多用户爆仓后到OKEx公司维权：徐明星你还我血汗钱！

来源：投中网

作者：刘洋

2018年3月16日上午，数名在OKEx上购买了数字货币期货的用户齐聚OKCoin北京公司楼前，展开维权活动，讨要说法。

据了解，这些用户都于近三个月在OKEx上购买过数字货币期货，但是损失惨重，用当事人的话来讲，OKEx不仅不具备期货交易所资质，还有操纵交易的嫌疑，频繁爆仓导致用户被“多空双杀”。

维权人造访OKCoin

入局

2017年12月，北京的小刘经朋友推荐开始接触数字货币期货，彼时正值比特币和区块链概念开始上涨之际，2017年比特币由年初的1千美金直线冲击到年末的1万美金以上，数字货币期货也开始进入多家交易所的视野当中。金融行业出身的小刘在近几年有过期货交易经历，数字货币期货的对冲性质让他看到了套利的机会。

略微在网上一查，通过数字货币期货赚钱的不胜枚举，月入百万看起来触手可及。12月底，小刘选择了投资数字货币期货。同样的经历也发生在深圳的朱先生身上，产品经理出身的他此前一直有投资BTC的经历，并且此前已经在期货市场上尝过甜头的他曾经在恒生指数期货上赚过数百万，尝试一下更有机会赚大钱的数字货币期货似乎也没什么不可。

做程序员的Jerry也在这一段时间集中的关注了BTC以及区块链技术，与上述的两个人一样，Jerry也是想尝尝这个数字货币期货是否足够新鲜。三个原本不会有任何瓜葛的人，就这样不约而同进了一个叫做数字货币期货的金融迷城当中，而这当中除了朱先生此前有比较资深的期货经历以及数字货币投资经历，其他两个人几乎是小白的身份入局的。

这个过程中，不得不说，在国内有一个知名交易所的微博起到了推波助澜的作用——OKCoin。

据了解，与OKCoin有合作关系的OKEx交易所是国内唯一具备数字货币合约交易（数字货币期货）的公司。小刘告诉记者：“当时看到关于数字货币期货的帖子几乎都和OKEx相关。”加上OKCoin的信用背书和极力推销（包括微博以及OKCoin网站的内置链接）。OKEx成了理所当然率先进入视野的交易所。不仅如此，OKEx的网站中显示着，该公司目前已获得了，策源创投、曼图资本、创业工厂、极客帮创投等数家投资机构的1000万美金A轮融资。并且该公司可以不用登陆外网即可交易。用户可以通过网站的法币交易-币币交易-合约交易进行相关杠杆交易，杠杆倍数分为10倍、20倍，T+0、周月季度交割、保证金、强制平仓等制度，即快速又方便。

（交易截图）

（网站截图）

自ICO在2017年被封禁以后，国内各家交易所纷纷出海，即便是不够关注币圈的人士，似乎也对几个名字耳熟能详：火币pro、币安、OKCoin以及OKEx，火币pro和币安虽然也是知名的交易所，但是均没有上线数字货币期货业务。OKEx依托于OKCoin的流量迅速建立起了国内数字货币期货交易平台之首的地位。

对于站在场外想要入局的小刘们而言，OKEx显然给了他们一次完美的入场机会。月入百万的机会稍纵即逝，小刘和朱先生以及Jerry都没迟疑，在12月到1月这段时间，三人分别投入8万、160万以及10万。

一个晚上

朱先生清楚的记得，那天晚上他的交易量是1.5个比特币即16万元，购买了以太经典、瑞波币和EOS的期货，加了20倍杠杆，仓内仍有144万资金是没有动过的。按照合约，当期货的涨跌值达到5%时，就已经触及爆仓，需要及时补仓，按照16万元的交易金额来看，其爆仓线应该在16万元， 平台具备爆仓提醒设置，就是在爆仓线的70%即11.2万元会主动告知用户需要补仓可能有爆仓风险，朱先生还是不放心就将爆仓提醒设置在50%，也就是8万元。

但是当晚，到达爆仓线70%时，朱先生并没有被短信提醒，更诡异的是，爆仓后，朱先生的交易本金16万被平仓就算了，未参加交易的144万也被强制平仓，导致朱先生一晚上160万即15个比特币血本无归。

