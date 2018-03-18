比特币暴跌：华强北的矿机市场凉了 每台亏5000元

比特币暴跌，华强北的矿机市场凉了

李华清

“我不卖矿机，挣不来这个钱啊。”深圳华强北赛格电子市场的一个电脑店铺老板告诉经济观察报记者，年前曾有好友托他买矿机，他帮忙购得数台，那是矿机非常紧缺的时候。随后该好友再托他买几台，老板让他先等一下，结果年后矿机价格就开始走下坡路。

受数字币跌宕起伏的币值影响，挖掘数字币的矿机价格也瞬息万变，年前靠倒卖矿机发了一笔横财的矿机店家，年后则面临着亏本甩卖的窘境。

赛格电子市场地处深圳交通主干道深南中路和华强北路的交汇处，是颇负盛名的电子产品零售地，产品涵盖电子元器件、电脑整机及配件、电脑周边产品。在线下店铺受电商打击的情况下，赛格电子市场的集聚效应依然能吸引客流，而2017年矿机市场的兴起，让赛格重新声名大噪。

3月的一个周末，记者在深圳华强北赛格电子市场看到，前来咨询矿机的顾客口音迥异，大型店铺的店员可以轻松搞定说粤语、英语的顾客。

对于矿机店铺来说，周末并不一定是人流量最大的时候，“贸易公司的人过来的时候会比较忙。”天雨矿业的店员说道。他说这话的当下，是下午的6点左右，店里的一个同事刚刚送走两名外国顾客。对于天雨矿业的3名店员来说，现在他们的工作已经相对轻松很多，矿机市场遇冷之后，店里没人的时候，可以随意刷手机、玩电脑、打闹。

每台亏5000元

矿机店铺主要散落在赛格市场的4至6楼，大型的店铺拉出标识“XX矿业”，小型的店铺则用荧光板标示在售的矿机品牌和型号，有的店铺虽没有展示矿机，但只要询问老板，大多提供矿机出售。

“年前下单都没有现货的，全是期货，而且要全额付款”，一名兼顾卖矿机的电脑店铺老板告诉经济观察报记者，他在年前购买的蚂蚁矿机S9每台需要19000元上下，但是现在比特大陆官网上的蚂蚁矿机S9的价格已经跌到14000元，要做好每台亏5000元的心理准备。

多个店铺老板告诉记者，现在出手的蚂蚁矿机S9预订价为2万元左右，出手价为14500元上下，记者问到的最低价位是13900元。当然，这些店家大多也尝到过售卖矿机的甜头，赛格电子市场博承矿业店铺老板告诉经济观察报记者，在2018年1月，蚂蚁矿机他卖过每台35000元。该老板还自称现在每个月的矿机出货量为几千台。“价格跌了这么多，还敢进货吗？”“敢啊，涨的时候挣的不也是自己的吗？做的是长期生意，这个没人敢做短期的。”博承矿业的老板称。

矿机与普通的电脑定价策略迥异。普通电脑的价格跟器件成本息息相关，但用来挖掘数字货币的矿机，原材料成本、算力是价格的参考因素，挖出来的数字币币值才是最关键的影响因素。假设一台矿机在寿命期内能挖出0.01个数字币，这个数字币交易的时候到底是5万元还是1万元，差不多可以决定矿机的价格。

数字币的币值现在依然非常不稳定。拿市值最高的比特币来看，2017年经历了数次暴涨、暴跌和反弹的过山车过程，月涨跌幅可以到30%。不过经过2017年，比特币的币值总体增长，全年涨幅超过1700%，从不到800美元的价位，年底可到15000美元。

在黑客风波刚要过去、比特币价格小幅反弹逼近1万美元后，3月15日，比特币又遭遇一波瀑布式下跌行情。据INVESTING价格统计显示，3月15日比特币全球均价已跌破8000美元，24小时跌近15%。记者查询发现，3月16日下午，比特币报价51900元，当天最低价跌到49259元。

据赛格电子市场的一家店铺老板回忆，比特币虽然存在时间较长，但矿机市场火起来是在2017年6月，9月份遇冷，10月份回暖，11月份又开始火，农历新年过后又遇冷。

经历了年后的价格暴跌，某些手上有矿机的店铺老板已经显得不那么的淡定。经济观察报记者在赛格电子市场走访时，被一名在过道上招徕客人的店员叫住问是否买电脑，当得知记者想了解矿机时，店员将记者带到店里，店里并没有摆出矿机，老板娘劈头盖脸地就问：“你要多少台？可以接受的价位是什么？”还没等到记者的确切答复，老板娘就开始打电话说有人想买矿机。最终记者以价格不合适离开，出店门的时候店员试图挽留：“你想要多少钱的？我帮你去跟老板说说。”

也有一些矿机店铺坚守战场。一个带着香港口音的男性顾客前来天雨矿业询问蚂蚁矿机S9的价位，想买一些矿机寄送到香港。店员告诉他，50台以下的单子，店铺目前不接。

发现“比特大陆”

“赛格这边有很多卖矿机的新面孔，有些以前是做APP软件、卖配件的，也卖矿机了。”一店铺老板告诉记者。从记者的走访情况来看，博承矿业在赛格的店铺在2017年9月份开张，天雨矿业在赛格的店铺在2017年12月份开业，这两家店铺均主要销售矿机。而有些主要销售普通电脑或者电脑零配件的店铺看到矿机的生意不错，即使价格难以捉摸，也会购入一些备着，在矿机缺现货的情况下，只要店里有机器，基本有望出手。“币值变化这么大，顾客能买现货都不买期货呀。”店铺老板说道。现在比特大陆官网上的一些型号的矿机依然要滞后发货。

