区块链改造的团队，而并非是以投机性和炒币为基础的公司。我投资主要看人，比如我和巴比特的创始人聊的时候发现，他对区块链这件事极为热情并且有信仰。

经济观察报：这种“去中心化”思维，会是将来的一个趋势吗？

吴世春：去中心化的思维，是一种自激励的模式，是区块链的思维方式。我认为将来在金融科技领域、文创领域、物联网、供应链和医疗服务这几个领域，去中心化的思维会成为一种趋势，这几个领域充满着区块链改造的机会。比如说金融科技领域，很多交易往来全是线上，用区块链思维进行改造，建立新的信用机制是非常有前景的。

经济观察报：什么项目适合区块链改造？如何去做？

吴世春：第一，项目有大量个人用户群体，而且用户愿意在里面建设；第二，这个属于模式创新项目，硬科技项目不适合；第三，所有业务都在线上发生，没有很重的线下资产；第四，行业已经被传统巨头垄断或者相对垄断。

此外，要做好区块链改造，首先应该设计好经济生态的模型，建立一个让用户达成共识的机制，例如比特币就是大家比拼挖矿的一个机制。

其次，进行社区的建设和打造，使用代币，进行社区交换和建设。

随后，进行底层区块链选型，目前有的项目基于共有链，建立自己的区块链，根据自己的技术研发能力去选择适合的操作方式。

然后进行产品和技术的开发和运营，不进行大量技术开发和运营是无法建成生态的。

最后需要进行社区的激励，把用户和客户从普通用户阶段上升到合伙人阶段。他们愿意在其中贡献自己价值，去持有这些代币，从而进行交换、贡献，这就完成了区块链改造，这个时候再走向交易所，将其流通起来，这才是真正的改造。

去中心化悖论

经济观察报：3月7日的币安遭袭后，币安后来采用暂停提现、回滚异常交易的方式，这其实就是一种中心化的表现，为什么声称采用了区块链技术的币安无法真正实现去中心化呢？

吴世春：中心化和去中心化并非是矛盾和对立的，相反，它们在很多时候是和谐统一的，就像虚拟经济和实体经济不能对立看待。交易所的中心化是可以帮助区块链应用良性发展的中心化。

经济观察报：对于此次币安事件怎么看？数字货币在交易上又该进行什么样的监管？

吴世春：我认为不用过多地放大这一孤立事件。你看过去十几年，互联网很多账户都被泄露和攻击过，随着技术的提升，交易所和基础设施的水平和能力也会提高。至于数字货币的监管，我认为不应对这一技术进行监管，而应该监管那些金融诈骗行为。

经济观察报：金沙江创始人朱啸虎日前在接受媒体专访时表示，对于区块链，还没有看到一个必须使用这个技术的应用场景，而且整个链圈都对应用场景讳莫如深，即区块链项目目前是解决伪需求，你同意这个看法吗？

吴世春：首先，你要进入到这个行业去了解。我一直在区块链领域了解来自一线创业者的想法，很多想法还是挺有意思的。任何市场，来自一线的炮声都是最重要的，需要真正去了解一线创业者正在想什么，我听了不少区块链的投资项目，有一些想法还是很不错的，并且我觉得今年会出现真正落地的区块链应用。

经济观察报：怎么看“区块链的火热现象是一场泡沫”的说法？

吴世春：这世界上什么东西没有泡沫？美元、人民币……任何东西都有泡沫，只是泡沫高低而已。在一个成熟市场中，泡沫是很容易被市场纠正的。所以我认为在这一波区块链浪潮中，应该去拥抱这个趋势，建立区块链思维，探索区块链改造对所在行业的机会才是关键。

经济观察报：对于想进入炒币圈的人，有什么建议？

吴世春：如果你真正相信区块链和比特币，你应该买了币，在冷钱包里放三年，不要太去管交易。如果你不信，建议不要买。