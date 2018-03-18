兜售独角兽：投资一百万 成为独角兽股东

郑淯心

一年之前，有机构以老股转让的方式出售中国共享汽车龙头公司的股份，甚至不惜以原价换让。长期亏损、上市无望又不愿委身被并购，独角兽成为投资机构的烫手山药，迟迟无退出可能。

然而，政策风向忽变，鼓励独角兽回A股上市的政策红利释放。随着高层近日多次发声，独角兽变得炽手可热。即便是参与独角兽投资的上市公司也迎来了股价的飙涨，A股的独角兽概念风起。

此间，一股热流正在财富市场涌动：财富管理领域的人士，发力面向高净值人群推荐购买独角兽的股权游说他们配置这些公司的股权，作为个人资产配置的一个方面。被兜售的独角兽中，小米、滴滴、爱奇艺、京东金融等明星榜上有名。

这些投资的门槛并不高，通过这些方式，个人也可以参与独角兽热潮。

从欲退不能到曙光初现

曾经的投资人对独角兽又爱又恨。

A股一向对公司IPO上市有净利润的要求，按照国内企业上市的标准，无论是主板还是门槛相对较低的创业板，即使是知名的独角兽企业，也很难满足要求。

大多数科技、互联网企业在上市之前还属于亏损状态，即使他们在行业已是佼佼者，用户量、活跃度稳居行业前列。

互联网的打法要先跑马圈地，对资金的需求较大，投资机构因其行业地位也以资金押注。然而，国内基金大部分是8年存续期，有些基金已经快要到期、看不到退出希望即转让老股，相比IPO或并购，老股转让的退出方式收益较少或是没有。

记者了解到，2017年初时，一共享汽车龙头的部分投资人在四处找接盘者，当时自称受托寻找接盘者的人士对记者说，有已经投进去的投资人愿意在已经进入了一年之后的情况下，以当时进入的原价卖掉。根据公开报道，2017年4月，滴滴宣布完成超过55亿美元融资，投资人是软银。

不仅是滴滴，据界面报道，2015年底互联网金融平台开始挂出了“新美大”股权众筹项目，P2P网贷行业综合门户网站网贷天眼旗下的投友圈众筹，就放出“投资门槛5万元起，总募资6000万元”的项目，并开始预订份额。

在财富管理服务平台中投在线的网站上还可以看到独角兽股权投资基金1号-新美大项目，其介绍称“本基金财产用于认购上海鹏汇集裘凌伍投资中心（有限合伙）的LP份额。上海鹏汇集裘凌伍投资中心（有限合伙）认购上海鹏汇松成投资中心（有限合伙）的LP份额，最终通过上海鹏汇松成投资中心（有限合伙）受让阿里巴巴境外持有的新美大股权，投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、债券及固定收益类银行理财产品、证券公司理财产品。上海鹏汇松成投资中心（有限合伙）的资金将通过自贸区ODI额度转换为美元受让阿里巴巴持有的新美大股份”。管理机构是名为上海亿舟资产管理有限公司第三方理财机构。

一年后，独角兽摇身一变，价值突然放大。

今年两会期间，全国人大代表、深交所总经理王建军称证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已基本完成。

目前监管层在研究推出CDR（中国版的托管凭证）的方式让独角兽回归A股。CDR是是指在一国流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。

3月15日，证监会副主席阎庆民在参加全国政协十三届一次会议闭幕会时更明确表示，中国存托凭证（CDR）将很快推出，CDR是解决两地的法律、两地监管的有效措施，有利于已上市、海外退市企业回A股上市。对于如何判断“独角兽”企业名单，阎庆民指出，这需要多个部委共同筛选，科技部、工信部有技术参数，需达到标准，涉及工业互联网、人工智能等。

不仅是风向，随着360在国内成功借壳成为A股市值最高的互联网企业、富士康闪电过会，市场对独角兽回A股充满期待。

并且，科技股巨头们亦对回归A股表达积极态度。两会期间，腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在接受媒体采访被问到何时回A股时称，“条件成熟会考虑”。百度CEO李彦宏称“我们一直希望百度能够整体在国内上市，任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回来，在国内的股市来上。”京东董事会主席刘强东也说道“这个事情非常简单，只要制度允许，我们非常愿意回来A股。”

