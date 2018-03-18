腾讯收割泛文娱：投资直播、电竞与影视

腾讯收割泛文娱

汪晓慧

在短短3天时间内，腾讯接连3起在泛文娱领域的投资举动公开。先是独家投资两大头部直播平台斗鱼、虎牙，后是二次投资《羞羞的铁拳》出品公司新丽传媒。腾讯泛文娱版图的第五大板块电竞与影视再添雄兵。这几家公司也都被认为是“准IPO”公司。

近一年来，腾讯在泛文娱领域布局的正进入IPO收割季，文学板块的阅文集团已于去年上市，B站提交上市申请。在媒体梳理的文娱领域一两年内有望IPO的独角兽里，腾讯系就独占多数席位，包括腾讯音乐、猫眼微影，同时，短视频直播平台也频频传出IPO的消息，包括斗鱼、虎牙、映客、快手、哔哩哔哩（B站）等背后，都有腾讯的身影。

巨头加码电竞

3月8日，斗鱼CEO陈少杰在微信朋友圈透露，斗鱼刚刚完成6.3亿美元融资，由腾讯独家完成。粗略估计，从成立至今，不包括未公布的D轮融资，斗鱼已获63亿元人民币融资。就在当晚，虎牙直播官方微博又宣布了腾讯以4.6亿美元独家战略投资虎牙直播。前一天，欢瑞世纪（ NASDAQ：YY ）在投资者电话会议中透露虎牙拟IPO的消息。

陈少杰在发布融资消息的同时，还向腾讯及公众喊话称“新的征程，斗鱼全力配合腾讯深耕游戏直播领域，做好游戏与直播的战略协同。”

这条消息让更多人关注起腾讯在游戏直播、电竞领域的心思。2016年12月，腾讯互娱的电竞部门独立运作，成为腾讯泛文娱布局的第五大板块。前四大分别为动漫、游戏、音乐、文学。

2016年，被认为是电竞产业合法化的重要年份。国家发改委就发布了《关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知》。并在通知中明确指出“在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。”

艾瑞数据认为，电子竞技的直接市场规模将在2021年突破250亿。Newzoo数据显示：2017年，全球电子竞技观众将达到3.855亿人，其中包括1.91亿电子竞技迷和1.94亿偶尔收看的观众。到2020年，电子竞技迷数量将增长50%，达到2.86亿人。

电竞聚乐部吸金不菲，游戏解说都获得不少投资。有消息称，《王者荣耀》解说李九、狂人和白乐等等，先后获得飞马旅等多家资本接近5000万元投资。

对于腾讯而言，加码电竞，除了这一产业本身巨大的发展空间外，为其游戏版图深挖护城河的价值或许更大，毕竟游戏业务贡献了腾讯4成以上的业绩。2004年4月，在《凯旋》这款游戏失利的局面中，腾讯决定再试一次游戏业务，组建了互动娱乐事业部，任宇昕领衔。腾讯游戏领域首先进军的在线棋牌类游戏。2006年，角色扮演类碰壁的腾讯决定再枪战、赛车、格斗等领域下重子。第一款产品是以不到30玩没劲从韩国引进取名《QQ音速》此后引进了《穿越火线》《地下城与勇士》等爆款，而网络游戏也发展成为腾讯最重要、最强大的盈利支柱板块。2010年，腾讯游戏占整个市场份额超过四分之一。

目前，腾讯推出《Now直播》《企鹅电竞》都将游戏做了重要战场，后者更是直接以腾讯系的游戏《王者荣耀》、新上线的《QQ炫舞》《绝地求生》作为栏目挂在屏首。赛事是企鹅电竞官方重要卖点之一。最近，《CF荒岛特训》CFML的赛事刚结束，《英雄联盟》LPL电竞比赛正进行。腾讯系规模最大、流程最成熟的电竞赛事当属《王者荣耀》KPL联赛。

2018年开始，腾讯开始《英雄联盟》电竞的主客场计划，从12家俱乐部中选中三家俱乐部到上海以外城市建立主场赛场，包括重庆，成都和杭州。

据界面报道，3月15日，新浪宣布独家授权上海竞综文化传媒有限公司布局电竞产业，正式成立“微博电子竞技俱乐部”。目前，该俱乐部已成立绝地求生分部，王者荣耀等热门项目的分布也在筹建中。3月份，阿里体育也大举进军电竞。《商业周刊》报道称，阿里体育正与奥委会沟通，希望赞助助推电竞成为奥运会项目。

