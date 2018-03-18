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评论：让独角兽留在A股是对的 还应加快完善退市制度

评论：让独角兽留在A股是对的 还应加快完善退市制度
2018年03月18日 08:53 中国经营报
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　　让“独角兽”留在A股是对的

　　苏培科

　　今年两会期间，来自中国证监会的代表、委员成为媒体记者围追堵截的重点对象，虽都没有系统接受采访，但对于中概股“独角兽”企业回归A股态度坚定，而且明确表态要搭桥筑路让这些企业在A股上市，甚至不惜开通“绿色通道”。

　　我曾经明确反对再在A股开设各类“绿色通道”，反对用权力来配置股票市场和反对将股票市场作为权力交易的场所，如果真的欢迎“BATJ”类企业来A股上市就改革创业板上市规则，可以在创业板大胆试点，让企业自行决定。但对于“独角兽”类的中概股回归A股我并不反对，反而我认为证监会终于觉醒了，如果大家不健忘的话，2016年5月份中国证监会明确叫停了中概股回归A股市场，当时我公开撰文《阻止中概股回归A股是败笔》，因为暂缓中概股回归只会让A股市场更加贫瘠，A股市场已经错失整整一代互联网企业，现在这些企业已经长成了参天大树，盈利能力远远高于目前A股市场的传统企业，而这些企业已经在海外市场得到了规范和培育，整体质量和素质普遍高于国内的上市公司，趁现在A股市场还有相对的估值优势，这些企业在资本的驱动下，有意回归A股的怀抱。如果证监会采取断然拒绝的态度，A股市场又将错失改变市场质量和面貌的机会，试想一下如果A股失去了估值优势，将一无所有。这不仅会成为一个严重的战略失误，更会让A股错失真正崛起的机会。如果A股市场没有相对的估值优势，那些海外上市的企业根本不会回来，现在既然有机会吸引这些企业回归就不要怀疑和拒绝，唯一需要做好的是，加速A股市场市场化改革的步伐，让股市供给侧与需求侧平衡和市场化，如果进一步强化供给侧的管制和搞计划经济，市场的不平衡和矛盾永远解决不了。

　　A股市场在进行了两年的IPO大放水后，发现钱被圈走了，上市的企业一茬不如一茬，A股的上市公司质量并未得到应有的改善，反而投资者信心屡屡被摧残。让真正的好企业来A股上市应该是长远大计，但也要顾及市场的承受能力，尤其在IPO大放水后，二级市场的流动性出现了严重的不足，如果证监会真的想改善中国股市贫瘠状况，想让真正的好企业、“独角兽”来A股市场，最佳的策略是设法提高市场投资信心，让各路长线资金进入A股市场，有效平衡好市场供需之间的矛盾，这样一些大体量的“独角兽”企业上市也不会冲击现有的市场格局，否则“BATJ”一旦全部回归，其他股票很有可能会面临集体性“自杀”的行情。因此，平衡好市场的供需结构，让市场保持适度充裕的流动性至关重要，否则A股市场会继续呈现海水与火焰交融的奇观。

　　其次，应该加快完善退市制度，让市场里的进出节奏平衡，把市场里有限的流动性配置给真正的好企业，而不是目前的“貔貅”现状，只进不出，这样一来市场的容量就会受到限制，市场的质量也会打折扣，只有将那些质量不高、苟且偷生、财务造假的空壳“僵尸”公司清理出局，A股市场才能真正有效配置资源。但从目前证监会的投机性策略（开始各种绿色通道）来看，退市依然会雷声大雨点小，他们只会热衷权力配置和权力交易的游戏，若真正为投资者着想就应该启动A股市场的基础制度改革，把退市这个钉子户拿下，把投资者保护真正落实到司法维权的制度里，让投资者维权和集体诉讼便捷畅通，让A股真正迈向法制化的市场环境。

　　另外，还应该加快A股市场的市场化改革步伐，减少权力干预市场资源配置，降低IPO的扩容速度，加大存量并购整合的力度，提高市场吸引力，让市场保持适当的估值优势，改革创业板的上市规则，让其先行先试，避免沪深交易所之间的恶性竞争，鼓励真正优质的中概股回归A股，改变A股市场的整体质量，让A股市场的投资者获得与中国经济增速相一致的回报，而非“圈钱”博弈。

　　（欢迎与作者交流：spk518@163.com ）

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