现在，众多上市公司在互动平台上被投资者询问是否参与独角兽企业，“独角兽”成了A股市场上的一个热词，三月出现一个板块叫独角兽概念板块。3月16日，独角兽板块集体拉升，被认为板块成员的华联股份午后封板，联络互动、奥士康纷纷跟涨，旋极信息快速拉升，涨逾3%。

兜售独角兽股份

一股兜售独角兽股份之风在民间愈加猛烈。

记者的一位朋友前几天接到其投资顾问的电话，独角兽产品是近期火爆，推荐购买，而刚好她有一笔闲钱在手边，正有意向。

个人“只需要一百万”就可以“投资大趋势”。3月15日，在上海的利得金融服务集团的投顾给一位意向投资人打电话，他推荐的是一个制造业组合包，里面包括一家新能源汽车企业、一家机器人独角兽企业、一家新能源企业、一家卫星通信地面超高频设备龙头企业和中国实验室冷藏器材领域市占率第一的电器公司。“政策红利下你可以很快退出，我们在组合中配置了IPO和并购退出，还会有分红。”

他称，1995年经济核心在零售百货、家用电器，2001至2004在五朵金花，如江淮汽车、南方航空，之后是房地产热产，然后是3C手机TMT，那2017年后的经济热潮呢？他称，在先进制造业。

他列举了国家政策，在十三五中政府也大力推进偏制造的新兴行业。他称现在是投资好时机，整体行业分红率靓眼，并且看好偏硬的电子、偏软的计算机行业。他称先进制造业的代表是通信、医疗器械、新能源汽车和服务机器人，所以他们公司做了一个资产包。他分别介绍了每个行业的美好前景。

在这个制造业组合包里，有一家新能源汽车企业、一家机器人独角兽企业、一家新能源企业、一家卫星通信地面超高频设备龙头企业和中国实验室冷藏器材领域市占率第一的电器公司。基本涵盖王明看好的领域。

在推介中，哪几个项目即将IPO，哪几个已经找到并购重组方，准备装入上市公司的信息明确，而且，即便不能以IPO、并购的方式退出，如果老股转让有合适的价位也会出售。当然，股权投资不保本保息。

记者还在海银基金销售有限公司一份产品推介书中看到一家在线视频公司，上面印着爱奇艺视频等待画面常出现的“悦享品质”，在介绍中写着中国视频龙头，两千万付费用户，月活跃设备数、使用次数、使用时长稳居行业第一，即将登陆纳斯达克，股东百度等内容。

这只独角兽组合基金200万元起投。

不过，爱奇艺2月28日已披露招股书，申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“IQ”。百度当前持有爱奇艺69.6%股权，为爱奇艺最大股东，爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为1.8%，小米占股8.4%。爱奇艺仍处于亏损状态。2015至2017年爱奇艺的净亏损分别为25.75亿元，30.74亿元，37.36亿元，净亏损率分别为-48%，-28%和-22%，但收入在持续增长。

目前，通过工商资料查询，爱奇艺的股东中并未有这只基金，该财富公司称正在发行。

就像VC、PE机构路演一样，第三方财富管理中心也会聚集高净值客户进行路演。记者看到众托邦的一个小规模路演的资料。路演PPT上写着1000万投资完成26个独角兽项目，提到400万投资4个pre-IPO项目，每个项目100万元。

财富公司以有限合伙的方式聚集一批高净值人群，每期募集规模以亿元计算。

这样的基金多选择热门行业，TMT、智能制造、生物医疗等，国家鼓励的“四新”行业基本在内，从行业中选择存在知名投资机构背书独角兽公司，一般强调IPO预期，例如明年报IPO，并进行分散投资。

除了组合，还有单标项目，有财富公司声称投过小米、滴滴、京东金融、迈瑞等知名项目，同样采取向高净值人群募资的方式。单标项目起投点更高、风险更大。

基金管理人的背景和成功案例也很重要，投资顾问往往会介绍他们拥有专业的投资人，产品推介书会标明合伙人的求学和从业经历以显示其专业性，基金过去的成功案例也会着重强调。