获得官方“盖章”认可之后，电竞产业正式开始狂飙，而巨头之间的争夺战将日益激烈。

跑马圈地

3月11日，光线传媒发布公告称，以33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯。交易完成后，光线传媒将不再持有新丽传媒的股份，而腾讯成为了新丽传媒的第二大股东。2011年，腾讯投资新丽传媒。

新丽传媒成立于2007年，致力于电视剧、电影、网络剧制作以及全球节目发行、娱乐营销和艺人经纪等领域。它是《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》《妖猫传》等的出品方。

在投创家CEO曹海涛看来，这笔交易，“光线为金钱，腾讯为战略。”腾讯作为一家互联网公司，产品思维驱动下，定位连接器，擅长打造生态平台，但内容它自己本身并不擅长，通过战略投资、筑巢引凤是它正确的方案。

腾讯回复称，在腾讯生态中，基于过去六年中对于泛娱乐战略的坚持推行，既有包括游戏、音乐、文学、动漫、电竞在内的全面IP培育平台，又有涵盖海量用户的在线视频平台和电影票务平台。新丽传媒有持续制作头部影视内容的能力，后续双方将利用各自优势资源，深入合作，为行业带来更多口碑式作品。“泛娱乐”始于2011年，腾讯集团副总裁程武提出了腾讯这一概念，以IP为核心，这成为腾讯集团层面的战略。这个概念的本质也成为大型互联网企业升级的路径。也成为商业投资最活跃的新场域。腾讯的泛娱乐版图横跨动漫、音乐、文学、游戏。程武在梳理这一战略形成时将起源推到2003年。

曹海涛称，腾讯需要新丽传媒补充其在电影内容方面的力量。在此前，腾讯在电视剧（网剧）方面已经有口碑不错的作品，而电影的成绩不如前者。腾讯获得更多新丽传媒的股份，有助于其电影、电视剧（网剧）两条腿走路。而视频网站基本还在烧钱，腾讯视频也不例外。

2015年，马化腾首次明确提出腾讯“连接与内容”，称腾讯的未来是连接器，做内容产业。在曹海淘看来，未来文化产业的竞争将以优质内容为核心。

文学IP则是底层建筑，作为影视与游戏等母体，是争抢的稀缺资源。2013年，腾讯整合其文学板块推出腾讯文学，此后以50亿收购盛大文学，组建阅文集团，将国内八大原创小说平台收入囊中，几乎拿下了国内八成的网络文学IP资源。

阅文招股书显示，2016年累计下载量最高的20个国产改变网络游戏中，阅文游戏IP占75%。包括《择天记》《微微一笑很倾城》等也是近半年来的热播剧。

阅文集团登陆港股时也掀起一波抢购热潮，市值一度突破900亿港币，如今也超过700亿。同在文学领域的上市公司掌阅科技在2016年的营业利润近乎翻倍，2017年前三季突破1亿。阅文集团2017年上半年实现营业利润1.74亿。

腾讯在回复新丽传媒投资一事时提到，“互联网+文创”一直是其做的事情。腾讯强化了“文创”，淡化了“娱乐”，除了有更加符合政策导向的考虑外，拓展边界也是另一信号。

在过去的一年里，腾讯和故宫、敦煌研究院等文创单位共同发布了多场活动，在这些合作的现场，腾讯方主要领导以程武为代表。他的职位是腾讯集团副总裁，腾讯影业首席执行官。腾讯影业与企鹅影视实际上都由程武主导管理。

程武在上述场合的出现，正应和着腾讯“泛娱乐”的升级，拓展腾讯在文娱领域的边界至“文创”。

2017年10月，马化腾在康奈尔大学的演讲中首次公开腾讯未来的战略是科技+文化。马化腾的解读是，科技加文化，无论AI和科技怎么进步，文化都是无法代替的。哪怕未来技术会大量替代人类的工作和技能，人类大脑对于内容、文化的思考和创新是无法被替代的，因此腾讯必须同时关注这两点。互联网企业需要脱离本业更加多元化，更快的走向未来。

在全国人大代表的身份下，马化腾在今年的议案中将科技+文化的建议置于“数字中国”框架下。他建议充分发挥科技的潜力，使之成为文化发展的助推器。通过“科技+文化”融合创新，打造中国特色文化IP，促进文化产业内部、产业与社会各领域之间的生态化、协同化发展，建设产业发达、文化繁荣、价值广泛的“数字文化中国”。

马化腾称，文化消费仅占居民总支出10%左右，未来需求将非常旺盛，他建议要做文化精品，还要跟科技相结合，例如AR、VR、AI等技术都是可以跟文化结合的，数字文化是未来的方向。

对于目前文化创意产业所处的阶段，曹海涛的看法是，以“抢占”跑马圈地为主。