据朱先生回忆，那天晚上的交易过程很是吊诡，一条长阴线直逼朱先生的爆仓线，但是在为触及爆仓线时，朱先生的仓爆掉了，原本仅用了全部资金的10%做交易，却强行将这个仓的全部资金平掉。

发现自己血本无归后，朱先生数次和OKEx平台沟通，但是都没有有效的解决方案。更让人吃惊的是对方在沟通后，将朱先生的全部交易记录抹去了。

同样被爆仓的还有小刘以及Jerry，一样是在一个晚上，他们的仓被莫名其妙爆掉了。K线快速下跌到底部，触底后就开始拉伸。这让他们开始怀疑这背后的交易是被人操纵的，在贴吧和众多社交平台与币友交流后发现，有这样经历的不仅是他们几个，在全国，受害人群接近300余人，有强烈维权意愿的近20人，初步统计，这20人损失了近700万人民币，其中最高的损失了200万以上。

据了解，由于OKEx的虚拟货币期货是通过币币交易完成，虚拟合约杠杆高达10倍甚至20倍，数字货币期货的保证金是数字货币，而非法币，这导致你的保证金会出现随着数字货币的下跌而减少。只要标的数字货币一天波动3.5%至9%，就极有可能爆仓，这大大加剧了虚拟货币爆仓的几率。

（K线图）

报警

小刘告诉记者，他们都尝试过和OKEx的沟通，但是对方态度强硬，即便是做出赔偿不过赔偿十分之一，迫于无奈，他们选择了报警。

但是报警后他们发现，这个数字货币期货背后的猫腻着实不少，首先是向谁报警的问题。小刘所在地是在东城区，他向东城区北京站附近的派出所报警，警方说要向该公司所在辖区的派出所报案。

在查询后得知，OKEx的公司所在地在海淀上地，小刘便去海淀分局上地派出所去报案，但是警方说，基于两点，首先小刘本人是东城区的，要报案需要去东城；其次该公司虽然是在海淀分局的辖区，但是目前来看，整个北京都没有数字货币期货交易诈骗立案的先例，由于监管方面的空白，导致该案件十分棘手难以立案，以至于目前并没有立案。

在我国，期货市场是由期货交易所，期货公司，证监会组成。中国的期货交易所主要包括：大连商品期货交易所、上海期货交易所、郑州商品期货交易所、中国金融期货交易所。在早期，我国也曾经历过一段无序状态下的期货发展历程。由于市场上后来出现了大量恶性事件，导致我国对于期货市场的整顿力度加大。理论上讲，期货交易所是由证监会管辖，既然派出所不予立案，寻找直属机构的帮助总归是没错的。

但是当用户们去找到证监会时，得到的答案却更让人惊异！数字期货交易所并不归属于证监会的管理范畴。但是根据证监会的答复函可知：中国证监会未批准任何交易场所开展比特币等虚拟货币期货交易。北京乐酷达网络科技有限公司（OKCoin）和北京欧凯联创网络科技有限公司（OKCoin母公司）不具备中国证监会核准的期货业务相关资格。

（证监会答复函）

一个不具备期货从业资质的公司，为什么可以公然进行着期货交易呢？小刘告诉记者，在电话与OKEx公司的客服代表沟通时，对方透露，该公司的注册地在海外。海外的公司就可以在国内运营期货平台不受监管吗？恐怕问题没这么简单。

扑朔迷离的OK家族

号称全球交易量最大的数字货币交易平台OKCoin是其创始人徐明星数家公司中最为人知的一家，2011年徐明星第一次接触比特币就被其吸引，这促使了他在2012年做了北京乐酷达网络科技有限公司也就是人们熟知的OKCoin，在0手续费和安全性的卖点下，OKCoin迅速做到了全网第一的地位。

据数据显示，徐明星担任法人的公司共有7家，担任股东的公司共有5家，作为高管的公司有9家，这当中以金融交易为主体业务的公司为主，除了OKCoin还有一家以贵金属交易为主的八方天下网络科技有限公司，当然近年的风口网贷他也没落下，网贷领域的好有钱网络科技有限公司的注册法人也是徐明星。