一位投行看了方案设计后告诉记者，有限合伙的投资方式并不影响企业IPO，但如果作为契约型基金投进企业，三类股东可能对IPO有所影响。

热门独角兽的正在被争抢。3月14日，海通国际副总裁及行政总裁林涌在香港表示，海通国际会持续与雷军等进行沟通。林涌也正计划近期带着管理层飞往北京，与小米的人做进一步沟通。据腾讯报道，在港的其他一些中资机构近期也在频繁与小米进行接触，希望可以在这个明星大单中分得一杯羹。

独角兽要区分“毒角兽”

一些财富公司的理财经理称，有些项目是公司自己谈下来的份额，不同的公司对股东的需求不同，例如股东人数本来就少的公司，并不在意股东人数限制，相反充足的资金加上分散的股权可以让决策权集中，反而利于公司治理。

有财富公司对记者称，他们曾经兜售滴滴的股份，在预售期就完成认购。不过，这样的情况与前述兜售老股的情形说的不一样。

独角兽的估值过去让很多投资人望而却步，现在却因上市预期遭到疯抢。

根据中金公司梳理的中国“独角兽”金字塔，第一梯队的为估值500亿元以上的新经济企业，蚂蚁金服、小米和滴滴出行位列其中。第二梯队为估值100亿至500亿元的企业，包括美团点评、今日头条、宁德时代、陆金所、菜鸟、京东金融、快手等8家。第三梯的企业估值在50亿-100亿元之间，包括ofo小黄车、摩拜单车、蔚来汽车、爱奇艺等12家。截至2017年年底，中国有“独角兽”企业约124家，目前估值总和39000亿人民币。

这些独角兽包括大量明星投资公司，记者问到几个投资人都一致称能在A股上市是利好消息。

位于北京的一位投资公司董事称，从募资角度来说，财富管理公司是投资公司一个正常的募资渠道，财富管理公司有大量高净值客户愿意从事股权投资。还有一种情况是基金到期需要退出，老股转让也是常见的退出方式，相对投时价格独角兽估值已涨，可以获得一部分收益。

然而估值如何定、投票权的问题如何解决也是投资人所关心的。一级市场估值是否能被二级认可接纳？

就目前A股IPO市盈率来看，首发市盈率不超过23倍是行业潜规则，大部分公司首发市盈率22.9。但一般的，企业上市将迎来多个涨停板。

今年两会，就有代表提出放松IPO定价限制。致公党中央拟向全国政协十三届一次会议建议，优化和调整主板、中小板和创业板的首发准入标准，逐步放松对A股首次公开发行定价限制。

另一方面，发审委的过会率进一步下滑。Wind数据显示，截至2018年2月底，发审委首发审核企业62家，过会率为40.32%。对比之下，2017年首发企业共过会380家，全年过会率76.31%，2016年首发企业共过会247家，全年过会率89.82%。在这一背景下，证监会2月份还出台“IPO企业被否三年不得重组”的新规，进一步严防企业“带病上市”。这种背景下，一些公司作出了终止IPO的选择。

另外，一些独角兽企业在治理结构上非常独特，可能对上市造成障碍。比如：中国公司法规定了“同股同权”，但一些独角兽企业有超级投票权的规定。具体如何解决相关问题，有待监管部门进一步明确。

也有人对这波独角兽热潮表示了担忧。

如是金融研究院院长管清友对近期“独角兽回归A股”的事件发文点评并表示，莫让独角兽成为“毒角兽”：按照目前回归A股和快速IPO的思路，让中国投资者分享独角兽成长红利的善良愿望很可能适得其反，一地鸡毛，甚至血流成河。

管清友称，首先，独角兽企业不是哪些部委根据几个僵化指标筛选出来的，是市场选择出来的。执行政策不能机械教条僵化，不能搞运动。让独角兽回归，既要考虑存量，也要考虑增量，要与资本市场改革结合起来。其次，运动式的让所谓独角兽回归或快速IPO缺乏对市场影响的考量，这恰恰是我们的现行发审制度、交易制度、投资者结构之下的顽疾，对市场的资金冲击、情绪冲击是必然的。再次，很多独角兽已经过了快速成长期，且境外股市高涨，这些独角兽股价很高，投资者分享独角兽成长红利的可能性不大，很容易出现上市之日就48块钱的中石油的情景。

针对独角兽回归和快速IPO，“要进行投资者教育，既要提示投资机会，也要提示投资风险。”管清友称。

（本报记者李思对本文亦有贡献）