在赛格电子市场，专业矿机方面，销售情况最好的是蚂蚁矿机。“蚂蚁矿机S9比较稳定。”天雨矿业的店员介绍说，蚂蚁矿机S9专门用于挖比特币，算力可达13T。据两家店铺介绍，挖以太坊并不需要购买专业的矿机，自行买配件组装也行。不过，赛格电子市场一家店铺的店员告诉经济观察报记者，现在挖以太坊也需要专业矿机，她所在的公司从去年开始自行研发、生产挖以太坊的矿机，该公司在赛格电子市场的店面开张尚不到一个月。

国内的矿机生产商中，比特大陆是当之无愧的大哥，旗下的矿机种类多样、适应挖掘多个币种且备受青睐。挖掘比特币方面，蚂蚁矿机S9和神马矿机M3是两大主力矿机，其中蚂蚁矿机S9的算力大、功耗较低也相对稳定，但神马矿机M3更便宜，在赛格电子市场，店家更倾向于给需要挖掘比特币的顾客推荐蚂蚁矿机S9。挖掘莱特币方面，比特大陆的蚂蚁矿机L3+占据市场大份额；挖掘达世币方面，比特大陆又有蚂蚁矿机D3；挖掘以太坊方面，大多顾客倾向于购买显卡等配件自行组装，而比特大陆推出G2显卡矿机，可用于挖掘以太坊。

矿机的大卖让2013年才成立的比特大陆吸引了众多关注，曾有外媒报道比特大陆2017年的营业利润达到30~40亿美元，盈利能力堪比芯片制造商巨头英伟达。这一说法随后被比特大陆联合创始人詹克团否认，詹称2017年比特大陆的营业收入约为25亿美元（约为人民币159亿元）。

除开比特大陆，嘉楠耘智和亿邦科技被认为是矿机生产商的另两大巨头，嘉楠耘智生产阿瓦隆矿机，亿邦科技生产翼比特矿机。同样成立于2013年的嘉楠耘智在官网上宣传道“2016年全年产值3亿，实现利税9000万，2017年产值12亿，实现利税3亿，目标2018年产值30亿，实现利税10亿”。

亿邦科技2015年挂牌新三板，2017年上半年的营业收入将近2.4亿元，同比增长4倍。亿邦科技在2017年半年报中写道“基于通信设备制造及芯片研发方面的优势，公司自主研制的区块链计算设备取得较大突破，自2016年年底投入市场以来，客户数量及订单快速增加，市场供不应求，2017年销售收入取得大幅增长。”

算力指数级增长

挖币原本只是在IT小圈子中存在的事物，2017年数字币币值的暴涨，似乎铺成一条暴富之路，一时间，懂技术的、不懂技术的，一头扎了进来。

一家销售矿机的店员告诉经济观察报记者，她从三四年前开始接触挖币。“那个时候机器还小小的，在家挖币，一个月的电费要1千多元。”该店员说自己并不懂操作，是老公在挖。

对于外行人来说，搭建矿场时如何找到一个足够放下多台矿机的地方和如何铺设电线都是令人头痛的问题，而且如果所在地区的电费比较贵，耗电成本非常高。矿机一旦开始工作就不能停下，拿蚂蚁矿机S9的功率来看，墙上功耗在1300W以上。据专门销售挖以太坊矿机的店员介绍，店里在卖的一款矿机功率为1350W。

在赛格电子市场，多家店铺提供矿机托管方案。一家店铺的店员介绍，他们在北方有可以容纳上万台矿机的矿场，公司不收托管费，每度电的电费是6.5毛，预计托管一台蚂蚁矿机S9一个月的电费需要680元。另一家店铺店员介绍，他们在四川有十多个矿场，每个矿场可以存放上万台矿机，目前正在招矿机托管，机主除要承担矿机所耗电费外，每台显卡矿机每月管理费70元，每台蚂蚁矿机每月托管费30元。另一家店铺的老板介绍，他们除了在国内有矿场外，还在赞比亚铺设了矿场。

除开单打独斗，矿工们还可以通过线上平台集结在矿池挖币。随着挖币人数的增长，比特币全网的算力呈指数级增长，这种情况下，算力低或者少量的设备都很难挖到币。因此有平台搭建矿池，矿工们通过矿池挖币，只要挖到币，矿池内的矿工均可以通过对矿池的贡献来分成。

目前，蚂蚁矿池已经可以参与挖比特币、莱特币、以太坊等多种数字货币，蚂蚁矿池官网显示有效矿工数量将近4万。经济观察报记者加入蚂蚁矿池的一个QQ群，1600多人的大群，一个小时可以刷99+的信息，氛围相当活跃。

比特大陆方面还提供算力巢服务，不需要购买矿机，直接购买算力。“云端挖矿，算力即买即挖，无需等待，从此摆脱噪音、电量、维护的烦恼”；“稳定可靠，全球节点，专业化部署，99.9%无故障保证，提供详尽的财务报表，收益支出一目了然”；“灵活投资，最低1G算力就可以体验挖矿，创新的交易方式，算力可自由转让”，比特大陆官网上的算力巢中如是宣传。