那么回到上文，OKEx与OKCoin到底是什么关系？首先OKCoin与OKEx的实际控制人都是徐明星。

其次，据OKEx的客服介绍，该公司的注册地在伯利兹，运营地在香港，但是根据受害用户实地考察，该公司在香港的运营公司实际上并未承接OKEx的运营工作，OKEx微博微信认证的公司即北京烽火创杰科技有限公司实际是空壳公司，其实际运营公司正是OKCoin，多数用户是通过OKCoin币行（网址为https：//www.OKCoin.cn，备案主体为北京乐酷达网络科技有限公司）多处链接进入OKEX平台。OKCoin网站通过站内互联的方式将用户引流至OKEx平台。

（OKEx与OKCoin的关系图）

作为一个主流的数字货币交易平台，OKCoin自然不会轻易的向OKEx引流，在2017年10月份发生OKEx的用户账户被盗时，OKCoin曾对外公开表示，两家公司为独立运营，没有从属关系只有合作关系，但是实际是两家公司为一家公司运营，其实际控制人正是徐明星，这一点也得到了一位接近该公司的人士的证实。这也是为什么受害用户会向证监会核准OKCoin是否具备期货交易资质的原因。

在OKEx创立之初，OKCoin官方曾用旗下全新平台OKEx推出比特币虚拟合约业务的方式做宣传。

不仅如此，OKEx的源码上连的是八方贵金属的网站，也就是上文提到的八方天下网络科技有限公司，这种种迹象都在说明，徐明星以及OKCoin与OKEx之间的关系绝非仅仅是合作关系。并且OKCoin背后的投资阵容堪称豪华，既有史玉柱的巨人网络集团、王亚伟创立的千合资本也有蔡文胜创办的隆领投资等，这在无形中，都为OKEx做了背书。

（源码截图）

在实际参观OKCoin的办公场所时，投中网记者发现，OKCoin声称双方为两个独立运营团队，OKCoin仅承接该公司部分业务。OKCoin的COO潘晓军也证实，据他了解，OKCoin仅承接客服方面的业务，但是事实并非如此。除了客服，OKCoin还承接了OKEx的新媒体营销、产品技术、产品升级以及合约制定等近乎方方面面的业务。下列图片皆贴于OKCoin的办公地点展示。

（新媒体营销团队展示）

（产品技术团队展示）

（产品技术团队展示）

数字货币的合约交易是不是期货？

虚拟货币的合约交易到底算不算期货交易呢？据了解，2017年12月，全球知名的芝加哥期权交易所经美国商品期货交易委员会（CFTC）同意，抢先一步推出比特币期货，截止目前，全球已经有四家交易所上线了比特币期货，英国的CoinfloorEX也将在下个月上线比特币期货，而不满足与上线比特币期货的芝加哥期权交易所，即将上线更多币种的交易。

OKEx开设的基于虚拟数字货币的合约交易，是采用是集中交易、保证金制度， T+0制度，双向交易制度，10倍和20倍杠杠制度，可自动追加保证金制度，强制平仓制度等，这与期货交易几乎没有区别。Jerry在咨询了中国期货协会后，期货协会表示，这个数字货币合约交易就是期货交易，符合期货交易的属性，建议报警。

这一点也被律师证实，受害用户咨询的律师都表示，OKEX合约本质符合期货的定义。

事实上徐明星倡导的这种模式是复制了现货交易所的交易模式，而我国所有的现货交易所均已经关停。在这一点上，一位专注于二级市场的专业人士也表达了同样的看法。在未被告知该交易是数字货币期货前，上述人士表示，受害用户是否是参加了期货的盘外交易，这类似一种现货交易，受到操纵是十分正常的。在得知该交易是比特币期货时，他说：“你说，这又是何必呢？这是赌，不是交易！”

在长达4个多小时的对峙里，OKCoin的COO潘晓军与法务梁女士终于露面，而公司周边近20个保安似乎也在昭示今天的维权事件并不那么容易解决。投中网记者咨询法务梁女士时，对方表示，OKCoin仅负责OKEx的部分外包业务，并不能代表这家公司，同样是客服部的一位男性工作人员告诉投中网记者，如果想维权需要经由客户部向OKEx的香港团队反映。就在前几天，有客户来公司就OKEx的相关问题要求解释。

截止发稿此事件仍在持续发酵，投中网将持续报道并关注这一事件发展。